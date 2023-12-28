學生目睹校園割頸案恐誘發PTSD ，若發生難以入眠、反覆噩夢的情況務必求助
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心理治療對於重大創傷後壓力症候群（PTSD）有一定療效。各種心理治療方法例如認知行為療法、暴露療法和EMDR，已證明成功協助個人改善症狀、減緩創傷記憶，並提高整體生活質量。心理治療需要在一個安全且支持的環境中進行，引導受影響的個人逐漸重新掌控他們的情感和心理健康。
近日新北市的國中發生嚴重校園霸凌事件——國中生遭割喉，報載有同學目睹過程後大哭回家、甚至需要收驚。
創傷後壓力症候群，常見這些徵狀！
安南醫院經身心科主任張俊鴻表示，重大事件如地震、火災、車禍、校園霸凌的倖存者都是創傷後壓力症候群（PTSD）的高危險族群。症狀主要可分為三大類：過度警覺、逃避麻木，以及再度體驗創傷。可能創傷後全身緊張發抖難以入眠，常做惡夢驚醒，害怕相關人事物誘發創傷的畫面。
在美國一般人口中，估計有6-7%的成年人在其一生中會經歷PTSD。
此外，幾項研究表明，PTSD患者中重度憂鬱症的患病率在25-50%之間，目前研究支持重度憂鬱症和PTSD之間存在共同的神經生物學機轉；所以除了PTSD外，也要小心未來發生憂鬱症的可能性。
重大創傷後壓力症候群需要做哪些評估？
張俊鴻說，在評估創傷後壓力症候群（PTSD）時，通常需要進行包括心理評估、症狀檢查表（例如Davidson創傷量表）、臨床訪談，有時還包括身體檢查以排除其他原因。這些評估有助於了解症狀的嚴重程度、對個人生活的影響，以及任何相關的心理健康問題。
另外，目前也有新型的儀器例如自律神經檢測（HRV），腦波壓力檢測（SEA）等提供客觀數據參考。重要的是評估要全面，並由受過訓練的專業人員進行。
重大創傷後壓力症候群，應該怎麼治療？
傳統PTSD治療包括心理治療和藥物治療，對緩解症狀是有效的，但標準的藥物治療和心理治療可能僅產生部分反應，這顯示相當一部分的患者具有治療抵抗性。而且青少年族群的腦神經系統仍在發育，對於用藥的使用與否，劑量更需謹慎評估。目前已經有更新的非藥物治療例如重複經顱磁刺激（rTMS）。
重大創傷後壓力症候群，心理治療的效果好嗎？
心理治療對於重大創傷後壓力症候群（PTSD）有一定療效。
各種心理治療方法例如認知行為療法、暴露療法和EMDR，已證明成功協助個人改善症狀、減緩創傷記憶，並提高整體生活質量。心理治療需要在一個安全且支持的環境中進行，引導受影響的個人逐漸重新掌控他們的情感和心理健康。
重大創傷後壓力症候群，只有吃藥效果好嗎？
雖然藥物在控制嚴重創傷後壓力症候群（PTSD）的症狀中可以發揮關鍵作用，但僅依賴藥物可能不全面有效。PTSD的治療通常須結合藥物與心理治療包括認知行為療法或EMDR，以解決創傷的症狀並減緩潛在的情感影響和認知受損。多方位的整合治療策略通常被認為是必要的，可以提供全面的照護並提高康復機率。
如果我有創傷症候群，不想回想那些內容，rTMS治療的效果有效嗎？
重複經顱磁刺激（rTMS）提供了一種不需要回憶創傷內容就能治療創傷症候群的替代方法。rTMS是一種非侵入性治療，可以調控腦部神經活動，國內外研究顯示在治療各種心理健康問題（包括憂鬱症）方面表現出治療效果。然而，其在不參與回憶的情況下針對與創傷相關的症狀的療效可能取決於許多因素，應該與醫療專業人士充分討論，以確保最合適的治療方法。
重大創傷後壓力症候群的rTMS治療效果好嗎？
重複性經顱磁刺激（rTMS），利用電磁感應來刺激大腦的特定區域，特別是針對與壓力和恐懼反應相關的區域，例如背外側前額葉皮質（DLPFC），目前研究顯示出不錯的效果。另外很多PTSD的個案通常也合併有憂鬱症，而rTMS也已經通過FDA在憂鬱症的治療。需要進一步的綜合研究和臨床試驗，以建立標準化協議並確認其對PTSD的長期效力。建議諮詢醫療專業人士以獲得個別化治療建議。
本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此
原標：驚悚！校園喋血割喉，目睹學生恐陷「創傷後壓力症候群」 醫解析治療對策
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。