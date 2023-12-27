馬來西亞群眾紮營包圍美國大使館，焚燒以色列國旗要求停火
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馬來西亞民間社團與政黨共100多人昨晚遊行到美國大使館附近，抗議美國力挺以色列，也在大使館附近紮營進行6天集會，更焚燒以色列國旗表達不滿。
（中央社）馬來西亞民間社團與政黨共100多人昨晚遊行到美國大使館附近，抗議美國力挺以色列，也在大使館附近紮營進行6天集會，更焚燒以色列國旗表達不滿。
由數十個非政府組織組成的「聲援巴勒斯坦」祕書處（Sekretariat Solidariti Palestin，SSP）號召民眾參與在吉隆坡的美國大使館外的集會，並以包圍大使館方式凸顯加薩人民受到以色列包圍，也遭無情砲火蹂躪。
遊行民眾昨晚約10時起先在美國大使館對面的朝聖基金局大廈聚集，手持橫幅抗議布條與看板，向路旁行經車輛演講、表達訴求，也有抗議民眾把以色列國旗置於路面任由車輛輾過，他們以步行方式遊行到美國大使館。
大馬警方對這次集會提前封鎖道路，並在美國大使館前約100公尺處設下路障，部署大批警力，阻止遊行民眾繼續前進。遊行民眾只能就近搭帳篷紮營夜宿。
集會發言人蔡添強（Tian Chua）告訴中央社記者，巴勒斯坦人民從10月7日迄今，每天都受砲火轟炸，至今有2萬多人死亡，其中近半是孩童、婦女，都不幸死於砲火。
他表示，馬來西亞各種族包括不同黨派與團體或非政府組織，都來到美國大使館，只是為了要求一個目的，「基於人道，為了巴勒斯坦人民的尊嚴，我們要求停火」。
蔡添強說：「我們在美國大使館集合，象徵著加薩受到圍堵，加薩如今缺水缺電，水電都被堵塞（切斷）了，人民沒有地方（躲藏），難民營都受到轟炸。」
他受訪強調，在美國大使館紮營只是要提醒大馬人民，也提醒世界與美國當權者，希望美國聽從國際聲音，基於人道接受停火的要求，恢復巴勒斯坦的和平。
這次集會與昔日不同處在於有更多華人青年團體加入抗議行列。拉曼學生聯盟（Rahman Student League）祕書長陳韋宏（Tan Wee Hong）說，大馬華人社群很大部分都覺得事不關己，但事實並非如此，這是一個和自由、民主與人權價值有關的議題，必須表現對巴勒斯坦人民的聲援，雖然沒有辦法親赴現場和巴勒斯坦人民一起，但他們在大馬所做的一切，至少是一種精神上的支持。
拉曼理工大學學代會前總會長韓鎮智（Hoon Zhen Zhi）強調，身為大馬公民應關注這些議題，這是關乎國際的議題，更應有必要了解其中的意義，戰爭本來就是不人道行為，很多事情可以透過圓桌會議解決，而非以戰爭這種殘忍方式。
參與集會民眾將在美國大使館外紮營到31日，每晚都有聲援活動，也會懸掛巴勒斯坦國旗，參與集會的包括非政府組織、學生團體與政黨。
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。