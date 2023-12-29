2024年全球大選觀察：五場關鍵選舉，一文掌握世界政經脈動與影響
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根據經濟學人統計，將有超過41.7億的人口、 76個經濟體都將在2024年面臨領導人選舉，規模為史上最大。本次展望系列加碼列出 2024 美洲、歐洲、及亞太地區最重要的五場選舉，以及其關注重點。
本文重點
- 美國總統大選：根據目前支持率來看，2024年極有可能為川普及拜登再度對決，主要關注兩黨的能源及外交政策如何影響油價，以及拜登開放的移民政策是否有望延續，將影響到能源及薪資通膨的走勢，但在財政支出上，兩黨均傾向採取擴張性財政政策以刺激經濟。
- 歐洲議會選舉：儘管中間派應會繼續握有實權，然而右派勢力可能逐漸抬頭，主要關注俄烏衝突後，極右派政權反對綠能法案的聲浪逐漸攀升，同時俄烏也造成反移民的情緒更為激烈，若明年右派勢力取得席次增加，對烏克蘭援助將大幅下降，可能增加俄烏戰爭的不確定性。
- 英國議會選舉：英國自2010年大選以來，首相均由保守黨執政，重點關注脫歐後，英國經濟成長停滯，2024年英國可能出現14年來受度政黨輪替，與此同時，英國也為當前缺工問題較為嚴重的經濟體，目前其薪資目前年增仍高達7%，若保守黨延續執政，部分缺工產業面臨更嚴重的勞力短缺。
- 印度總理大選：先前現任總理莫迪領導的印度人民黨在印度三個關鍵邦議會的地方選舉中獲勝，地方選舉結果公佈後印股於隔日創下歷史新高，莫迪連任預計將延續先前印度製造、對外開放外交的政策。
- 台灣總統大選：經歷了民進黨執政8年後，現在各大民調顯示藍綠差距普遍僅落於誤差區間，對經濟層面影響，主要關注以下三點：一、產經政策；二、能源政策；三、房市政策。
俄烏衝突已開打一年多以上，今年以來地緣政治風險的影響仍時不時的造成市場動盪，展望2024年，我們將迎來更多場重要選舉，根據經濟學人統計，將有超過41.7億的人口、76個經濟體都將於2024年面臨領導人選舉，規模為史上最大，對此，本次展望系列加碼列出明年美洲、歐洲、及亞太地區最重要的五場選舉，以及其關注重點。
一、美國總統大選：川拜再戰！
萬眾矚目的美國總統大選將於2024年11月舉行，目前民主黨高機率由拜登再度參選，共和黨內部支持率則由川普大幅領先，2024總統大選極有可能上演川拜再戰。近期民調顯示，現任總統拜登的支持率創低至35%，在六個關鍵搖擺州民調也明顯落後川普，主要反映美國民眾不滿意疫情後物價通膨所帶來的高生活成本，為拜登的連任之路蒙上一層陰影，一覽過去民主黨與共和黨的政策傾向，我們提出最重要的三個重點：
- 關注重點一：能源及外交政策如何影響油價？
- 首先關注重點在油價部分，兩黨在能源政策上極為分歧，拜登主張帶領美國在2050年前達到淨零碳排放量，積極發展乾淨能源、減少石油供給，使離岸風電、電動車產業相對受惠；川普則擁護石油、天然氣等傳統能源產業，欲帶領美國重新回到全球能源第一大國的地位。觀察近年，拜登乾淨能源政策使得美國通膨於2022年不斷受油價牽制，川普的能源政策則有助石油供給增加、保持油價在低位，但另一方面，川普對石油制裁態度相對於拜登更為強硬，若政黨輪替，目前對委內瑞拉與伊朗制裁力道可能加大。
- 關注重點二：移民政策是否有望延續？
- 拜登上任後逐步廢除川普的移民限制政策，不斷挹注的移民人口成功帶動美國就業供需結構好轉，當前勞動參與人口已完全回升至疫情前趨勢，也帶動薪資通膨持續回落。關注未來若政權更替，共和黨對移民政策態度極為保守，將對薪資通膨的回落帶來風險。
- 關注重點三：不論誰當選，都有機會擴大財政支出！
