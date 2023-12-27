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2023/12/27,
政治

選前國台辦最後記者會：聚焦攻擊賴蕭，籲候選人多說有利兩岸和平穩定的話

選前國台辦最後記者會：聚焦攻擊賴蕭，籲候選人多說有利兩岸和平穩定的話
中國大陸國台辦今(27）日舉行台灣總統、立委大選前最後一場記者會，除ECFA相關議題外，賴蕭配及侯趙配的相關主張成為關注焦點｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國國台辦發言人陳斌華於記者會表示，希望「島內」有關人士多說有利於兩岸關係和平發展與台海和平穩定的話，多做有利於增進兩岸互信理解的事。中國國家主席習近平昨（26）日則重申一中原則和九二共識，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

（中央社）中國大陸國台辦今（27）日舉行台灣總統、立委大選前最後一場記者會，除ECFA相關議題外，賴蕭配及侯趙配的相關主張成為關注焦點，顯見北京方面對這場大選的高度重視。而賴蕭配仍成為國台辦主要攻擊焦點。

不過，針對國民黨副總統候選人趙少康日前表示，國民黨不認同共產主義，從不親共，一旦當選任內絕對不推動統一談判，今天兩岸沒有統一的條件。陳斌華則回應，「希望島內有關人士多說有利於兩岸關係和平發展與台海和平穩定的話，多做有利於增進兩岸互信理解的事」。

陳斌華在回應民進黨總統候選人賴清德相關主張時聲稱，「台獨意味着戰爭」。賴清德作為「民進黨當局的頭面人物」、自詡「台獨工作者」，卻說自己當選風險最低，「你們信嗎？台灣民眾會相信嗎？我看連他自己都不會相信」。堅持「一個中國」原則是「國際社會普遍共識」。「反對台獨、維護和平，乃人間正道」。

他聲稱，香港「回歸祖國，開啟了香港歷史新紀元」。「一國兩制」實踐在香港取得「舉世公認的成功」。香港現在已走出疫情，迎來整體性復甦，「保持自身獨特地位和優勢，鞏固提升國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，邁進在由治及興的新里程上」。

陳斌華宣稱，「東方之珠丰釆依然，而且在國家大力支持下綻放出更加璀璨的光芒」。賴清德「出於謀獨本性，罔顧事實，抹黑香港，企圖騙取選票。這種卑劣伎倆已被越來越多台灣民眾所識破」。

另一方面，針對人民日報記者提問，國民黨總統候選人侯友宜日前提出兩岸政見，包括「兩大目標」、「三個監督管道」和「四個戰略縱深主軸」等內容，陳斌華則回答，台海和平穩定，台灣民眾的利益福祉就能增進；台海緊張動盪，台灣民眾的利益福祉就會受損。

陳斌華並宣稱，台灣面臨「何去何從的十字路口」。只要堅持「九二共識」、反對台獨，兩岸關係就能重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可以恢復，「什麼事情都可以談、都好商量」。

至於前述趙少康的主張，陳斌華則回答，「希望島內有關人士多說有利於兩岸關係和平發展與台海和平穩定的話，多做有利於增進兩岸互信理解的事」。「和平統一，是平等協商、共議統一」。唯有「以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和」，兩岸關係才能行穩致遠，兩岸長期存在的政治分歧也才能逐步化解。

習近平：堅決防止任何人以任何方式，把台灣從中國分裂出去

中共總書記習近平昨天在紀念毛澤東130週年冥誕座談會上聲稱，要堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

新華社報導，中共中央26日上午在北京人民大會堂，舉行「紀念毛澤東同志誕辰130週年座談會」，習近平在會中發表講話提到「中國式現代化」需要「全體中華兒女和衷共濟、共襄盛舉」時，即針對台灣及港澳議題作上述表示。

習近平宣稱，「實現祖國完全統一」是「大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一」。要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

他並針對港澳問題說，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，堅持和完善「一國兩制」制度體系，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。

習近平又說，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，更好融入國家發展大局。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：羅元祺


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