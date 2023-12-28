橫跨半世紀的「真正朋友」：中國影響力下， 日本—東協「相互信任夥伴關係」的前景與考驗

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在2016年甫上任，一改菲國傳統以來親美的外交路線，提出與美國「分道揚鑣」，並與中國、俄國一起「對抗世界」。杜特蒂在任期間，多次以「好朋友」（good friend）形容中菲兩國情誼。美國前總統川普執政後，與同樣挾著民粹主義的強人領袖杜特蒂惺惺相惜，後者忽然拋棄了「毒舌」風格，放下身段謙稱自己僅是美國「謙卑的朋友」（humble friend），希望保持美菲同盟關係。即便如此，美菲關係也沒有一帆風順，杜特蒂更一度要脅撤銷《菲美軍隊互訪協定》。

在杜特蒂眼裡，只有日本一國才稱得上是「真正的朋友」，甚或是「比親兄弟更親密的朋友」（a friend closer than a brother）。2022年7月，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，剛卸下總統職務的杜特蒂弔唁：「安倍是一個忠誠的朋友，是菲律賓的支持者」，為日菲友誼譜出「最不同凡響」的歷史。畢竟安倍是第一位親自到杜特蒂家鄉訪問，還親自拜訪杜特蒂位於於達沃市的家邸的日本首相。

杜特蒂對安倍晉三及日本的表述，凸顯了日本在東南亞國家眼中的獨特地位。根據新加坡智庫尤索夫伊薩克東南亞問題研究所今年2月公佈的年度調查反映，東協國家連續五年都認同日本是東協成員以外、它們最信賴的外交夥伴。

今年12月16至18日於東京舉行、紀念雙方建立友好合作關係的「日本—東協特別峰會」上，東協與日本通過《聯合願景聲明》文件，以「相互信任的夥伴」（trusted partners）來描述彼此情誼。事實上，相比去年舉辦的「美國—東協特別峰會」，這次參與會議的成員更多，陣容更鼎盛。除了緬甸政治代表被禁止出席會議之外，東協其他政府首長一併出席，就連準成員國東帝汶總理古斯茂（Xanana Gusmao）都有份列席。

東協今年9月正式宣佈與日本共同建立「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership），致力推進「重要的、具意義的、互惠互利」的合作關係。「全面戰略夥伴」是東協2021年才正式確立的新外交關係稱號，地位相比舊有的「戰略夥伴」更進一級（註：東協在官方文件中沒有採用「升級」一詞，而是選用了態度模糊的「建立」，有意淡化兩套外交關係的差距），目前只有中國、澳洲、美國、印度和日本獲得該地位。不過，即使東協與以上國家宣佈建立「CSP」關係，唯獨日本這份聲明文件才刻意強調「相互信任的夥伴」。

為何東南亞國家信賴日本？

從東協的官方論述可見，日本不但是第一個與東協建立夥伴關係的國家，亦是首批簽署《東南亞友好合作條約》的大國，更是一直支持以「東協為中心」的區域合作框架。日本願意接納由實力較弱小的東協佔據區域整合的「駕駛座」，負責指揮整合模式，贏得東南亞國家尊重。

冷戰結束後，有不少專門研究日本外交政策的學者（如Alan Rix）提倡「幕後領袖」一說（leadership from behind），認為日本經常以「倡導者」、「投資者」的姿態向周邊國家施予影響力，專門在鎂光燈以外的地方為不同持份者協調。