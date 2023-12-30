談張信哲經典情歌〈不要對他說〉，作詞人透露創作靈感與三毛有關

文：葉俊甫

情歌王子張信哲加盟EMI唱片的首張專輯《寬容》，不但創下銷售佳績，更在第七屆金曲獎奪下歌王寶座，其中專輯的第一主打〈不要對他說〉更成為他的經典作品之一。

作詞人王中言說，為〈不要對他說〉填詞時，心中的確浮現張信哲的樣子，這是一首為他量身打造的作品，「我寫的歌通常沒有什麼主人翁的身影，但這首歌很難得，走在街上的那個跟未熄滅的街燈對話的男子，就是張信哲」。

Photo Credit: MÜST社團法人中華音樂著作權協會提供 王中言（右）

〈不要對他說〉在當時算是王中言比較特別的填詞作品，因為這個邀約已先完成譜曲，跟過往她可以先填詞，用天馬行空的隨興創作方式不大一樣；當時製作兼作曲人黃國倫提供已完成的音樂DEMO，她搭配著音樂從頭開始寫詞，突然有個想法撞進腦海：「作家三毛曾經寫過：『如果你給我的東西，跟別人一樣的話，那我就不要了。』大概是從這個想法開始創作〈不要對他說〉的。」

王中言說，之前她跟張信哲合作不少作品，兩人也算熟悉；當初為他寫〈不要對他說〉，就有設想到，若是他分手時，應該不會是那種大哭大鬧或是用吵架來宣洩情緒的個性。

「他應該是那種，會靜靜消化一切的人，這首歌其實就是在描述這種個性的人，最難過的就是無從挽回，雖然失去了很傷心，但會默默承受，大概那種，淡淡然然的分手。」

〈不要對他說〉想要表達的，就是即使面對分手，雖然有一方說算了，但是請不要讓其他人對你做一樣的事情，王中言說：「因為我唯一剩下的，就是曾經對你那麼好的回憶，然後你竟然可以輕易就離開放棄，但請至少留給我一點點，可以存在記憶中的東西！」

〈不要對他說〉作為張信哲加盟EMI唱片首張專輯《寬容》的主打歌，推出後成為張信哲的代表作之一，在海外也深受歡迎。

曾有樂評指出，這首歌從不同觀點來寫失戀，算是很新穎的形式，尤其歌名引人好奇，令人想一探到底不要說什麼？另外就是歌詞以隱晦方式呈現，「不要把我給你的東西給別人，其實是我知道，你要把自己交給別人了」。

王中言最偏愛〈不要對他說〉的段落是，「陪你到日出／把你看清楚／哭了累了的你看來睡得好無辜／在你耳邊輕輕說出最後的要求／不要對他說出一樣的話」，她說這個畫面很令人感動：「因為我覺得，這個男生真的好愛這個女生，但這個女生好不珍惜！」

在王中言的生命歷程中，當決定想要放棄一段感情的時候，她知道自己會有多無情、自己會離開的多麼堅決，「我會開始怪自己，為什麼兩個人會走到這個地步？為什麼不能像原本那樣好好的呢？其實，這種情緒是非常複雜的，雖然我寫這首歌是用男生的角度，但我畢竟是個女生，所以其實還滿能反映我對感情的真實感受」。

〈不要對他說〉創作時曲已完成，如何跟作曲人溝通？王中言說，這首作品畢竟是曲先來，她跟黃國倫會通電話討論作品，「黃國倫會說滿多創作想法的，我覺得過程都還算OK；通常我在被溝通的時候，都不會太堅持，畢竟歌曲商業化還是最重要的，但我會表達我的感受」。

〈不要對他說〉被調整的地方並不多，大概就是幾個字詞的位置調整，或者是配唱時可能幾個字卡卡的，所以進行修正：「黃國倫都會來徵詢一下，但我其實都會說OK，沒問題！」

王中言說，〈不要對他說〉從創作面上來看，對她的意義是創作不再像過往那樣隨興，純粹以自己的創作概念為出發，「填詞時，要配合曲式的旋律走法，進入作品風格，然後把歌的故事完成，怎麼去寫一首有限制、有主題的歌詞，對我來說也是新的學習跟挑戰」。

而〈不要對他說〉也因為張信哲的唱片銷售成績亮眼，讓王中言的創作成果被更多人看見，「這首歌最重要的，就是讓我的創作走出台灣吧，讓香港、新加坡等地的人更認識了我，拓展了我在華語樂壇的知名度」。

歌曲介紹

歌名：〈不要對他說〉

作曲：黃國倫

作詞：王中言

演唱人：張信哲

編曲：鮑比達

製作：黃國倫

收錄專輯：《寬容》

出版時間：1995

出版公司：科藝百代唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：不要對他說－不要給我跟別人一樣的愛

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航