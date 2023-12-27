馬來西亞群眾紮營包圍美國大使館，焚燒以色列國旗要求停火

（中央社）馬來西亞民間社團與政黨共100多人昨晚遊行到美國大使館附近，抗議美國力挺以色列，也在大使館附近紮營進行6天集會，更焚燒以色列國旗表達不滿。

由數十個非政府組織組成的「聲援巴勒斯坦」祕書處（Sekretariat Solidariti Palestin，SSP）號召民眾參與在吉隆坡的美國大使館外的集會，並以包圍大使館方式凸顯加薩人民受到以色列包圍，也遭無情砲火蹂躪。

遊行民眾昨晚約10時起先在美國大使館對面的朝聖基金局大廈聚集，手持橫幅抗議布條與看板，向路旁行經車輛演講、表達訴求，也有抗議民眾把以色列國旗置於路面任由車輛輾過，他們以步行方式遊行到美國大使館。

大馬警方對這次集會提前封鎖道路，並在美國大使館前約100公尺處設下路障，部署大批警力，阻止遊行民眾繼續前進。遊行民眾只能就近搭帳篷紮營夜宿。

集會發言人蔡添強（Tian Chua）告訴中央社記者，巴勒斯坦人民從10月7日迄今，每天都受砲火轟炸，至今有2萬多人死亡，其中近半是孩童、婦女，都不幸死於砲火。

他表示，馬來西亞各種族包括不同黨派與團體或非政府組織，都來到美國大使館，只是為了要求一個目的，「基於人道，為了巴勒斯坦人民的尊嚴，我們要求停火」。

蔡添強說：「我們在美國大使館集合，象徵著加薩受到圍堵，加薩如今缺水缺電，水電都被堵塞（切斷）了，人民沒有地方（躲藏），難民營都受到轟炸。」

他受訪強調，在美國大使館紮營只是要提醒大馬人民，也提醒世界與美國當權者，希望美國聽從國際聲音，基於人道接受停火的要求，恢復巴勒斯坦的和平。

Photo Credit: GettyImages 加薩市持續遭到以色列軍方的攻擊

這次集會與昔日不同處在於有更多華人青年團體加入抗議行列。拉曼學生聯盟（Rahman Student League）祕書長陳韋宏（Tan Wee Hong）說，大馬華人社群很大部分都覺得事不關己，但事實並非如此，這是一個和自由、民主與人權價值有關的議題，必須表現對巴勒斯坦人民的聲援，雖然沒有辦法親赴現場和巴勒斯坦人民一起，但他們在大馬所做的一切，至少是一種精神上的支持。

拉曼理工大學學代會前總會長韓鎮智（Hoon Zhen Zhi）強調，身為大馬公民應關注這些議題，這是關乎國際的議題，更應有必要了解其中的意義，戰爭本來就是不人道行為，很多事情可以透過圓桌會議解決，而非以戰爭這種殘忍方式。

參與集會民眾將在美國大使館外紮營到31日，每晚都有聲援活動，也會懸掛巴勒斯坦國旗，參與集會的包括非政府組織、學生團體與政黨。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