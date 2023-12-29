來自麻糬聖地一關市的軟Q麻糬！搗麻糬表演隊東北遊樂日首次登台！

「Yoisa！Yoisa！啊～搗麻糬直到何時呢～一直搗打不輕鬆呀 直到明天的早晨 直到黎明的鐘聲響起時～」

伴隨宏亮的歌聲於東北遊樂日登場的，是身穿綠色祭典服，背面以橘色文字寫着「祝もち（慶賀麻糬）」的「平泉‧一關慶賀搗麻糬隊」，為現場帶來精彩的搗麻糬演出。

在剛過去的12月9日至10日，台北市天氣雖炎熱，卻未影響大家參與大型活動的熾熱之心。華山1914文化創意產業園區更是格外熱鬧，除了在華山劇場前空地舉辦的「臺東慢食節《未來餐桌》」外，更有堪稱全台最大型的日本東北地區觀光宣傳活動——「新．魅力再發現2023日本東北遊樂日」。活動自2014年開始，從最初傳達對台灣各界在東北大震災期間無私幫助的感謝，以至致力建立日本東北與台灣之間的羈絆，至今已經走過九個年頭。揮別過去三年的疫情陰霾，這一年超過50個來自日本和台灣的攤位，包括東北地區主要的7縣1市、航空公司以及旅行社業者等，到現場施展渾身解數，把東北地區最棒最精彩的一面，再次呈現在大眾眼前！

Photo Credit：Matsumura Consulting Inc. 東北遊樂日會場入口，背景融入了東北各縣的特色。

世界遺產平泉‧一關駕到！

這一年，會場從室外移至室內，寬敞的展覽空間容納更多攤位。走過為人所熟悉的仙台市、福島縣以及岩手縣的熱鬧攤位後，在轉角之處，迎接來賓的是各種壯麗的溪谷海報。以當地的絕景名勝——綠油油的盛夏嚴美溪、白雪覆蓋的冬日猊鼻溪，以及被指定為第一號國寶的中尊寺金色堂吸引眾人目光的，是今年初次參展東北遊樂日，來自岩手縣的一關市與平泉町。就算從未聽過一關市，相信也有耳聞過這幾處世界級景點的名字。

Photo Credit：Matsumura Consulting Inc. 岩手縣一關市的宣傳攤位

在攤位前熱情迎接的，是笑容滿臉、親切和善的現任一關觀光協會的中文對應職員小金森女士。出生自台灣，以「一關太郎」自稱的她，積極地向途經的群眾介紹一關市的特色，解答各種旅程安排的問題。現場派發的中文版「一關新旅提案」小冊子，更是發掘當地魅力的最佳指南！從一關市歷史悠久的麻糬文化、溫泉、龍之鐵道大船渡線到當地名產品，應有盡有。

雖然場內人聲鼎沸，但細心傾聽之下，便會發現一關市攤位前的大螢幕傳來一陣悠悠音樂，原來正在播放由著名電影導演小松真弓執導，以一關市本寺地區及麻糬文化為主題製作的電影《麻糬》。電影圍繞一位少女與她祖父之間的故事，通過短短數分鐘的預告片段，展示出自日本中世以來一直保傳至今的骨寺村莊園自然景色、以及當地傳承超過400年以上的麻糬文化，勾起大家對一關市的好奇心，一下子接近了一關市與台灣的距離。

Photo Credit：Matsumura Consulting Inc. 除了實體的宣傳手冊外，一關觀光Navi「ICHI旅」提供最新最齊全的一關市旅遊資訊。

慶賀搗麻糬隊 演繹不一樣的傳統習俗

東北遊樂日的高潮節目，便是由東北各縣市帶來的舞台表演！活動第二天由平泉‧一關慶賀搗麻糬隊率先揭開序幕，即場示範一關地區傳統的搗麻糬習俗。

日本的「和食」在10年前被正式納入世界非物質文化遺產名錄。麻糬（又稱作年糕）是和食文化中最廣受認識的料理之一，而搗麻糬更是日本傳統的新年行事。在「麻糬聖地」一關市，自古以來便有在紅白喜事、農耕節氣等傳統活動中，以搗麻糬來招待賓朋的習俗。時至今日，麻糬依然是當地生活中不可或缺的日常料理。至於搗麻糬的習俗，則由平泉‧一關慶賀搗麻糬隊等自發組織的隊伍，代代承傳。有別於一般為人熟悉，由一人拿著木杵，另一人以手沾水翻動麻糬的搗打方式，一關市傳統的搗麻糬講求團隊合作。

