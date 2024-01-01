溫溫哥華酷兒女權脱口秀（下）：不再以順性別、異性戀為中心，連接更多邊緣群體促進女權參與

文：陳琪、米米亞娜

當「女權」遇到「酷兒」：拓展「女性經驗」的意涵，去聯結更多邊緣群體

當紐約的女權脫口秀傳到溫哥華後，卷卷首次將「酷兒」群體包含了進去，變成了「酷兒女權脫口秀」。梁小門觀察到這是一個開創，「自從她們開始了酷兒女權的開放麥之後，有越來越多的其他城市的小組也會把自己叫做酷兒女權脫口秀。大家都很渴望除了女權之外還有酷兒的視角。」之後女子主意也推出了一場名為「酷兒全宇宙」的主題開放麥。

説到為什麼會加入「酷兒」，卷卷表示這反應了溫哥華本地社群的特點，「本來我們的社群就很小，如果還把它限制在更細化的身份認同裡，就很難去組織更大的社群。而且我們之前慢慢積累的社群裡面已經有很多元的身份，但是他們的經驗在一些流行的女權敍事裡沒有被囊括。」

卷卷坦承，酷兒社群和女權社群之間存在著一定張力。在國外，最出名的莫過於JK羅琳發表了涉嫌「恐跨」的言論，引來大量批評。而在中文的語境下，國內社群媒體上的激進女權近年來時常有被指反同、恐跨的爭議，在「同性戀婚姻合法化」、「同性戀代孕」、「跨女運動員」、「跨女進女廁所」等議題上和性少數群體產生衝突。同時女權主義者也在不時地分化、排擠很多「不女權」的女性，例如進入了婚育的女性。

當社群媒體上一些女權話語更加看重女性性別的本質性，很多泛女權社群也在強調對「全女空間」的需求，UniCome卻走了一條不同的道路——去拓展「女性經驗」的意涵，不再以順性別、異性戀為中心，而是儘量去連接更多邊緣群體，促進他們對女權的參與。當時的選擇是基於行動者的經驗和直覺，但隨著活動的展開和獲得的反饋，卷卷覺得這驗證了UniCome的方向。

樂樂是一名自我認同為「非二元」的跨性別演員，也是UniCome的核心志願者。她告訴《歪腦》，自己在七年前去美國訪學期間接觸到了LGBTQ的知識，促使她找到了自己的性別認同。回國之後，她開始成立NGO，並投身於跨性別平等工作。去（2022）年10月份她來到加拿大，並很快認識了當地社群的組織者卷卷。

樂樂第一次上台的時候，就講了自己如何從一個「順性別異性戀男人」轉變成一個「跨性別的女同性戀」的經歷，以及在和社會「格格不入」的過程裡鬧出的笑話。

提到跨性別和女權之間的張力，樂樂表示，她並不認為反跨的「極端女權」是真正的女權，但她會很小心去處理涉及女性的話題，「我不是順性別女性長大，所以我的經歷與多數順性別女性不同。當我講身為女性的事，都會擔心會否誤解了她們的經歷，或者消解到她們所受到的壓迫。我會將我講的內容，先講一次給我partner（伴侶）聽，因為她是順性別女性。我也會在演員討論的環節，多講幾次，大家會給予意見，等大家覺得沒問題，我再拿上台講。」

後來，她變成了UniCome的「課代表」，每場都會上台。她的段子裡有很多政治笑話，也不憚於調侃中國當局。她認為，既然來到了自由的土地上，就不應該不敢講話，所以決定要在台上「政治出櫃」。

樂樂認為，溫哥華的酷兒女權脫口秀的獨特之處，正是在於「什麼人都可以來」，「我知道很多女權希望打造一個對女性完全安全的空間，不希望順性別男性來。我理解她們的擔憂，但我覺得一方面，這會將潛在盟友排除出去；另一方面，你如何判斷這個人是否順性別男性？如果他是LGBTQ、非二元、跨男，你是看不出來的。你沒法用一個客觀標準去判斷性別認同，所以這是完全無必要，以及是不現實的。」

樂樂注意到，幾場演出裡都有年紀大的男性來看，也會笑，會鼓掌支持，「我經常會回想自己，如果我三十歲沒有這種機會，到四十歲、五十歲，我都會依然相信自己是普通男性。如我很早接觸這些，我就可以認同自己及出櫃。來這聽脫口秀的男士，會否和我一樣？這機會非常的重要，對於所有人都是重要場合。」

另一個演員兼志願者蛋黃是一個順性別男同性戀，目前在溫哥華讀社科。他的老家在山東，於是他第一次上台的段子就是調侃山東的「酒桌文化」。他在認識卷卷以前，已經參與過一些女權活動，他表示，這些經歷讓給了他很多反思男性身份的機會。

「最早在國內開始進入女權的社群的時候，我覺得是蠻包容的，不會説因為你是男性，就不允許你參與。我們以前在廣州做小組的時候，我印象裡面也有順性別直男。大家還是比較以理念為中心。」

第二次上台時，蛋黃挑戰了自己的舒適區，講述了他回到老家，在家長的陪同下去醫院看性病的故事，結果效果很好，現場爆笑聲不斷。蛋黃坦承，這其實是他的一大創傷，「醫生跟我聊天的時候，爸媽在門外，我當時真的非常害怕，因為我真的覺得我要以這樣的身份，就是一個感染性病的男同性戀的身份跟我爸媽出櫃了，真的很害怕。」

他覺得把這件事以幽默的方式講出來，觀眾的笑聲是「積極的反饋」，令他感到了治癒。

蛋黃也同樣認為，拒絕「男性」參加女權活動可以理解，但有待商榷。他覺得男同性戀的平等訴求和女權「有一些共通的地方」，「比如説很多男同性戀，其實他也會因為性別氣質、性別表達遭到很多的歧視，甚至遭受一些暴力行為之類的。」

他表示，自己女權主義者的身份比男性的身份更重要。「一部分原因也是因為我在女權行動裡面有空間能活動，能夠跟大家一起做女權的事情，而不是在這個空間裡不停強調男性的身份。」