- 隨著當前步入升息終點，2024美國經濟是否復甦成為市場討論焦點。值得注意的是，過往川普、拜登皆採取擴張性財政政策以刺激經濟，隨著明年降息循環啟動，根據聯邦預算問責委員會（CRFB）針對債務可持續性的模型預估，若未來美國長債殖利率可維持在4%左右，則債務利息成本仍可控，因而2024年下半年起可以關注選舉將至，兩黨是否提出近一步的財政擴張計畫。
- 貨幣及財政政策如何影響美國經濟，詳見：【展望2024系列八】最完整的美國經濟分析，貨幣政策、股匯債全預測！）
二、歐洲議會選舉：極右派勢力抬頭？
五年一次的歐洲議會選舉將於2024年6月舉行，根據EuropeElects民調顯示，本次歐洲人民黨EPP（中偏右派）高機率再度成為最大黨團，社會與民主進步聯盟S&D（中偏左派）則位居第二，兩黨合計約佔整體比例四成左右。然而值得關註的是，除了右派黨團ECR與極右派黨團ID預估席位分別增加21席、14席外，綠黨黨團將下降22席，反映儘管中間派應會繼續握有實權，然而右派勢力可能逐漸抬頭。
- 關注重點一：歐洲綠能政策困難重重？
- 歐盟長期以來一直被認為是氣候變遷的領導者，目標為透過其綠色協議策略到2050年成為第一個氣候中和的大陸，近年也已經通過更嚴格的排放交易體系(EUETS)以及2035年燃油汽車禁售令，然而在俄烏戰爭、能源危機後，進一步綠能法案推廣備受阻礙，如法國總統馬克宏就表示，歐盟已比其他國家有更嚴格的政策，歐盟應暫停進一步立法。另外荷蘭今年舉行的11月大選，支持退出巴黎氣候協議、廢除國內綠色立法的荷蘭自由黨（PVV）成為也最大政黨。整體而言，歐洲雖然仍持續推行新能源政策，但右派勢力抬頭，可能會使未來幾年相關立法受到阻礙。
- 關注重點二：反移民聲浪高漲，俄烏是否將有新局面？
- 因俄烏戰爭造成的移民問題也是右派積極想要改革的重點，今年迄今進入歐盟的無證移民人數比2015年以來的任何一年都要多，超過100萬移民和難民抵達歐盟邊境，除了烏克蘭人之外，逃離敘利亞、伊拉克和阿富汗的人數也正在增加，歐盟也在12月在右派壓力下，宣布對邊境的庇護申請人進行強制性的快速篩選。而本次議會選舉的看點之一，就是在對烏克蘭援助的議題上的辯論，今年以來斯洛伐克、匈牙利為主要反對增加對烏克蘭增援的國家，若明年右派勢力取得席次增加，對烏克蘭援助將大幅下降，可能增加俄烏戰爭的不確定性。
三、英國議會選舉：14年來首次政權輪替？
英國自2010年大選以來，首相均由保守黨執政，總計共五任英國首相任職，期間經歷英國脫歐公投、新冠疫情、特拉斯迷你預算財政危機，隨著保守黨民調下滑，明年英國可能出現14年來受度政黨輪替，英國預計在2024年底至2025年1月前舉行大選，實際時間尚未確定。
- 關注重點一：經濟成長停滯，政黨是否終於輪替？
- 根據最新民調目前工黨支持率達到44%，高於保守黨22%，英國可能睽違14年首度出現政黨輪替。保守黨失去民意支持主要原因為越來越多人認為脫歐是個錯誤的決定（最新民調：55%錯誤、33%正確、12%不確定），另外，自疫情後經濟成長停滯也是英國一大問題，GDP近兩年幾乎零成長，尤其是去年特拉斯推行的迷你預算引發的金融危機後，保守黨支持持度一路下滑。
- 關注重點二：缺工問題嚴重，保守黨傾向限制移民
- 移民政策是否限縮將是2024年英國選舉的核心討論要點。英國去年的淨移民人數大幅增加至74萬5,000人，創下歷史新高。而保守黨則相較工黨更傾向緊縮移民政策，如今年12月英國首相蘇納克宣布將實施減少移民相關措施，例如將申請簽證時繳納的健保年費從原來的624英鎊上調至1,035英鎊、技術移民簽證最低年薪門檻從26,000英鎊提高至38,700英鎊（英國最新薪資中位數僅34,963英鎊）、限制海外護理及社會照護人員將家屬帶入英國等。而英國也為當前缺工問題較為嚴重的經濟體，目前其薪資目前年增仍高達6%，若保守黨延續執政，部分缺工產業面臨更嚴重的勞力短缺，尤其是醫療產業。
