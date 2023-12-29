2024年全球大選觀察：五場關鍵選舉，一文掌握世界政經脈動與影響

本文重點

美國總統大選：根據目前支持率來看，2024年極有可能為川普及拜登再度對決，主要關注兩黨的能源及外交政策如何影響油價，以及拜登開放的移民政策是否有望延續，將影響到能源及薪資通膨的走勢，但在財政支出上，兩黨均傾向採取擴張性財政政策以刺激經濟。 歐洲議會選舉：儘管中間派應會繼續握有實權，然而右派勢力可能逐漸抬頭，主要關注俄烏衝突後，極右派政權反對綠能法案的聲浪逐漸攀升，同時俄烏也造成反移民的情緒更為激烈，若明年右派勢力取得席次增加，對烏克蘭援助將大幅下降，可能增加俄烏戰爭的不確定性。 英國議會選舉：英國自2010年大選以來，首相均由保守黨執政，重點關注脫歐後，英國經濟成長停滯，2024年英國可能出現14年來受度政黨輪替，與此同時，英國也為當前缺工問題較為嚴重的經濟體，目前其薪資目前年增仍高達7%，若保守黨延續執政，部分缺工產業面臨更嚴重的勞力短缺。 印度總理大選：先前現任總理莫迪領導的印度人民黨在印度三個關鍵邦議會的地方選舉中獲勝，地方選舉結果公佈後印股於隔日創下歷史新高，莫迪連任預計將延續先前印度製造、對外開放外交的政策。 台灣總統大選：經歷了民進黨執政8年後，現在各大民調顯示藍綠差距普遍僅落於誤差區間，對經濟層面影響，主要關注以下三點：一、產經政策；二、能源政策；三、房市政策。

俄烏衝突已開打一年多以上，今年以來地緣政治風險的影響仍時不時的造成市場動盪，展望2024年，我們將迎來更多場重要選舉，根據經濟學人統計，將有超過41.7億的人口、76個經濟體都將於2024年面臨領導人選舉，規模為史上最大，對此，本次展望系列加碼列出明年美洲、歐洲、及亞太地區最重要的五場選舉，以及其關注重點。

圖片來源：財經M平方

一、美國總統大選：川拜再戰！

萬眾矚目的美國總統大選將於2024年11月舉行，目前民主黨高機率由拜登再度參選，共和黨內部支持率則由川普大幅領先，2024總統大選極有可能上演川拜再戰。近期民調顯示，現任總統拜登的支持率創低至35%，在六個關鍵搖擺州民調也明顯落後川普，主要反映美國民眾不滿意疫情後物價通膨所帶來的高生活成本，為拜登的連任之路蒙上一層陰影，一覽過去民主黨與共和黨的政策傾向，我們提出最重要的三個重點：

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二、歐洲議會選舉：極右派勢力抬頭？

五年一次的歐洲議會選舉將於2024年6月舉行，根據EuropeElects民調顯示，本次歐洲人民黨EPP（中偏右派）高機率再度成為最大黨團，社會與民主進步聯盟S&D（中偏左派）則位居第二，兩黨合計約佔整體比例四成左右。然而值得關註的是，除了右派黨團ECR與極右派黨團ID預估席位分別增加21席、14席外，綠黨黨團將下降22席，反映儘管中間派應會繼續握有實權，然而右派勢力可能逐漸抬頭。

圖片來源：財經M平方 註：歐洲議會是歐盟的監督、咨詢和立法機構，新一任歐盟委員會主席提名需經歐洲議會表決通過，對歐盟決策有重要影響。

關注重點一：歐洲綠能政策困難重重？ 歐盟長期以來一直被認為是氣候變遷的領導者，目標為透過其綠色協議策略到2050年成為第一個氣候中和的大陸，近年也已經通過更嚴格的排放交易體系(EUETS)以及2035年燃油汽車禁售令，然而在俄烏戰爭、能源危機後，進一步綠能法案推廣備受阻礙，如法國總統馬克宏就表示，歐盟已比其他國家有更嚴格的政策，歐盟應暫停進一步立法。另外荷蘭今年舉行的11月大選，支持退出巴黎氣候協議、廢除國內綠色立法的荷蘭自由黨（PVV）成為也最大政黨。整體而言，歐洲雖然仍持續推行新能源政策，但右派勢力抬頭，可能會使未來幾年相關立法受到阻礙。

