文化幣成常態政策，明年1/20擴大發放給16至22歲青年

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文化幣適用對象從原本的18至21歲，擴大發放給2002年至2008年出生的16至22歲，受惠人數從100萬人增加到150萬人。文化部透露，有青年將1200點文化幣全部用於看國片，除了獲得電影院青春優惠爆米花外，更獲得300點文化幣回饋。
文化部今（27）日宣布，文化成年禮金明（2024）年1月20日起擴大發放給16至22歲。出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日的16至22歲青年，可領取1200點文化幣。青年亦可在獨立書店消費，或至電影院觀賞國片，領取更多文化幣回饋。
文化部長史哲表示，2008年出生的16歲青年一生可領7次文化幣，並使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費。史哲指出，文化幣自今（2023）年6月6日發放至今，領取率高達8成，因此明年起編入文化部公務預算，成為常態化政策。
文化部表示，文化幣適用對象從原本的18至21歲，擴大至16至22歲，自高中到大學的青年朋友全部適用，受惠人數亦從100萬人增加至150萬人。
只要出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，在2024年1月20日起，下載專屬App後註冊填寫基本資料，即可領取1200點文化幣，使用期限至2024年12月31日止。
文化部指出，為刺激消費，今年文化幣特別推出獨立書店購書2點加送1點、購買表演藝術青年席位享折扣再送100點、結伴看國片加送100點，以及消費200點就抽文化幣等各式加碼活動。文化部透露2個「賺最多」的使用方式，提供還未用完今年文化幣或想及早規劃明年文化幣聰明使用組合的青年朋友參考。
被認為「最會算」代表的同學，先利用獨立書店2點送1點優惠，在獨立書店消費600點獲得回饋300點，並幸運中獎500點；接著再購買2張青年席位共1000點，再獲回饋200點；最後則是逛博物館及市集花完所有文化幣，總計共享受了4種藝文體驗，將1200點文化幣，放大成2200點。
另一位「最死忠支持國片」代表則是選擇將1200點全部用於看國片，總共看了至少5次，除了獲得電影院青春優惠爆米花外，更獲得結伴看國片300點文化幣回饋。
為迎接金馬獎後國片上映熱潮，文化部本（12）月宣布，「相揪看國片 加碼送百點」活動再升級，多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。活動期間持續至2024年2月29日。
文化部提醒，今年度針對18至21歲發放的文化幣仍可以繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施也將持續推動，並適用於明年1月20日起發放的16至22歲文化幣。
新聞來源
延伸閱讀
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- 文化部推「享讀福爾摩沙」創新書市，盼青年至獨立書店使用文化幣
- 文化部成年禮金QA：誰可以領？有哪些優惠？沒有手機、網路可以使用嗎？
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。