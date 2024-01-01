李清志《在自己的城市旅行》：從修澤蘭的建築發現以前不知道的台灣與歷史，可說是意外的旅程
我們想讓你知道的是
從「小興苑」建築，我們可以窺見修澤蘭的內心世界，當年雖然在專制體制下，有時仍然要做一些統治者要求的建築形式，但是只要沒有這些壓力與要求，她就會迫不及待地，在設計作品中展現出內心的狂野幻想，創作出超越時代想像的前衛作品。
文：李清志
被遺忘的建築師
最近在國內進行建築旅行，我特別注意到女建築師修澤蘭的作品，其實大家都聽過這位女建築師的名字，因為她設計過陽明山中山樓，大家因此認為她是蔣介石的御用建築師，是封建保守的設計者，但是若是更多研究她的作品，卻可以發現她的前衛與反叛。
她的確為當時的專權者設計了復古的中國式建築，但是那是建築師的悲哀，總是必須服務業主的需求；我發現只要她有自由創作的機會，她就會完全釋放她內心的狂野創意。我大學時從建築師雜誌看到她設計的台中衛道中學天主堂（或稱「衛道方舟」1966），內心就驚訝不已，那是一座怪異如太空生物的建築，雖然神學意義上，那是一隻「鴿子」，代表著聖靈的降臨，但是衛道中學的老校友們都說那是一隻「老母雞」。建築界的朋友都說，這座建築讓人想起1970年大阪萬國博覽會的太陽塔，同樣都是如此怪異前衛的東西，甚至帶著一種強烈的超現實主義味道！
我在大學畢業後，曾經前往台中衛道中學，想要去一賭這座奇特的教堂建築，那時的心情就像是要去朝聖一艘外太空來的飛碟一般。我到達衛道中學舊址，卻到處找不到那座教堂，後來詢問當地居民，才知道原來1983年都市計畫道路穿過校園，衛道中學遷校，教堂也被拆除了，變成現在的衛道新世界社區。
後來我開始在建築系任教，景美女中每年都會邀我去對她們的語資班演講，我很喜歡去景美演講，一方面是因為景美語資班學生很認真，聽演講都認真做筆記；另一方面，每次去景美女中校園，都可以去看看修澤蘭的建築作品，包括行政大樓、圖書館等都是修澤蘭設計的，帶著圓弧曲線的牆面，比起後來解構主義大師蓋瑞的作品，有過之而無不及。
景美女中可以說是修澤蘭最美的校園規劃作品，優美的大門、行政大樓與圖書館，搭配著高聳的椰子樹，非常具有校園美感與文化特色。從弧形白色大門進入校園，筆直軸線面對行政大樓，而圖書館與藝能館則形成另一個水平軸線，與大門進入的軸線垂直交叉，塑造出一座完美的校園建築原型。
景美女中的行政大樓非常特別，在當年可以說是前衛之作，整座建築有如外星人降臨，牆面甚至不是垂直的，而是以施作難度很高的弧形呈現；而圖書館的屋頂更有如蓮花座一般，繁複而美麗。
最有趣的是藝能館建築，是以一種合院式的空間呈現，但是中庭部分是圓形的，並且在正中間種植一株巨大的雞蛋花樹，有如神話般的存在著；花開時節，整個中庭被白色的花朵充滿，散發清香之氣，讓所有在藝能館上課的學生都神氣清爽。
在整個行政大樓後方，修澤蘭設計了一般的教學大樓，漂亮的迴旋梯是其特色，高中少女從這樣的迴旋梯走下來，就有如穿著華服走下樓梯的公主般，雍容而華貴。我一直認為學校教育除了言教之與身教之外，所謂的「境教」（環境教育）也很重要，試想一個高中女生，每天在醜陋無趣的校園中受教育，她的美感與氣質會何等的不堪，但是如果一個高中少女，每天都在充滿美感的環境中生活，看的都是美麗的建築，她的氣質不可能不好！這才是真正的「美感教育」。
修澤蘭設計了很多學校建築，除了景美女中之外，陽明國中、光復國小、中山女高、蘭陽女中等，都有她的建築作品。我後來才知道我國中念的學校（明德國中）也是她的作品，我以前特別喜歡她的招牌圓弧旋轉樓梯，走起來既優雅又流暢。
暑假期間我又去了中興新村探尋修澤蘭建築師的建築作品，原本中興新村有好幾棟她的建築，但是在921地震時，大部分的建築都傾倒毀壞，唯一只剩下原本的新生報辦公室建築（現在稱作是「小興苑」）還存在，這座建築展現出修澤蘭女性建築的特色，蝸牛螺旋狀的開窗與線條，優美又前衛；其實建築師的用意是整棟建築像是一台巨型相機，圓形的開窗其實就是相機的鏡頭。
「小興苑」建築後來是由私人企業家李淑娟購入，她非常喜愛這座前衛又帶著女性柔美線條的建築，因緣際會買下後，就用盡心力整修復原，甚至為了正立面圓形窗的遮陽需要，特別找到歐洲公司製作以圓心為軸，可以遙控自動展開的扇形遮陽簾，如此費盡心力，只是希望可以讓這座中興新村僅存的修澤蘭建築可以永世流傳。
目前小興苑販賣藝術品、特色紀念品等，也提供簡單飲料咖啡，二樓部分可以從後方螺旋梯登上，特別保留有修澤蘭這棟建築的歷史照片與文件，讓參觀者可以更多了解建築師的設計想法。
從「小興苑」建築，我們可以窺見修澤蘭的內心世界，當年雖然在專制體制下，有時仍然要做一些統治者要求的建築形式，但是只要沒有這些壓力與要求，她就會迫不及待地，在設計作品中展現出內心的狂野幻想，創作出超越時代想像的前衛作品。有機會到中興新村旅遊，一定要去看看修澤蘭這座前衛建築，相信你也會感受到女建築師修澤蘭內心的熱血精神！
跟著修澤蘭的建築去旅行，走進了建築師內心的叛逆與前衛，發現了以前所不知道的台灣與歷史，可說是一種意外的旅程！
書籍介紹
本文摘錄自《在自己的城市旅行：都市偵探李清志的台灣建築迷走》，大塊文化出版
作者：李清志
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本文章內容由「桃園機場」提供。