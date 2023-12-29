【影評】《愛是一把槍》：用槍通過兩次成年禮的認證之後，所能選擇最有尊嚴、最好的命運

文：海藍

因開槍傷人服刑三年，甫從監獄出來的番薯，想要過上「良民」的日子。但學歷、前科難以找到穩定的工作，母親永遠還不完的賭債、朋友「帽子」的慫恿和衝動，就連里長的輕蔑，都逼他走回頭路。他的存在價值就是當年發射的槍，畢竟人人都記得他「幹這件事出來會變大尾」的未來願景。

一個人的模樣，是由過去構成；別人怎麼對待你，也反映了你的過去。因為母親好賭，連位於101附近的房子都輸掉；當逞兇鬥狠成為他選擇的價值，就決定了他的價值，母親、帽子、老大皆然。

Photo Credit: 好威映象提供 《愛是一把槍》劇照

電影裡無法知道露露當初怎麼跟他在一起，但那次被玻璃隔絕的溝通，露露與同事的對話和對番薯的憤怒，都可知她不願他走回頭路，但對他毫無信任。而對里長來說，他的價值就是保證投下的那一票。

「你知道我為什麼喜歡放煙火？因為我喜歡把秘密藏在黑暗裡，然後在煙火點亮的那一刻，永遠忘記它。」

例外的只有七號同學，唯她記得他曾經善彈風琴，唯她記得他童稚的、毋須逞強的面貌和心願。他可以在她的視線下仰躺在草地上，像露出肚腹、卸下防備的野獸；他們一起放煙火，短暫的光在黑夜裡燦亮色彩，像擁有希望的未來，像是可以把祕密藏在黑暗裡，然後遁沒。

──因為她也同樣對未來不抱希望。她希望的就是，他用他的槍，殺掉她。

所謂的改過自新，要連同過去一起改變，更生人難以更生，是因為出獄並不等於從人生裡出獄。番薯不是沒有試過回頭路，這次他想要比之前更有尊嚴，想要講理，想要顧好他所剩無幾的人際關係，但是他的猶豫成了顧忌，反而換來他最難以忍受的輕視，所以別人施捨的錢，他甩在地上；點火燒了風琴後，被前女友責罵，又把錢扔進了火裡──煙火的希望是短暫的，火焰的衝動卻可以蔓延焚毀──後者才是他的選擇。

「小時候，我媽總是跟我講，算命的說我命中缺水。所以在我五歲的時候，她把我帶到海邊讓我跪下，認大海為乾媽。這樣，就能解決我命中缺水的問題，而且未來，我必會是『大將之才』。」

這一部的攝影極美：煙火再現夢境、毀滅前的熱烈燃燒、讓空無殘酷顯得平靜幸福的海，對比海邊的垃圾沒有被撿起來的資格，烏龜的爬行也讓人看到逞兇鬥狠的本質。致死的聲音極具生命力，遠勝角色的飄蕩。

電影開頭即言他命裡缺水，最後母親要他拜海為乾媽，故而他兩次投往海中——一次是他在海邊做起置放陽傘的小生意，海是他的安身之所，反射他的浪濤與奔騰；一次就是最後，海是安葬他的無邊深淵。

Photo Credit: 好威映象提供 《愛是一把槍》劇照

片名為《愛是一把槍》，如果槍是番薯回應這個世界的方式，那麼周遭對他亦即如此。槍既是他存在唯一的價值，他就選擇用槍，第二次解決他的命運。

這樣的價值觀與《黑的教育》極為近似，只是《黑的教育》是認證男子氣概的成年禮，唯有斬斷最纖細的手指，才能脫胎換骨，成為頂天立地的男人；《愛是一把槍》則是用槍通過兩次成年禮的認證之後，所能選擇最有尊嚴、最好的命運。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：燦爛傷口，空無海洋：《愛是一把槍》

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航