關注重點二：反移民聲浪高漲，俄烏是否將有新局面？ 因俄烏戰爭造成的移民問題也是右派積極想要改革的重點，今年迄今進入歐盟的無證移民人數比2015年以來的任何一年都要多，超過100萬移民和難民抵達歐盟邊境，除了烏克蘭人之外，逃離敘利亞、伊拉克和阿富汗的人數也正在增加，歐盟也在12月在右派壓力下，宣布對邊境的庇護申請人進行強制性的快速篩選。而本次議會選舉的看點之一，就是在對烏克蘭援助的議題上的辯論，今年以來斯洛伐克、匈牙利為主要反對增加對烏克蘭增援的國家，若明年右派勢力取得席次增加，對烏克蘭援助將大幅下降，可能增加俄烏戰爭的不確定性。



三、英國議會選舉：14年來首次政權輪替？

英國自2010年大選以來，首相均由保守黨執政，總計共五任英國首相任職，期間經歷英國脫歐公投、新冠疫情、特拉斯迷你預算財政危機，隨著保守黨民調下滑，明年英國可能出現14年來受度政黨輪替，英國預計在2024年底至2025年1月前舉行大選，實際時間尚未確定。

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關注重點一：經濟成長停滯，政黨是否終於輪替？ 根據最新民調目前工黨支持率達到44%，高於保守黨22%，英國可能睽違14年首度出現政黨輪替。保守黨失去民意支持主要原因為越來越多人認為脫歐是個錯誤的決定（最新民調：55%錯誤、33%正確、12%不確定），另外，自疫情後經濟成長停滯也是英國一大問題，GDP近兩年幾乎零成長，尤其是去年特拉斯推行的迷你預算引發的金融危機後，保守黨支持持度一路下滑。

關注重點二：缺工問題嚴重，保守黨傾向限制移民 移民政策是否限縮將是2024年英國選舉的核心討論要點。英國去年的淨移民人數大幅增加至74萬5,000人，創下歷史新高。而保守黨則相較工黨更傾向緊縮移民政策，如今年12月英國首相蘇納克宣布將實施減少移民相關措施，例如將申請簽證時繳納的健保年費從原來的624英鎊上調至1,035英鎊、技術移民簽證最低年薪門檻從26,000英鎊提高至38,700英鎊（英國最新薪資中位數僅34,963英鎊）、限制海外護理及社會照護人員將家屬帶入英國等。而英國也為當前缺工問題較為嚴重的經濟體，目前其薪資目前年增仍高達6%，若保守黨延續執政，部分缺工產業面臨更嚴重的勞力短缺，尤其是醫療產業。



四、印度總理大選：莫迪有望再度連任！

五年一度的印度大選也將在2024年4~5月舉行，12/4現任總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）在印度中央邦、wrestedRajasthan和Chhattisgarh三個關鍵邦議會的地方選舉中獲勝，這三個邦位於人口衆多、政治上具較高影響力的北部印地語區，也是每輪總理大選前夕被視為風向標的核心大邦，該結果反映執政10年的莫迪依然受到歡迎，美國智庫MorningConsult最新調查也顯示莫迪國內支持率高達77%，是全球22位主要領導人中最受本國民眾歡迎的一位！地方選舉結果公佈後印股於隔日（12/5）創下歷史新高，表明市場普遍樂見莫迪問鼎第三任總理。

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五、台灣總統大選：藍、白、綠三黨之爭

台灣總統大選即將於2024年1月13日舉行，經歷了民進黨執政8年後，現在各大民調顯示藍綠差距普遍僅落於誤差區間，因此市場關注是否會出現下一波政黨輪替，從藍白綠三個陣營目前提出的政見來看，我們主要關注三項政策，包括產經、能源和房市：

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本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

原標：2024全球大選觀察：五場關鍵選舉重點一次掌握！

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九