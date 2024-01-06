《李叔同：弘一大師傳》：這位風華才子、雲水高僧，為新舊兩代中國人留下了一個文化和人格的絕響

文：汪兆騫

第十六章 郭沫若求師墨寶，弘一圓寂晚晴室

風景依稀或不同，更從何處覓禪宗。 ——弘一法師《靈瑞山勒石詩》

壬午年（一九四二），弘一六十三歲。

新年伊始，弘一寫信給李芳遠。

芳遠居士： 此次朽人到泉州，雖不免名聞利養，但比起三四年前，已減輕許多。這次來泉州，未演講未赴齋會，僅僅在三處吃了便飯，但是每天見客與寫字，卻成為一件忙事。寫字結緣雖是弘揚佛法，但在朽人，道德學問一無所成，實在慚愧不安。自今以後，決心退而潛修，謝絕事務，以後斷絕一切信函，來信也不披閱，請原諒…… 以後，倘有他人問朽人近狀，請答以「閉門思過，念佛待死」八字。 又，此次至泉州，朽人自身未受一文錢的供養，凡有供養者，都轉贈寺中作生活費用，或買紙就近結緣。往返泉州旅費，則由傳貫法師布施。附啟。

雖李芳遠還是一個乳臭未乾的童子，弘一每致信於他，總無半點敷衍和草率，付出的是老朋友的一腔真誠的情懷。

壬午年春，郭沫若在重慶曾托童子李芳遠代求弘一法師墨寶。弘一與文壇和政壇的名士郭沫若雖無緣相識，但其名聲早就知曉，遂寫詩一首，勉勵文學家靈魂高潔。其詩曰：

我心似明月，碧潭澄皎潔。

無物堪比倫，教我如何說？

上款題為：

沫若居士澄覽。

郭沫若收到弘一法師書法作品之後，即覆信李芳遠：

澄覽大師言甚是，文事要在乎人，有舊學功底固佳，然僅有此而無人的修養，終不得事也。古人云：「士先器識而後文藝。」殆見道之言耳。

專復，順頌時祺。 郭沫若叩，六月八日

兩位文人之「器識」、「澄覽」，智者所見略同。

壬午年，弘一已六十有三了，病魔已將其糾纏折磨得弱不禁風，有幾次他原以為就要駕鶴西去，寫了幾次遺書，但世緣未盡，奇蹟般地活到六十三歲。

壬午春節前後，弘一住在百原寺。一位教育工作者顧一塵，從廣義法師那裡得知弘一法師來到泉州了，廣義法師對他說：「弘一法師一直很懷念你，請你到百原寺看看他。」

顧一塵匆匆趕到百原寺，他見弘一法師面容清瘦憔悴，聲音低沉而戰慄，雖一臉笑容，但著實讓他心裡一驚：「莫非弘一法師真的要離開人世了？」他突然憶起多年前弘一法師給他寫的那幅字，寫的是古人的白話詩：

過去事已過去了，未來不必預思量。

只今便道即今句，梅子熟時梔子香。

Photo Credit: 大旗出版 弘一大師於圓寂前一年，在福建泉州留影。

顧一塵這才琢磨出此詩的含義，其中除了哲人的平淡與豪放，還有對生死的達觀。

在福林寺，衰頹的弘一為學者講演了《律鈔宗要》，編寫了《律鈔宗要隨講別錄》、《事鈔略科》、《隨分自誓菩薩戒文析疑》等著作，並重修了《晚晴集》。

壬午二月，弘一應昔日浙江一師的學生、如今的惠安縣長石有紀之邀，偕侍者龔天發前往惠安靈瑞山。動身前，弘一與石縣長已約法三章：

一、君子之交，其淡如水；

二、不迎不送，不請齋；

三、過城時不停留，徑赴靈瑞山。

弘一在惠安約住了一個月，主要是助緣修葺靈瑞山寺，及擴建瑞竹岩寺前殿。其間弘一手書寺門柱聯、寺門匾額等 。此外除為石有紀教寫字、改詩外，還敦其「存誠」、「戒殺」，做清廉愛民的好官。

門人石有紀為紀念弘一法師四赴惠安弘法，在靈瑞山勒石曰：

更從何處覓禪蹤，風景依稀或不同。

稽首靈山千百拜，寺門長對夕陽紅。

後來，經葉青眼及溫陵養老院諳居士邀請，弘一又動身回到泉州，隨最後一位侍侶妙蓮法師住進養老院。弘一居「晚晴室」，妙蓮居「華珍一二三室」。

外界聞訊，仍有不少請弘一法師講經的函件寄來，但均被婉拒。

養老院的食宿條件自然要比寺院苦行僧式的生活優越得多，這也是葉青眼堅持請弘一法師到養老院好生靜養的初衷。但在「晚晴室」裡的弘一依然閒不住，他在這裡寫下「持非時食戒者應注意日中之時」一文，對「過午不食」的時間做了定義。

