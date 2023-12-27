2024超級選舉年：10場值得關注的選舉，你最在意哪個？哪些與台灣有關？

2024可說是全世界的選舉年，其中一些選舉看起來「勝負已定」，如3月將舉行的俄羅斯選舉，總統普亭（Vladimir Putin）料能將繼續執政到2030年。但多數國家的選舉結果看來仍是懸而未決。《關鍵評論網》整理2024年有10場值得關注的選舉，其中全球規模第一與第二大的選舉都在明年舉辦，而比利時可能透過選舉「走入歷史」？

一、孟加拉大選（1月7日）

過去15年來，孟加拉都由現任總理哈希納（Sheikh Hasina）與其政黨「孟加拉國人民聯盟」（AL）統治，哈希納更將於明年爭取第四度連任。

不過今年11月，逾十萬人走上首都達卡街頭，要求哈希納下台、訴求公平選舉，執政當局對反對黨展開全面性的暴力鎮壓，有超過2萬人被捕。孟加拉反對派呼籲民眾抵制明年的全國大選。

Photo Credit: GettyImages 孟加拉逾10萬人上街示威要求總理下台、舉辦公平投票。

二、台灣總統大舉（1月13日）

台灣將迎來總統與立法委員選舉，除了傳統的藍綠對決以外，今年第三勢力台灣民眾黨也來勢洶洶，為國會席次分配增添變數。學者認為，下一任總統可能會是近期「最難當」的台灣總統，除了恐怕成為近20年來的少數政府（國會無法取得過半席次），另一方面又要面對把統一當陽謀的中國、以及美國選舉後帶來的變化。

Photo Credit: 中央社 2024總統大選進入倒數階段，首場總統候選人電視政見發表會20日登場。

三、巴基斯坦大選（2月8日）

巴基斯坦前板球明星總理伊姆蘭汗（Imran Khan）去年因不信任案被罷黜下台，今年5月再因貪腐罪被捕。伊姆蘭汗不認罪，已經提出上訴，而雖然身在獄中，他仍獲得廣大支持。

在這波政治動盪下，巴基斯坦原預定11月舉行的選舉被再三延後至明年2月，曾因涉貪遭罷黜、後流亡海外的前總理夏立夫（Nawaz Sharif）可望重新執政。

巴基斯坦積欠1000億美元的外債，其中三成來自中國。巴基斯坦今年獲得國際貨幣組織（IMF）的「備用融資」，暫時免於災難性的債務違約。

Photo Credit: GettyImages 巴基斯坦前總理伊姆蘭汗的支持者譴責當局逮捕他，導致他無法參與選舉。

四、印尼大選（2月14日）

要在一個擁有2.75億人口、超過1萬7000個島嶼的國家舉行選舉，以及170萬的海外公民，印尼大選無疑是個大工程。

印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）無法再競選連任，有3位候選人問鼎總統大選，分別為現任國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）、前中爪哇省省長普拉諾沃（Ganjar Pranowo）和前雅加達省長巴斯韋丹（Anies Baswedan）。

其中支持度領先的蘇比安托，被控曾在1990年代的動亂期間綁架民主運動人士，有侵犯人權之疑，遭禁止進入美國20年。蘇比安托曾於2014年及2019年的兩度參選，皆輸給現任總統佐科威。外界認為佐科威暗中支持蘇比安托，以延續其政治影響力。

Photo Credit: GettyImages 印尼國防部長蘇比安托（右）和美國國防部長奧斯汀（左）2022年在雅加達會晤。

五、印度全國選舉（4月至5月）

世界上人口最多的國家印度（14億人口），將於4月和5月進行為期幾週的選舉。印度總理莫迪和印度人民黨（BJP）將尋求三連任。根據最新民調，印度人民黨主導的政黨聯盟「全國民主聯盟」（NDA）將獲得295至335個國會席次，反對黨預計將獲得165到205個席次。

儘管莫迪在國內民調中的支持率很高，但他擔任總理期間，印度民主遭到嚴重侵蝕，新聞自由大幅受限、當局更企圖將司法和軍隊政治化。不過印度在全球貿易、印太地緣政治上都扮演重要角色，也是美國制衡中國的重要夥伴。

Photo Credit: GettyImages 印度總理莫迪。

六、立陶宛總統大選（5月12日）

視線自亞洲轉移到波羅的海，全國人口只有280萬的立陶宛，也將在明年舉行總統與國會選舉。

立陶宛現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）將尋求連任，挑戰下一個5年任期。根據民調，瑙塞達目前支持率領先。

立陶宛雖然與我國沒有正式邦交關係，但2021年，立陶宛允許我國以「台灣」名義在立陶宛設立代表處，是歐洲第一個如此作為的國家，中國宣布召回大使以示抗議。不過立陶宛今年底與中國重新尋求關係正常化，中國也於年末取消對立陶宛的經濟限制，兩國交流是否動搖未來台、立關係，值得注意。

Photo Credit: 外交部 駐立陶宛台灣代表處2021年掛牌設立，首任代表黃鈞耀（右3）及同仁攝於館牌前。

七、墨西哥總統大選（6月2日）

墨西哥總統大選首度出現有2位女性角逐大位的局面，包括執政黨提名的前墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），以及具有原住民血統的女企業家加維斯（Xochitl Galvez）。

挾帶執政黨優勢，薛恩鮑姆目前民調遙遙領先，但上任後將面臨毒品芬太尼跨境走私、犯罪暴力以及移民等棘手問題。墨西哥與美國因這些議題的緊張關係，也將是下一任墨西哥總統的難題。

Photo Credit: GettyImages 墨西哥執政黨「國家復興運動」總統候選人薛恩鮑姆。

八、歐洲議會選舉（6月6日至9日）

這將是僅次於印度，全球規模第二大的選舉，將有超過4億歐洲人有投票資格。歐盟27個成員國公民將選出720名歐洲議會議員（每個成員國投票選出自己的議員名單），任期從2024年到2029年。

不過近期包括荷蘭、德國、法國等國內右翼勢力崛起，外界憂心歐洲議會這次選舉可能會「向右傾」，一群堅定地歐洲懷疑論者可能會替溫和的歐盟計畫帶來挑戰，包括對烏克蘭的援助、對俄羅斯的制裁（匈牙利和斯洛伐克已經表態否決）、限制移民、取消因應氣候變遷做出的種種限制，以及改變歐洲與中國的立場態度。

Photo Credit: GettyImages 歐洲議會資料照。

九、比利時選舉（6月9日）

比利時在2010年6月大選後，花了541天才組成政府，打破最長組閣的紀錄。造成聯合政府難產的原因，是該國兩個主要語言勢力之間的分歧。

1831年比利時從荷蘭獨立建國以來，該國有兩種語言並存——法語與荷蘭語。北部弗拉芒區（荷語為主）和南部瓦隆區（法語為主）至今仍有很大語言鴻溝。