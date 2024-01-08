《速食遊戲》：解密連鎖經濟巨擘的商業思維，麥當勞的成功真相其實無關漢堡薯條

文：YC Sky

你知道嗎？其實麥當勞不是靠漢堡薯條賺錢，無人不知的大型速食連鎖，背後藏著不為人知的商業秘密，這不是一部典型的勵志電影，而是真實呈現商場上的求新求變與企業的經營思維。由熱門電影《攻其不備》、《大夢想家》大導約翰李漢考克親自執導，改編於真人真事。

野心是人生的基石

根據《維基百科》的介紹，《速食遊戲》（英語：The Founder）是一部於2016年上映的美國傳記劇情電影，約翰・李・漢考克執導，勞勃・D・西格爾編劇。

米高・基頓飾演雷・克洛克，尼克・奧弗曼與約翰・卡羅爾・林奇則分別詮釋麥當勞的創始人理察和莫里斯・麥當勞兄弟。改編自雷・克羅克的自傳和一部未經授權的傳記，電影最早在2016年12月7日於聚光燈好萊塢首映。

劇情描述1954年，雷・克羅克是一位奶昔攪拌機業務員，一次推銷途中，他接到聖貝納迪諾一家汽車餐廳的大單子，便駕車到加利福尼亞一探究竟，發現這間名叫「麥當勞」的餐廳是生意相當好的單層快餐廳，餐廳的老闆是莫里斯・「麥可」・麥當勞和理察・「迪克」・麥當勞。

了解完麥當勞最初的故事後，雷靈機一動，提議兄弟倆把餐廳打造成特許經營。

野心

下定決心追求遠大的目標。

今天全球知名的麥當勞，始於麥當勞兄弟之手，並由一位名叫雷・克羅克的業務員打造成大型連鎖企業，麥當勞能夠有今日的成就，雙方都是重要的角色。

然而，創辦人的位置卻只寫著雷・克羅克，而真正建立起這個品牌的兄弟倆，眼睜睜將自己的心血拱手讓人。麥當勞兄弟雖然是最初的創辦人，更是令人敬佩的餐廳管理者，也具備創業者的創新思維，不過少了商人的野心，以及創業家對市場的敏銳度。

有句話說：「商場如戰場，對敵人心軟就是對自己殘忍」，每個成功的企業家，除了努力耕耘之外，也免不了冷酷無情的人格特質，險惡的商業競爭，心機算計都是家常便飯。

在創業的路上，會遇到各種阻礙，面對來自四面八方的威脅，思維要保持彈性，內心必須維持堅定，就像劇情中雷有句台詞：

「我看到商機絕不放過，然後我會投入、放手一搏，我相信會成功就去做」

創業就是必要時狠下心，才能成為最終贏家。

商場上不是朋友就是敵人，今日是朋友明日也可能是敵人。當沒用的爛好人是不會成功的，商界容不下這種人，商場如戰場，爾虞我詐。–《速食遊戲》

勇氣

認出機會後，你有信心抓住嗎？

電影中雷・克羅克已經多次嘗試創業，像是紙杯、折疊桌、奶昔機，即便經歷失敗，他依然在下一次看見商機的時刻，毫不猶豫的全心投入，大概就是這種始終不放棄的念頭，讓他最終成為麥當勞的經典人物。

創業家除了需要具備強大的狼性，以及敏銳的洞察力外，最重要的是無論如何都要信心滿滿的鼓起勇氣，大多數人在創業過程中，面對初期的各種困難，容易產生自我懷疑，甚至輕言放棄。

創業最難的是「承擔風險」，這是一筆龐大的資金投資，也是意志力的挑戰，跳入創業的火坑後，就沒有回頭路，無論如何都要向前看，解決各式各樣的難題，並不是一件容易的事，更不是一個簡單的選擇。

商機與風險同時出現在眼前時，必須有勇氣背負失敗的風險，勇敢抓住商機。這個時代人人都想創業，事實上當老闆不只是表面的光鮮亮麗，背後的心理壓力以及時間與金錢的成本，都是必經的辛苦。

想創業的你，準備好勇氣了嗎？

成功並非偶然，一點點的運氣加上不停歇的努力，每道美味的料理，都出自帶著疤痕的雙手。最後笑著站在大家面前的人，都經歷了前所未有的艱辛與壓力。

商業模式

賺錢的秘密，沒有想像中的簡易。

如文章標題，雖然麥當勞是大家熟知的速食餐廳，但這個品牌的真面目其實與房地產有關。麥當勞逐漸打開知名度後，在雷・克羅克的計畫下，發展出了「加盟」的概念。

他到處演講，嘗試說服各地的投資者加盟麥當勞，讓這間餐廳正式走向連鎖化企業，然而事情並沒有預期中的順利，快速發展讓麥當勞面臨了龐大的資金問題。

後來在銀行認識了一名財務專家索恩本，在他的建議下，把原本加盟主自行承租或購買土地的方式，轉為由麥當勞總公司買下土地後，出租給加盟主，如此一來除了收取加盟金以外，還多了一筆租金的收益，資金問題也自然得到解決。

單純靠著漢堡薯條賺錢，會因為生意的狀況，影響公司收入，更何況平均一份餐點的利潤不高，很難穩定現金流，改變經營模式後，透過房地產的收租，拓展資金來源，建立更強大的連鎖版圖，麥當勞可以說是當時的經典傳奇。

顛覆舊有的商業思維，是麥當勞成功的關鍵。

「堅持這兩個字什麼都無法取代，才華不能取代，懷才不遇的人都是一個樣；天才不能取代，沒被發掘的天才等於是廢話；教育不能取代，世上充滿受過教育的傻子，光靠毅力跟決心就能左右一切。」– 《速食遊戲》

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：【影評】Netflix《速食遊戲》麥當勞的真面目 其實無關漢堡薯條：揭開連鎖經濟的秘密

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航