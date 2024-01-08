《速食遊戲》：解密連鎖經濟巨擘的商業思維，麥當勞的成功真相其實無關漢堡薯條
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《速食遊戲》不是一部典型的勵志電影，而是真實呈現商場上的求新求變與企業的經營思維。單純靠著漢堡薯條賺錢，會因為生意的狀況影響公司收入。改變經營模式後，透過房地產的收租，拓展資金來源，建立更強大的連鎖版圖，麥當勞可以說是當時的經典傳奇。
文：YC Sky
你知道嗎？其實麥當勞不是靠漢堡薯條賺錢，無人不知的大型速食連鎖，背後藏著不為人知的商業秘密，這不是一部典型的勵志電影，而是真實呈現商場上的求新求變與企業的經營思維。由熱門電影《攻其不備》、《大夢想家》大導約翰李漢考克親自執導，改編於真人真事。
野心是人生的基石
根據《維基百科》的介紹，《速食遊戲》（英語：The Founder）是一部於2016年上映的美國傳記劇情電影，約翰・李・漢考克執導，勞勃・D・西格爾編劇。
米高・基頓飾演雷・克洛克，尼克・奧弗曼與約翰・卡羅爾・林奇則分別詮釋麥當勞的創始人理察和莫里斯・麥當勞兄弟。改編自雷・克羅克的自傳和一部未經授權的傳記，電影最早在2016年12月7日於聚光燈好萊塢首映。
劇情描述1954年，雷・克羅克是一位奶昔攪拌機業務員，一次推銷途中，他接到聖貝納迪諾一家汽車餐廳的大單子，便駕車到加利福尼亞一探究竟，發現這間名叫「麥當勞」的餐廳是生意相當好的單層快餐廳，餐廳的老闆是莫里斯・「麥可」・麥當勞和理察・「迪克」・麥當勞。
了解完麥當勞最初的故事後，雷靈機一動，提議兄弟倆把餐廳打造成特許經營。
野心
下定決心追求遠大的目標。
今天全球知名的麥當勞，始於麥當勞兄弟之手，並由一位名叫雷・克羅克的業務員打造成大型連鎖企業，麥當勞能夠有今日的成就，雙方都是重要的角色。
然而，創辦人的位置卻只寫著雷・克羅克，而真正建立起這個品牌的兄弟倆，眼睜睜將自己的心血拱手讓人。麥當勞兄弟雖然是最初的創辦人，更是令人敬佩的餐廳管理者，也具備創業者的創新思維，不過少了商人的野心，以及創業家對市場的敏銳度。
有句話說：「商場如戰場，對敵人心軟就是對自己殘忍」，每個成功的企業家，除了努力耕耘之外，也免不了冷酷無情的人格特質，險惡的商業競爭，心機算計都是家常便飯。
在創業的路上，會遇到各種阻礙，面對來自四面八方的威脅，思維要保持彈性，內心必須維持堅定，就像劇情中雷有句台詞：
「我看到商機絕不放過，然後我會投入、放手一搏，我相信會成功就去做」
創業就是必要時狠下心，才能成為最終贏家。
商場上不是朋友就是敵人，今日是朋友明日也可能是敵人。當沒用的爛好人是不會成功的，商界容不下這種人，商場如戰場，爾虞我詐。–《速食遊戲》
勇氣
認出機會後，你有信心抓住嗎？
電影中雷・克羅克已經多次嘗試創業，像是紙杯、折疊桌、奶昔機，即便經歷失敗，他依然在下一次看見商機的時刻，毫不猶豫的全心投入，大概就是這種始終不放棄的念頭，讓他最終成為麥當勞的經典人物。
創業家除了需要具備強大的狼性，以及敏銳的洞察力外，最重要的是無論如何都要信心滿滿的鼓起勇氣，大多數人在創業過程中，面對初期的各種困難，容易產生自我懷疑，甚至輕言放棄。
創業最難的是「承擔風險」，這是一筆龐大的資金投資，也是意志力的挑戰，跳入創業的火坑後，就沒有回頭路，無論如何都要向前看，解決各式各樣的難題，並不是一件容易的事，更不是一個簡單的選擇。
商機與風險同時出現在眼前時，必須有勇氣背負失敗的風險，勇敢抓住商機。這個時代人人都想創業，事實上當老闆不只是表面的光鮮亮麗，背後的心理壓力以及時間與金錢的成本，都是必經的辛苦。
想創業的你，準備好勇氣了嗎？
成功並非偶然，一點點的運氣加上不停歇的努力，每道美味的料理，都出自帶著疤痕的雙手。最後笑著站在大家面前的人，都經歷了前所未有的艱辛與壓力。
商業模式
賺錢的秘密，沒有想像中的簡易。
如文章標題，雖然麥當勞是大家熟知的速食餐廳，但這個品牌的真面目其實與房地產有關。麥當勞逐漸打開知名度後，在雷・克羅克的計畫下，發展出了「加盟」的概念。
他到處演講，嘗試說服各地的投資者加盟麥當勞，讓這間餐廳正式走向連鎖化企業，然而事情並沒有預期中的順利，快速發展讓麥當勞面臨了龐大的資金問題。
後來在銀行認識了一名財務專家索恩本，在他的建議下，把原本加盟主自行承租或購買土地的方式，轉為由麥當勞總公司買下土地後，出租給加盟主，如此一來除了收取加盟金以外，還多了一筆租金的收益，資金問題也自然得到解決。
單純靠著漢堡薯條賺錢，會因為生意的狀況，影響公司收入，更何況平均一份餐點的利潤不高，很難穩定現金流，改變經營模式後，透過房地產的收租，拓展資金來源，建立更強大的連鎖版圖，麥當勞可以說是當時的經典傳奇。
顛覆舊有的商業思維，是麥當勞成功的關鍵。
「堅持這兩個字什麼都無法取代，才華不能取代，懷才不遇的人都是一個樣；天才不能取代，沒被發掘的天才等於是廢話；教育不能取代，世上充滿受過教育的傻子，光靠毅力跟決心就能左右一切。」– 《速食遊戲》
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：【影評】Netflix《速食遊戲》麥當勞的真面目 其實無關漢堡薯條：揭開連鎖經濟的秘密
延伸閱讀
- 拆解麥當勞的獲利模式，原來速食業龍頭根本不靠賣食物賺錢
- 漢堡之兵法全攻略（一）：在美國，五個城市都宣稱自己是漢堡的發源地
- 漢堡之兵法全攻略（二）：台灣也買得到的A&W沙士，發明了培根起士漢堡？
- 漢堡之兵法全攻略（三）：大麥克（Big Mac）是麥當勞公司秘書想出的名字
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責任編輯：鍾宇筑
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
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自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
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