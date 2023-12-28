為了中華民國的國家利益，我們需要一個「吞敗仗的烏克蘭」

喔，天啊！真是一個政治不正確的文章標題，但是一位辯論公眾議題的人需要忽略Facebook的留言，才能專心致志，提出系統性的堅韌論述。

這篇文章刊登時，烏克蘭與俄羅斯的戰爭已經爆發3600天————並不是各家媒體所述的700天：2014年2月，烏克蘭人民推翻前烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），俄羅斯閃電進軍烏克蘭東部，建立頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）、盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。2022年2月，俄羅斯直搗烏克蘭首都基輔，開始了第二次俄烏戰爭。

在國際體系的無政府狀態之下，作戰十年的俄烏戰爭已經惡化我國的國家利益。

自由≠勝利

勝利的成本是鐵與血，不是自由。

當我國的駐美國台北經濟文化代表處向美方發出購買清單，我方人員從未提出中華民國要購買「三枚自由飛彈」、「五架自由無人機」、「十艘自由潛艇」；我方希望購買的是「MQ-9B無人機」、「刺針飛彈」、「戰斧飛彈」。在可能的戰場上——離我們近在咫尺的台灣海峽，戰士們不會問，「嗨！你是否是自由人，還是不自由人？」，而是「你是中華人民共和國解放軍，還是中華民國國軍？」

在和國民溝通的過程中，我國政府多談一些自由、少講一些軍事，會是極大的錯誤。歷史中，未曾有過自由的國家戰勝不自由的國家。

喔，美國的確打出很多勝仗，例如第一次世界大戰的對德之役、第二次世界大戰的硫磺島戰役和中途島戰役，以及50年代的韓戰、90年代的巴拿馬戰爭和波斯灣戰爭；但是美國的勝仗不是建築在自由之上，而是洋基大兵的強大火藥庫。