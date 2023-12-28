橫跨半世紀的「真正朋友」：中國影響力下， 日本—東協「相互信任夥伴關係」的前景與考驗
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今年是日本與東協（ASEAN）建立關係50週年，多年來贏得東南亞國家尊重。日本的外交規範緊貼東協國家注重的「不干預內政」原則，符合東協國家的喜好。日本既沒有因為自身的民主體制而鼓勵「輸出民主」，也沒有因為東南亞國家的人口結構（日裔人口在東南亞佔少數）而讓東協擔憂日本對政權安全會構成威脅。
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在2016年甫上任，一改菲國傳統以來親美的外交路線，提出與美國「分道揚鑣」，並與中國、俄國一起「對抗世界」。杜特蒂在任期間，多次以「好朋友」（good friend）形容中菲兩國情誼。美國前總統川普執政後，與同樣挾著民粹主義的強人領袖杜特蒂惺惺相惜，後者忽然拋棄了「毒舌」風格，放下身段謙稱自己僅是美國「謙卑的朋友」（humble friend），希望保持美菲同盟關係。即便如此，美菲關係也沒有一帆風順，杜特蒂更一度要脅撤銷《菲美軍隊互訪協定》。
在杜特蒂眼裡，只有日本一國才稱得上是「真正的朋友」，甚或是「比親兄弟更親密的朋友」（a friend closer than a brother）。2022年7月，日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，剛卸下總統職務的杜特蒂弔唁：「安倍是一個忠誠的朋友，是菲律賓的支持者」，為日菲友誼譜出「最不同凡響」的歷史。畢竟安倍是第一位親自到杜特蒂家鄉訪問，還親自拜訪杜特蒂位於於達沃市的家邸的日本首相。
杜特蒂對安倍晉三及日本的表述，凸顯了日本在東南亞國家眼中的獨特地位。根據新加坡智庫尤索夫伊薩克東南亞問題研究所今年2月公佈的年度調查反映，東協國家連續五年都認同日本是東協成員以外、它們最信賴的外交夥伴。
今年12月16至18日於東京舉行、紀念雙方建立友好合作關係的「日本—東協特別峰會」上，東協與日本通過《聯合願景聲明》文件，以「相互信任的夥伴」（trusted partners）來描述彼此情誼。事實上，相比去年舉辦的「美國—東協特別峰會」，這次參與會議的成員更多，陣容更鼎盛。除了緬甸政治代表被禁止出席會議之外，東協其他政府首長一併出席，就連準成員國東帝汶總理古斯茂（Xanana Gusmao）都有份列席。
東協今年9月正式宣佈與日本共同建立「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership），致力推進「重要的、具意義的、互惠互利」的合作關係。「全面戰略夥伴」是東協2021年才正式確立的新外交關係稱號，地位相比舊有的「戰略夥伴」更進一級（註：東協在官方文件中沒有採用「升級」一詞，而是選用了態度模糊的「建立」，有意淡化兩套外交關係的差距），目前只有中國、澳洲、美國、印度和日本獲得該地位。不過，即使東協與以上國家宣佈建立「CSP」關係，唯獨日本這份聲明文件才刻意強調「相互信任的夥伴」。
為何東南亞國家信賴日本？
從東協的官方論述可見，日本不但是第一個與東協建立夥伴關係的國家，亦是首批簽署《東南亞友好合作條約》的大國，更是一直支持以「東協為中心」的區域合作框架。日本願意接納由實力較弱小的東協佔據區域整合的「駕駛座」，負責指揮整合模式，贏得東南亞國家尊重。
冷戰結束後，有不少專門研究日本外交政策的學者（如Alan Rix）提倡「幕後領袖」一說（leadership from behind），認為日本經常以「倡導者」、「投資者」的姿態向周邊國家施予影響力，專門在鎂光燈以外的地方為不同持份者協調。
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
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經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
雖然經濟成長趨向平緩、通貨膨脹居高不下，越來越多人對工作與生活失去目標，或許創業新常態就是找回自我價值的轉機。多年來，安麗提供各項創業的資源與支援，支持人們展現自我、結合個人興趣與目標啟動創業；同時，也還有如與臺北醫學大學進修推廣處合作的「健康管理師認證班」課程，幫助人們在創業路上持續學習精進──想改變不太滿意的生活現狀嗎？不管是轉換工作還是投入創業，勇敢去做吧！
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