環境部推機車改管噪音認證，2024年元旦起實施，聲音照相上路2年共罰逾2000萬
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環境部大氣環境司長張順欽說明，過去許多噪音檢舉，包含排氣管改管，還有引擎聲，有些不當操駕也有這樣的問題；推動排氣管認證制度是「抓吵不抓改」，希望從源頭解決噪音。
環境部推機車改管噪音認證，2024年元旦實施
（中央社）環境部今（27）日表示，明（2024）年元旦起要求機車排氣管改管須符合噪音標準；明年1年為緩衝期，2025年正式列為檢驗項目，車主若改管未認證且噪音超標，最高可罰新台幣5400元。
環境部今日舉辦「抓吵登記雙管齊下-排氣管認證與變更登記」記者會，宣布由《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》自明年元旦起實施，推動機車排氣管消音系統認證制度；並給予1年的緩衝期，2025年正式列為檢驗項目。
交通部表示，配合排氣管消音系統認證制度修訂《道路交通安全規則》，2025年起車主使用未認證的排氣管可開罰900至1800元。
另外，環境部補充，若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再加罰1800至3600元；亦即機車若使用未認證排氣管且噪音超標，最高可罰5400元。
環境部大氣環境司長張順欽表示，自2021年元旦起推動實施聲音照相，隨著安裝近200個點，統計至今（2023）年11月，機車部分共開罰9254件。
張順欽說明，過去許多噪音檢舉，包含排氣管改管，還有引擎聲，有些不當操駕也有這樣的問題；推動排氣管認證制度是「抓吵不抓改」，希望從源頭解決噪音。
張順欽提到，明年緩衝期間，有自行改裝排氣管的民眾可以自行委託噪音實驗室，或至地方環保局檢驗，環境部後續也會協助民眾受理雲端取號、通知受檢；民眾經檢驗取得合格編號後，再前往監理站辦理變更登記。
張順欽強調，緩衝期間民眾到環保局、噪音實驗室檢驗完全免費，目前全台共有6間噪音實驗室可協助；2025年起就要自行委託實驗室檢驗，且自行負擔費用。
張順欽提到，目前規劃以機車優先，未來視實施成效，再評估是否擴大至其他車種。
根據環境部統計，截至今日，各廠通過認證的排氣管共177組。
噪音源機車為大宗，聲音照相上路2年共罰逾2000萬
根據統計，今年截至10月噪音陳情案件數中，機車噪音就逾10萬件、占比近6成；目前全台執法中的聲音照相設備數量152台、建置中54台，上路2年多已累積裁罰逾新台幣2277萬元。
根據環境部統計，今年截至10月噪音陳情總件數共18萬355件，其中機動車輛噪音陳情件數就占近6成，達10萬7242件。
其他噪音陳情案件部分，環境部表示，包含營建工地2萬5059件、占比約13.8％；娛樂營業場所1萬5197件、約8.4％；其他1萬6670件、約占9.2％。
環境部大氣環境司長張順欽表示，由於機車噪音陳情占大宗，因此環境部自2021年起實施聲音照相，雖然一開始民眾也會有一些疑慮，但正式上路後滿意度很高，也有民眾希望部分機動站能改為固定站，代表「抓吵」有一定成效。
環境部統計，自2021年起實施聲音照相，累積至2023年11月，執法中設備數量152台、建置中54台；統計至今年11月機車部分共開罰9254件，累積裁罰金額約新台幣2277萬6000元。
環境部今日表示，《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》自明年元旦起實施，要求機車排氣管改管須符合噪音標準；明年1年為緩衝期，2025年正式列為檢驗項目，車主若改管未認證、且噪音超標，最高可罰新台幣5400元。
張順欽強調，推動排氣管認證制度是「抓吵不抓改」，希望從源頭解決噪音問題。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。