當布袋戲同溫層熱烈討論「AI模擬黃文擇配音」時，我必須嚴肅地站在反對立場
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聖誕節的時候，在臉書分享過一段霹靂布袋戲重啟劇集的宣傳片段。該片段最大的賣點倒還不是劇集本身，而是以AI模擬已故黃文擇先生配音。我反對這樣技術的應用，原因倒不是布袋戲的「傳統」與「靈魂」，而是從勞動力「同其情也」的角度。
文：南鵲
聖誕節的時候，在臉書分享過一段霹靂布袋戲重啟劇集的宣傳片段。該片段最大的賣點倒還不是劇集本身，而是以AI模擬已故黃文擇先生配音。
由於AI是熱門話題，擬音又十分到位，分享後頗引起同好關注。然而分享是因為新奇，新奇過後卻也必須嚴肅地說，我並不支持AI配音。
我不想以布袋戲的「傳統」如何如何，或布袋戲演出的「靈魂」怎樣怎樣，來作為反對技術應用的理由。「靈魂」太虛無飄渺，「傳統」則以個人或世代經驗，武斷地將技術演進自某時間點起切分，把切分點前的一切視為正統，切分點後盡屬淪落。真要講傳統，某些野台戲老藝師，或許仍把金光式的影音布袋戲視為野狐禪、理應置於鄙視鏈最末端。
相反，我是出於身為勞動力及布袋戲觀眾一員「同其情也」的角度。
就勞動力的觀點說，技術演進與勞動力的關係很複雜，既可能因職務取代而產生張力，卻也可能增進勞動成效，釋放出更多的個人時間。
但是，當技術演進到了幾乎全方位衝擊勞動力的地步，顯然就有必要加以制度化制衡，而不能僅以消費者身分，或是依循資方意識形態毫無保留地歌頌。
今（2023）年美國的影視編劇與演員的罷工行動，一大爭議所在正是生成式AI。台灣的布袋戲產業，乃至整個影視娛樂產業的規模都比不上美國，卻也意味著勞方欠缺同等的組織力量與資方協商或抗爭。
一旦技術演進與成本縮減都發展到一臨界點，台灣於生成式AI的應用也許反而會在法令、產業運作的管控及節制薄弱下比歐美走得更前面、更極端，對勞動權益造成更大的衝擊與傷害。
而這裡所指的勞動權益不僅涉及單一職務、單一產業，而是無論創意密集、勞力密集，無論勞心、勞形，都無法置身其外。當科技演進 不斷快速改寫人們認知中何者能以電子生成、何者能以程式操作機械控制，沒有誰是不能被取代的。若無社會體制（包括硬性的法令與軟性的社會共識）調節，一切到頭來都只是成本效益問題。
再就影視布袋戲觀眾的角度說，以AI模擬已故黃文擇先生配音，不只是新奇，更是賦予「音容宛在」全新的定義。過往追思悼念的場面話如今具備無比的實感。
但「音容宛在」重點在「音容」對觀者、聽者的意義，否則對不相干的人而言，宛不宛在並無差別。而對霹靂布袋戲的觀眾，「意義」來自三十年周周幾乎從不間斷的陪伴。於是由戲劇而結緣，由結緣而有情。
所以當觀眾成長了、老了，配音的那人也因不可免的衰疲，再無法細緻區隔生旦淨末丑獨特的聲腔，我們也許生怨，也許懷舊，也許脫離影視布袋戲這個「坑」，也許兜兜轉轉又回過頭來，但曾有的緣分與情分猶在。我們不應該也不可以剝奪新世代觀眾與新世代聲腔偕老的權利。
民國一百一十二年十二月二十七日於嘉義鵲枝寫譯樓
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：我對影視布袋戲AI配音的看法
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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