Photo Credit：Matsumura Consulting Inc. 搗麻糬隊通常由四至五人組成，各司其職，合力搗打麻糬。

舞台上，搗麻糬隊成員分成三組：一人清唱民謠；二至三人圍在木臼前，一邊喊出「Yoisa」一邊以千本杵搗打麻糬；最後一人則負責沾水翻動熱騰騰的蒸糯米團。顆粒分明的蒸糯米團經過長時間搗出粘性，最終變成軟Q彈牙的純白麻糬。

平泉‧一關慶賀搗麻糬隊由初代隊長岩渕一美先生於1994年成立，20年來致力在日本全國推動一關市成為「麻糬聖地」，以行動繼承搗麻糬的習俗，出動次數多達1,400次。這次是搗麻糬隊第二次到訪台灣，並首次參與東北遊樂日的推廣活動。

「Yoisa！Yoisa！讓我們高歌吧 讓我們起舞吧～ 青春不復來 第二次只是謊言 一次便會花開結果～」

伴隨着「縣南搗麻糬民謠」，搗麻糬隊活力充沛的表演炒熱了全場氣氛。隊員更邀請台下觀眾一同搗打麻糬，連小孩子都能樂在其中。搗麻糬不僅是表演，更是一種文化的延續，表現出當地人對家鄉食文化的喜愛，引起大眾對傳承民間習俗的共鳴。

Photo Credit：Matsumura Consulting Inc. 當搗打完成後，隊員會把麻糬向天高舉，以示結束，也代表慶賀之意。

現場體驗一關市獨特的麻糬口味

品味傳統的料理，就可感受那片土地的風土人情。一關市的麻糬文化，可以追溯至江戶時代。昔日，在掌管一關地區的仙台藩的命令下，當地人每月1日及15日都會搗麻糬以祀奉神明，藉此祈求平安息災。由於多數的白米已上繳予統治者，而僅剩的白米又僅足夠製成供奉神明的白麻糬，百姓只能利用碎米揉和不同穀物來製作顏色不那麼白皙的麻糬——「粃餅(しいなもち)」。雖然資源有限，但他們仍通過創意發展出超過300種口味與食譜，孕育出豐富的麻糬飲食文化。

在東北遊樂日的會場內，慶賀搗麻糬隊特別帶來紅豆、芝麻與蔥花這三款受歡迎的口味。舞台上新鮮做好的麻糬，被捏成一顆顆圓狀並添上醬汁，由一關市長派發給現場觀眾。有別於台灣常見的甜口味，帶着鹹香的蔥花麻糬深受現場群眾一致好評。

Photo Credit：Matsumura Consulting Inc. 現場試吃的芝麻與蔥花口味麻糬。

親身前往一關市 換領精美的麻糬地圖

東北遊樂日雖已落幕，然而最純粹的風情，秘景般的壯麗溪谷與蘊含悠久歷史的麻糬料理，只有親身前往當地，才能充分體驗與感受。假如明年春節長假正在計劃前往東日本旅遊，以下的旅遊資訊將不容錯過！

從明年２月起，JR東日本將與一關市合作推出全新JR EAST PASS特典以及麻糬體驗商品。除了在指定餐廳內點選麻糬料理將獲提供特定優惠外，凡持有JR EAST PASS或提前經指定網站訂購麻糬體驗商品的旅客，更可前往一之關車站西口旁的「一關觀光案內所」，免費領取製作精美的麻糬文化體驗地圖套裝（包括傳統日本和風手拭巾和全彩地圖），讓大家可以手持麻糬文化地圖漫步市內，發掘最美味的麻糬料理！體驗地圖數量有限，送完為止。

在2024年，一關市將繼續舉辦各種大型的祭典活動，例如即將於2月11日進行的「一關市‧大東大原潑水節」及「千厩女兒節」，便是當地引以為傲的冬季兩大節慶。腰間纏繞白布的一眾「祼男」將在寒冬中奔跑，並沿途接受潑水禮，帶來震撼的奇景！而每年2月份舉辦的「全國碗子麻糬大會」以及於11月份舉辦的「全國麻糬歡慶節」，更是麻糬愛好者不容錯過的活動！

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