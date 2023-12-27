2024超級選舉年：10場值得關注的選舉，你最在意哪個？哪些與台灣有關？
我們想讓你知道的是
2024年許多國家將迎來選舉，其中全球規模前兩大的選舉，分別是印度和歐洲議會選舉。特別的是，墨西哥可能迎來史上第一位女總統，而比利時極右翼政黨更宣稱，要將北部的弗拉芒區變成一個完全獨立的國家？
2024可說是全世界的選舉年，其中一些選舉看起來「勝負已定」，如3月將舉行的俄羅斯選舉，總統普亭（Vladimir Putin）料能將繼續執政到2030年。但多數國家的選舉結果看來仍是懸而未決。《關鍵評論網》整理2024年有10場值得關注的選舉，其中全球規模第一與第二大的選舉都在明年舉辦，而比利時可能透過選舉「走入歷史」？
一、孟加拉大選（1月7日）
過去15年來，孟加拉都由現任總理哈希納（Sheikh Hasina）與其政黨「孟加拉國人民聯盟」（AL）統治，哈希納更將於明年爭取第四度連任。
不過今年11月，逾十萬人走上首都達卡街頭，要求哈希納下台、訴求公平選舉，執政當局對反對黨展開全面性的暴力鎮壓，有超過2萬人被捕。孟加拉反對派呼籲民眾抵制明年的全國大選。
二、台灣總統大舉（1月13日）
台灣將迎來總統與立法委員選舉，除了傳統的藍綠對決以外，今年第三勢力台灣民眾黨也來勢洶洶，為國會席次分配增添變數。學者認為，下一任總統可能會是近期「最難當」的台灣總統，除了恐怕成為近20年來的少數政府（國會無法取得過半席次），另一方面又要面對把統一當陽謀的中國、以及美國選舉後帶來的變化。
三、巴基斯坦大選（2月8日）
巴基斯坦前板球明星總理伊姆蘭汗（Imran Khan）去年因不信任案被罷黜下台，今年5月再因貪腐罪被捕。伊姆蘭汗不認罪，已經提出上訴，而雖然身在獄中，他仍獲得廣大支持。
在這波政治動盪下，巴基斯坦原預定11月舉行的選舉被再三延後至明年2月，曾因涉貪遭罷黜、後流亡海外的前總理夏立夫（Nawaz Sharif）可望重新執政。
巴基斯坦積欠1000億美元的外債，其中三成來自中國。巴基斯坦今年獲得國際貨幣組織（IMF）的「備用融資」，暫時免於災難性的債務違約。
四、印尼大選（2月14日）
要在一個擁有2.75億人口、超過1萬7000個島嶼的國家舉行選舉，以及170萬的海外公民，印尼大選無疑是個大工程。
印尼現任總統佐科威（Joko Widodo）無法再競選連任，有3位候選人問鼎總統大選，分別為現任國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）、前中爪哇省省長普拉諾沃（Ganjar Pranowo）和前雅加達省長巴斯韋丹（Anies Baswedan）。
其中支持度領先的蘇比安托，被控曾在1990年代的動亂期間綁架民主運動人士，有侵犯人權之疑，遭禁止進入美國20年。蘇比安托曾於2014年及2019年的兩度參選，皆輸給現任總統佐科威。外界認為佐科威暗中支持蘇比安托，以延續其政治影響力。
五、印度全國選舉（4月至5月）
世界上人口最多的國家印度（14億人口），將於4月和5月進行為期幾週的選舉。印度總理莫迪和印度人民黨（BJP）將尋求三連任。根據最新民調，印度人民黨主導的政黨聯盟「全國民主聯盟」（NDA）將獲得295至335個國會席次，反對黨預計將獲得165到205個席次。
儘管莫迪在國內民調中的支持率很高，但他擔任總理期間，印度民主遭到嚴重侵蝕，新聞自由大幅受限、當局更企圖將司法和軍隊政治化。不過印度在全球貿易、印太地緣政治上都扮演重要角色，也是美國制衡中國的重要夥伴。
六、立陶宛總統大選（5月12日）
視線自亞洲轉移到波羅的海，全國人口只有280萬的立陶宛，也將在明年舉行總統與國會選舉。
立陶宛現任總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）將尋求連任，挑戰下一個5年任期。根據民調，瑙塞達目前支持率領先。
立陶宛雖然與我國沒有正式邦交關係，但2021年，立陶宛允許我國以「台灣」名義在立陶宛設立代表處，是歐洲第一個如此作為的國家，中國宣布召回大使以示抗議。不過立陶宛今年底與中國重新尋求關係正常化，中國也於年末取消對立陶宛的經濟限制，兩國交流是否動搖未來台、立關係，值得注意。
七、墨西哥總統大選（6月2日）
墨西哥總統大選首度出現有2位女性角逐大位的局面，包括執政黨提名的前墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），以及具有原住民血統的女企業家加維斯（Xochitl Galvez）。
挾帶執政黨優勢，薛恩鮑姆目前民調遙遙領先，但上任後將面臨毒品芬太尼跨境走私、犯罪暴力以及移民等棘手問題。墨西哥與美國因這些議題的緊張關係，也將是下一任墨西哥總統的難題。
八、歐洲議會選舉（6月6日至9日）
這將是僅次於印度，全球規模第二大的選舉，將有超過4億歐洲人有投票資格。歐盟27個成員國公民將選出720名歐洲議會議員（每個成員國投票選出自己的議員名單），任期從2024年到2029年。
不過近期包括荷蘭、德國、法國等國內右翼勢力崛起，外界憂心歐洲議會這次選舉可能會「向右傾」，一群堅定地歐洲懷疑論者可能會替溫和的歐盟計畫帶來挑戰，包括對烏克蘭的援助、對俄羅斯的制裁（匈牙利和斯洛伐克已經表態否決）、限制移民、取消因應氣候變遷做出的種種限制，以及改變歐洲與中國的立場態度。
九、比利時選舉（6月9日）
比利時在2010年6月大選後，花了541天才組成政府，打破最長組閣的紀錄。造成聯合政府難產的原因，是該國兩個主要語言勢力之間的分歧。
1831年比利時從荷蘭獨立建國以來，該國有兩種語言並存——法語與荷蘭語。北部弗拉芒區（荷語為主）和南部瓦隆區（法語為主）至今仍有很大語言鴻溝。
Tags：
聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
我們想讓你知道的是
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。