五月時，弘一還為福州怡山長慶寺書寫《修建放生園池記》。

受晉江釋迦寺護法蔣文澤的邀請，弘一重新撰述《削法儀式》，完成後，舉行削髮演示活動：

公旋閉關，謝絕接見，不收信件。余等因公在院，每月半必聚會一次。商所需，常數周不獲其面。逮至七月廿一日，假過化亭為戒壇，教演出家剃度儀式，而廣翰、道詳二沙彌，證明傳授沙彌戒。余等始得參與觀禮，再聆教益。

壬午年七月二十一日，弘一宣說《削法儀式》時，交付妙蓮法師《削髮儀式》抄稿。

壬午年八月，弘一著述之《佛說八大人覺經》完稿，其跋云：

衰老日甚，體倦神昏。勉強錄此，蕪雜無次，訛誤不免。此稿未可刊布流傳，惟由友人收存以留紀念耳。壬午八月十三日書竟並記，弘一。

壬午年中秋及十六日，弘一在養老院宣講《佛說八大人覺經》。兩天後，他又宣講《淨土羅法》，講經時，說到人世的悲歡離合、生命苦短，猶如朝露，他語音沉重、表情黯然。弘一講經時由廣義法師譯成閩南語傳給聽眾。

此時，養老院已是一派晚秋的蕭瑟，而弘一滄桑、慘白的臉上沒有一絲血色，如同即將燃盡的油燈，但那雙不大的眼睛卻格外明亮。

弘一講《佛說八大人覺經》後休息了一週。其間，他為兩位同道寫了寺院大殿上的柱聯。

此刻夏丏尊殷切地盼弘一回到浙江的晚晴山房終老。弘一未置可否。

八月二十三日傍晚，妙蓮法師發現弘一法師有些發燒，勸他請醫生看病，他一笑說：「天天如此，不必多慮。」第二天清晨，除食量少些，一切照常。

八月二十五日，他為晉江中學的學生們寫了一百多張《華嚴經》偈：

不為自己求安樂，但願眾生得離苦。

八月二十六日，弘一的狀況讓侍奉他的人們吃了一驚，他只吃了小半碗粥，但依然強打精神，埋頭寫字。如同他柔若無骨的字一樣，掙扎著柔弱地活著。

八月二十七日，弘一宣布斷食，只喝白開水。

八月二十八日，發燒加劇，四肢無力，在人生的最後時刻他覺得該有些交代了。

他叫來妙蓮法師。妙蓮法師俯身：「您會好的！」

「我會好？」弘一枯瘦的臉上浮現一絲微笑，「好與歹，一個樣。但我身後之事，全交你一人負責了。」

說罷他讓妙蓮法師研墨，掙扎起身，從桌上取出個信封，提筆寫了：

余於未命終前、臨命終時、既命終後，皆托妙蓮法師一人負責，他人——無論何人皆不得干預。

共寫三紙，然後讓妙蓮法師用他的印章分別蓋在三紙的末端。將其中一份交妙蓮法師：「我相信你。」說罷，復又躺下去，似睡非睡地閉上了雙眼。

Photo Credit: 大旗出版 弘一大師絕筆「悲欣交集」。

八月二十九日下午，弘一又喚來妙蓮法師，向他交代臨終的幾件事。無非是「我沒有享受那份『死後哀榮』的心，一切祭吊從簡」。但弘一特別交代，在臨終助念時，看到我流淚，不是留戀世間、掛念親友，而是悲欣交集的情感呈現；停止呼吸後，身有餘熱，送去火葬，只穿一件破舊短袴。遺骸裝龕時，要四隻小碗，準備墊在龕腳上，裝水，別讓螞蟻昆蟲爬上來……

九月初一上午，應黃福海之請，在其紀念冊上寫下座右銘：

吾人日夜行住坐臥，皆須至誠恭敬。 中華民國三十一年（一九四二）雙十節大病中書勉福海賢首。晚晴老人。

該日下午兩點左右，弘一又勉強起身寫下絕筆：「悲欣交集」四個字，交妙蓮法師。幾天後，又給摯友夏丏尊、同道性能法師及弟子劉質平預先寫的訣別信：

朽人已於九月 日謝世，曾賦二偈附錄於後： 君子之交，其淡如水；執象而求，咫尺千里。 問余何適，廓爾忘言；華枝春滿，天心月圓。 前所證日月系依農曆，謹達不宣。音啟。

弘一法師之訣別信，日子留下空格，後來由性能法師以朱筆代填。

交代好後事，弘一法師放下一切外緣，不吃飯，不吃藥，心裡只念佛號。