溫溫哥華酷兒女權脱口秀（下）：不再以順性別、異性戀為中心，連接更多邊緣群體促進女權參與
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卷卷並不認為做脫口秀就意味著「更溫和」或「更容易」——「它只是被放在了一個看似柔軟的殼子裡」。她認為比起過去的線上發聲，在地的活動要面臨更多現實的考量。脫口秀的形式突破了她以前的舒適區，讓她更加重視連接公眾。
文：陳琪、米米亞娜
當「女權」遇到「酷兒」：拓展「女性經驗」的意涵，去聯結更多邊緣群體
當紐約的女權脫口秀傳到溫哥華後，卷卷首次將「酷兒」群體包含了進去，變成了「酷兒女權脫口秀」。梁小門觀察到這是一個開創，「自從她們開始了酷兒女權的開放麥之後，有越來越多的其他城市的小組也會把自己叫做酷兒女權脫口秀。大家都很渴望除了女權之外還有酷兒的視角。」之後女子主意也推出了一場名為「酷兒全宇宙」的主題開放麥。
説到為什麼會加入「酷兒」，卷卷表示這反應了溫哥華本地社群的特點，「本來我們的社群就很小，如果還把它限制在更細化的身份認同裡，就很難去組織更大的社群。而且我們之前慢慢積累的社群裡面已經有很多元的身份，但是他們的經驗在一些流行的女權敍事裡沒有被囊括。」
卷卷坦承，酷兒社群和女權社群之間存在著一定張力。在國外，最出名的莫過於JK羅琳發表了涉嫌「恐跨」的言論，引來大量批評。而在中文的語境下，國內社群媒體上的激進女權近年來時常有被指反同、恐跨的爭議，在「同性戀婚姻合法化」、「同性戀代孕」、「跨女運動員」、「跨女進女廁所」等議題上和性少數群體產生衝突。同時女權主義者也在不時地分化、排擠很多「不女權」的女性，例如進入了婚育的女性。
當社群媒體上一些女權話語更加看重女性性別的本質性，很多泛女權社群也在強調對「全女空間」的需求，UniCome卻走了一條不同的道路——去拓展「女性經驗」的意涵，不再以順性別、異性戀為中心，而是儘量去連接更多邊緣群體，促進他們對女權的參與。當時的選擇是基於行動者的經驗和直覺，但隨著活動的展開和獲得的反饋，卷卷覺得這驗證了UniCome的方向。
樂樂是一名自我認同為「非二元」的跨性別演員，也是UniCome的核心志願者。她告訴《歪腦》，自己在七年前去美國訪學期間接觸到了LGBTQ的知識，促使她找到了自己的性別認同。回國之後，她開始成立NGO，並投身於跨性別平等工作。去（2022）年10月份她來到加拿大，並很快認識了當地社群的組織者卷卷。
樂樂第一次上台的時候，就講了自己如何從一個「順性別異性戀男人」轉變成一個「跨性別的女同性戀」的經歷，以及在和社會「格格不入」的過程裡鬧出的笑話。
提到跨性別和女權之間的張力，樂樂表示，她並不認為反跨的「極端女權」是真正的女權，但她會很小心去處理涉及女性的話題，「我不是順性別女性長大，所以我的經歷與多數順性別女性不同。當我講身為女性的事，都會擔心會否誤解了她們的經歷，或者消解到她們所受到的壓迫。我會將我講的內容，先講一次給我partner（伴侶）聽，因為她是順性別女性。我也會在演員討論的環節，多講幾次，大家會給予意見，等大家覺得沒問題，我再拿上台講。」
後來，她變成了UniCome的「課代表」，每場都會上台。她的段子裡有很多政治笑話，也不憚於調侃中國當局。她認為，既然來到了自由的土地上，就不應該不敢講話，所以決定要在台上「政治出櫃」。
樂樂認為，溫哥華的酷兒女權脫口秀的獨特之處，正是在於「什麼人都可以來」，「我知道很多女權希望打造一個對女性完全安全的空間，不希望順性別男性來。我理解她們的擔憂，但我覺得一方面，這會將潛在盟友排除出去；另一方面，你如何判斷這個人是否順性別男性？如果他是LGBTQ、非二元、跨男，你是看不出來的。你沒法用一個客觀標準去判斷性別認同，所以這是完全無必要，以及是不現實的。」
樂樂注意到，幾場演出裡都有年紀大的男性來看，也會笑，會鼓掌支持，「我經常會回想自己，如果我三十歲沒有這種機會，到四十歲、五十歲，我都會依然相信自己是普通男性。如我很早接觸這些，我就可以認同自己及出櫃。來這聽脫口秀的男士，會否和我一樣？這機會非常的重要，對於所有人都是重要場合。」
另一個演員兼志願者蛋黃是一個順性別男同性戀，目前在溫哥華讀社科。他的老家在山東，於是他第一次上台的段子就是調侃山東的「酒桌文化」。他在認識卷卷以前，已經參與過一些女權活動，他表示，這些經歷讓給了他很多反思男性身份的機會。
「最早在國內開始進入女權的社群的時候，我覺得是蠻包容的，不會説因為你是男性，就不允許你參與。我們以前在廣州做小組的時候，我印象裡面也有順性別直男。大家還是比較以理念為中心。」
第二次上台時，蛋黃挑戰了自己的舒適區，講述了他回到老家，在家長的陪同下去醫院看性病的故事，結果效果很好，現場爆笑聲不斷。蛋黃坦承，這其實是他的一大創傷，「醫生跟我聊天的時候，爸媽在門外，我當時真的非常害怕，因為我真的覺得我要以這樣的身份，就是一個感染性病的男同性戀的身份跟我爸媽出櫃了，真的很害怕。」
他覺得把這件事以幽默的方式講出來，觀眾的笑聲是「積極的反饋」，令他感到了治癒。
蛋黃也同樣認為，拒絕「男性」參加女權活動可以理解，但有待商榷。他覺得男同性戀的平等訴求和女權「有一些共通的地方」，「比如説很多男同性戀，其實他也會因為性別氣質、性別表達遭到很多的歧視，甚至遭受一些暴力行為之類的。」
他表示，自己女權主義者的身份比男性的身份更重要。「一部分原因也是因為我在女權行動裡面有空間能活動，能夠跟大家一起做女權的事情，而不是在這個空間裡不停強調男性的身份。」
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。