《國家級基金操盤手選股教戰手冊》：台積電合理的本益比到底應該是幾倍？

文：黃豐凱

本益比到底如何評估

「本益比」要看產業成長性，通常要是趨勢型成長，市場才能認同個別公司有較高本益比。

舉例來說，IP（矽智財，全稱智慧財產權核［Semiconductor intellectual property core］，簡稱IP）是IC設計業的前身，IP產業沒有景氣好壞之分，這樣的產業本益比可以高到30倍到40倍，尤其行情是多頭的時候，這數字可能就是台灣電子公司本益比的天花板頂端。而生技股比較特殊，一家公司拿到藥證，公司就會有爆發性成長，而市場也能給予生技股30倍以上本益比的期望。台灣股市這麼多產業類股，就只有IP業、生技業因產業特性而有相對較高本益比。

大抵來說，電子股本益比以IP股平均倍數最高，接下來是IC設計股，再來是汽車電子。汽車電子股因為產業仍具成長性，市場能給予15到20倍本益比。

再來看看傳統產業，因為產業成長性相對較低，本益比不會太高，一般落在8到12倍。而營建股的特色是不會反映未來本益比，只會反映當下本益比，更多人以淨值評估營建股的投資價值，而非本益比。投資金融股也不看本益比， 主要看殖利率。

可能有人會問，上面所提到的各產業本益比數字怎麼來的？雖然這是台股市場慣於賦予的一般本益比印象，但我們從教科書上學來的知識是個別股票合理本益比是10倍，以這個數字做基礎，再來檢視公司及所屬產業有無成長性。比較簡化的方法是，以當下10年期公債殖利率及該檔個股的配息率來做比較，若配息率高於10年期公債殖利率，市場當然會給這檔個股較合理的本益比。

依上述觀點來討論大家最熟悉的台積電，看看其合理本益比到底應該是幾倍。這個議題要從不同面向切入，台積電的股價曾因為外在的國際地緣政治、兩岸關係不確定的因素影響而受到壓抑，而以其配息情況而言，歷年來平均殖利率約在4％上下，跟10年期公債殖利率差距不大，2022年的股票市場認為護國神山的本益比充其量10倍左右。

不過，巴菲特2022年卻進場買台積電，代表美國股神認為2023年以後的台積電本益比應該會更高，例如配息率可能從4％往上提升到6％，至於巴菲特的預估是不是合理，則視台積電股價及配息後續表現而定，不過巴菲特最終因為地緣政治的風險還是賣掉台積電，個人認為這是股神巴菲特投資生涯的敗筆。

若從產業競爭的角度觀察，台積電在晶圓代工領域的寡占地位，讓法人認為台積電本益比可以較同類型的其他個股再高一點。長線投資的巴菲特於台積電股價跌破500元時進場買入，但說實話，台積電每年成長比率5％到10％，比汽車電子類股還少，並非成長型股票，不符合高成長個股具有高本益比的通則。

再以股票籌碼流動性來看，流動性較高的個股可以享有較好的本益比，流通性差的股票本益比當然則相對較差。

投資股票時若要從基本面考量個股價值，切記產業成長性才是計算個股本益比的關鍵要素。個股所屬產業有未來成長躍進可能，才有資格以本益比來評價。

例如金融股的產業成長性並不高，而營建行業因建案並不是年年穩定有獲利入帳，今年業績好不代表明年也有同樣案量帶來豐富收入，這些產業特性造成市場法人無法以本益比評估這類傳產個股投資價值。

暖神凱哥小學堂

股足傳產各領域的集團股，如何評估集團個股本益比？

傳統產業類股中有些是規模甚大的集團概念股， 擴及的產業可能有塑化、紡織、電信、金融、百貨及電商等等，這樣實力堅強的傳統產業集團股能享有較好的本益比評價嗎？

我並非對大型集團股有什麼偏見，但集團股既然多屬傳統產業領域，應回歸產業成長性與本益比之間 連動的基本法則，集團股本益比評估當然還是10倍上下。而有一種情況可以例外，那就是某些原料缺貨， 比起以往歷史經驗或同集團其他個股，產業上游的原物料股可以有較高一些的本益比，只是本益比不會太高，還是在10倍上下，約8到12倍之間。

操作原則就是，本益比跌落至8倍以下，可以慢慢低接，而本益比超過 12倍便應該賣股，如果個股股性不錯，股價下跌有支撐並會有一波反彈，我們就可以耐心等待下一輪漲勢。

當你在區間操作集團股時，必須特別注意的是大股東動作，大股東掌有絕大多數籌碼及基本面多空訊息，一般投資人難以掌握大股東賣股票換現金或用大量資金低接股票的時點。通常夢想很豐腴，現實很骨感，小蝦米對抗大鯨魚的戲碼，往往只見於特殊情形或非現實的戲劇當中。

大部分的人都不是以產業長期成長理由買進股票，而只是想在短期內賺取價差。投資人換位站在大股東的角度思考，聰明的公司大股東不會在市場一片 看好聲中買進股票，大股東一定在低檔買股，非高檔 買進，這是大股東與小散戶最大的差別。

書籍介紹

本文摘錄自《國家級基金操盤手選股教戰手冊：從基本面到大數據，暖神凱哥帶你避開投資魔障，建立長線布局、短線飆股都適用的操作思維》，今周刊出版

作者：黃豐凱

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