文化幣成常態政策，明年1/20擴大發放給16至22歲青年

文化部今（27）日宣布，文化成年禮金明（2024）年1月20日起擴大發放給16至22歲。出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日的16至22歲青年，可領取1200點文化幣。青年亦可在獨立書店消費，或至電影院觀賞國片，領取更多文化幣回饋。

文化部長史哲表示，2008年出生的16歲青年一生可領7次文化幣，並使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費。史哲指出，文化幣自今（2023）年6月6日發放至今，領取率高達8成，因此明年起編入文化部公務預算，成為常態化政策。

文化部表示，文化幣適用對象從原本的18至21歲，擴大至16至22歲，自高中到大學的青年朋友全部適用，受惠人數亦從100萬人增加至150萬人。

只要出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，在2024年1月20日起，下載專屬App後註冊填寫基本資料，即可領取1200點文化幣，使用期限至2024年12月31日止。

文化部指出，為刺激消費，今年文化幣特別推出獨立書店購書2點加送1點、購買表演藝術青年席位享折扣再送100點、結伴看國片加送100點，以及消費200點就抽文化幣等各式加碼活動。文化部透露2個「賺最多」的使用方式，提供還未用完今年文化幣或想及早規劃明年文化幣聰明使用組合的青年朋友參考。

被認為「最會算」代表的同學，先利用獨立書店2點送1點優惠，在獨立書店消費600點獲得回饋300點，並幸運中獎500點；接著再購買2張青年席位共1000點，再獲回饋200點；最後則是逛博物館及市集花完所有文化幣，總計共享受了4種藝文體驗，將1200點文化幣，放大成2200點。

另一位「最死忠支持國片」代表則是選擇將1200點全部用於看國片，總共看了至少5次，除了獲得電影院青春優惠爆米花外，更獲得結伴看國片300點文化幣回饋。

為迎接金馬獎後國片上映熱潮，文化部本（12）月宣布，「相揪看國片 加碼送百點」活動再升級，多人同行看國片，只要其中一人單次使用文化幣購票消費達350點以上，即可獲得加碼100點回饋點數，回饋次數無上限。活動期間持續至2024年2月29日。

文化部提醒，今年度針對18至21歲發放的文化幣仍可以繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施也將持續推動，並適用於明年1月20日起發放的16至22歲文化幣。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