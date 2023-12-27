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2023/12/27,
交通

環境部推機車改管噪音認證，2024年元旦起實施，聲音照相上路2年共罰逾2000萬

環境部推機車改管噪音認證，2024年元旦起實施，聲音照相上路2年共罰逾2000萬
環境部27日舉辦「抓吵登記雙管齊下-排氣管認證與變更登記」記者會，宣布由「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」自113年元旦起實施，推動機車排氣管消音系統認證制度；現場並示範檢驗過程。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

環境部大氣環境司長張順欽說明，過去許多噪音檢舉，包含排氣管改管，還有引擎聲，有些不當操駕也有這樣的問題；推動排氣管認證制度是「抓吵不抓改」，希望從源頭解決噪音。

環境部推機車改管噪音認證，2024年元旦實施

（中央社）環境部今（27）日表示，明（2024）年元旦起要求機車排氣管改管須符合噪音標準；明年1年為緩衝期，2025年正式列為檢驗項目，車主若改管未認證且噪音超標，最高可罰新台幣5400元。

環境部今日舉辦「抓吵登記雙管齊下-排氣管認證與變更登記」記者會，宣布由《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》自明年元旦起實施，推動機車排氣管消音系統認證制度；並給予1年的緩衝期，2025年正式列為檢驗項目。

交通部表示，配合排氣管消音系統認證制度修訂《道路交通安全規則》，2025年起車主使用未認證的排氣管可開罰900至1800元。

另外，環境部補充，若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再加罰1800至3600元；亦即機車若使用未認證排氣管且噪音超標，最高可罰5400元。

環境部大氣環境司長張順欽表示，自2021年元旦起推動實施聲音照相，隨著安裝近200個點，統計至今（2023）年11月，機車部分共開罰9254件。

張順欽說明，過去許多噪音檢舉，包含排氣管改管，還有引擎聲，有些不當操駕也有這樣的問題；推動排氣管認證制度是「抓吵不抓改」，希望從源頭解決噪音。

張順欽提到，明年緩衝期間，有自行改裝排氣管的民眾可以自行委託噪音實驗室，或至地方環保局檢驗，環境部後續也會協助民眾受理雲端取號、通知受檢；民眾經檢驗取得合格編號後，再前往監理站辦理變更登記。

張順欽強調，緩衝期間民眾到環保局、噪音實驗室檢驗完全免費，目前全台共有6間噪音實驗室可協助；2025年起就要自行委託實驗室檢驗，且自行負擔費用。

張順欽提到，目前規劃以機車優先，未來視實施成效，再評估是否擴大至其他車種。

根據環境部統計，截至今日，各廠通過認證的排氣管共177組。

噪音源機車為大宗，聲音照相上路2年共罰逾2000萬

根據統計，今年截至10月噪音陳情案件數中，機車噪音就逾10萬件、占比近6成；目前全台執法中的聲音照相設備數量152台、建置中54台，上路2年多已累積裁罰逾新台幣2277萬元。

根據環境部統計，今年截至10月噪音陳情總件數共18萬355件，其中機動車輛噪音陳情件數就占近6成，達10萬7242件。

其他噪音陳情案件部分，環境部表示，包含營建工地2萬5059件、占比約13.8％；娛樂營業場所1萬5197件、約8.4％；其他1萬6670件、約占9.2％。

環境部大氣環境司長張順欽表示，由於機車噪音陳情占大宗，因此環境部自2021年起實施聲音照相，雖然一開始民眾也會有一些疑慮，但正式上路後滿意度很高，也有民眾希望部分機動站能改為固定站，代表「抓吵」有一定成效。

環境部統計，自2021年起實施聲音照相，累積至2023年11月，執法中設備數量152台、建置中54台；統計至今年11月機車部分共開罰9254件，累積裁罰金額約新台幣2277萬6000元。

環境部今日表示，《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》自明年元旦起實施，要求機車排氣管改管須符合噪音標準；明年1年為緩衝期，2025年正式列為檢驗項目，車主若改管未認證、且噪音超標，最高可罰新台幣5400元。

張順欽強調，推動排氣管認證制度是「抓吵不抓改」，希望從源頭解決噪音問題。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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