四、印度總理大選：莫迪有望再度連任！
五年一度的印度大選也將在2024年4~5月舉行，12/4現任總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）在印度中央邦、wrestedRajasthan和Chhattisgarh三個關鍵邦議會的地方選舉中獲勝，這三個邦位於人口衆多、政治上具較高影響力的北部印地語區，也是每輪總理大選前夕被視為風向標的核心大邦，該結果反映執政10年的莫迪依然受到歡迎，美國智庫MorningConsult最新調查也顯示莫迪國內支持率高達77%，是全球22位主要領導人中最受本國民眾歡迎的一位！地方選舉結果公佈後印股於隔日（12/5）創下歷史新高，表明市場普遍樂見莫迪問鼎第三任總理。
- 關注重點一：莫迪政策路線是否延續？
- 第一大重點是2014年以來推行的製造業投資獎勵、改善基建等圍繞印度製造（MakeinIndia,MII）的一系列政策，能否在未來5年得到延續，持續推動印度經濟的正向循環，國際評級機構FitchRating也強調，印度人民黨的連任將有助過往政策的延續性，這也是該機構將印度主權評級展望定調為「Stable」的重要因素之一。
- 關注重點二：如何平衡與西方、俄羅斯的外交關係
- 第二大關注重點則是印度在外交路線上的表態，2014年以來，印度一面小心維繫著與俄羅斯的傳統合作夥伴關係，另一面又不斷加深與美日澳等國在印太地區的戰略合作，建立與西方民主陣營親近的形象吸引跨國資本流入，未來五年印度能否繼續拿捏好這種外交上的曖昧與平衡，將是投資人和廠商業者重點關注的環節。
- 如何創造印度經濟奇蹟，詳見：【展望2024系列六】股市三度創高！印度如何達到「零破綻經濟」？
五、台灣總統大選：藍、白、綠三黨之爭
台灣總統大選即將於2024年1月13日舉行，經歷了民進黨執政8年後，現在各大民調顯示藍綠差距普遍僅落於誤差區間，因此市場關注是否會出現下一波政黨輪替，從藍白綠三個陣營目前提出的政見來看，我們主要關注三項政策，包括產經、能源和房市：
- 關注重點一：產經政策均支持科技領域發展
- 產業和經濟政策發展的大方向上，三位候選人普遍會繼續支持台灣發展科技領域，包括電動車、半導體、AI等科技產業，並結合AI推動各產業進行升級。也提到要扶持年輕人創業以及新創公司，但做法上有差異，賴清德傾向打造許多小型新創的新創雨林而非獨角獸、侯友宜則會放寬國發基金與私募基金的應用、柯文哲則認為可效仿以色列的「資本投資獎勵法」以及「天使投資法」。
- 關注重點二：三位候選人對核能態度分歧
- 在能源議題上，三位候選人同樣支持長期發展再生能源以及減碳路徑，但針對核能看法有不一，賴繼續主張「非核家園」，侯和柯相對支持核能，主張核一、核三延役以及核四重啟安檢。
- 關注重點三：房價高漲如何解？
- 要如何解決現今因為高漲的房價而造成年輕人難買房的窘境，三位候選人均提到將繼續增加社會住宅的興建，以及稅制稅基的改革（例如囤房稅、稅基合理化等），並提供低利貸款，但柯僅針對育兒家庭進行貸款補貼，補貼對象重點仍放在租客。而針對實坪制和虛坪制的看法，柯文哲贊成前者，而根據近期內政部動作，賴清德相對傾向改善現有虛坪制存在的問題，侯則是另外針對青年提出全額購屋貸款計畫。
- 台灣房市2024年怎麼走，詳見：【展望2024番外篇】台灣房價創高有端倪？展望2024房市三大趨勢！）
本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此
原標：2024全球大選觀察：五場關鍵選舉重點一次掌握！
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
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