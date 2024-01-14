《腸理》：俗諺「吃冷飯」是指待遇不好的意思，其實這樣吃反而能增加腸內菌的養分
我們想讓你知道的是
冷掉的白飯裡抗性澱粉會增加。一般澱粉會經過消化酵素分解後被小腸吸收，但是變成抗性澱粉以後，構造就會變得複雜、無法靠消化酵素分解。於是，原本的非水溶性膳食纖維，也和水溶性一樣可以成為腸內菌的養分，製造出有益我們身體的短鏈脂肪酸。
文：國澤純（Jun Kunisawa）
「易胖程度」與腸內環境
腸道擁有「超乎想像的影響力」
在〈第1部〉，已經談過腸內菌對我們的體質、能力和健康的影響比我們想像中的更深遠，以及關於腸道的特徵。
應該很多人會疑惑，所謂「比想像中更深遠的影響」究竟有多廣泛。因此，這裡就把焦點放在多數人都關心的事情——肥胖和過敏性體質、疾病，以及與新冠病毒等傳染病有深切關聯的免疫力——上，來看看腸內菌和腸道對我們的影響，還有我們該如何努力才能從中受惠。
而第一個話題就是「易胖、易瘦」的體質。後面來談談在我們的最新研究中，會影響日本人體型的「瘦菌」。
為什麼日本人常吃白飯，「胖子」卻很少？
二○一三年，日本和食入選為聯合國無形文化遺產。其中一個原因是「具有足以支持健康飲食生活的均衡營養」，為全世界奠定了「日本和食有益健康」的印象。
然而另一方面，近年卻出現了「斷醣減肥」「戒碳水減肥」，鼓吹不吃米飯等碳水化合物，於是「包含很多致胖的碳水化合物」的印象，也與日本和食「健康」的印象一起成為大眾根深柢固的觀念。而且肥胖會引發各式各樣的疾病，因此可以說日本和食包含了兩種截然相反的印象。
在這兩個截然不同的印象影響下，日本和食有了重大的變化。即使都稱作「日本和食」，實際菜色也會隨著時代而大幅改變。
舉例來說，「國民營養調查」調查了日本人的蛋白質攝取量變化，指出近年來肉、魚等動物性蛋白質的攝取量，一直多於豆類、豆腐和穀物的植物性蛋白質攝取量。
但是，這個傾向是近幾年才出現的，如果往前追溯，動物性蛋白質的攝取量是在一九七九年，首度超越植物性蛋白質的攝取量。在這之前，日本人攝取的植物性蛋白質都比較多。
再更往前追溯的話，一九六六年日本人對植物性蛋白質的攝取量，是動物性蛋白質的將近兩倍；在戰後的一九四七年，植物性蛋白質的攝取量則是動物性蛋白質的三倍左右。當時，日本人都是從糙米、大麥、紫穗稗和小米等雜糧、豆腐和味噌等大豆食品攝取蛋白質。但這項調查證明了這些食品的攝取量正逐漸減少，這數十年來已轉變成以動物性蛋白質為主。
造成這種現象的背景—在於過去不像現在能隨意取得肉類和魚，也沒有長期保存的條件。每一百公克糙米所含的蛋白質量為六．八公克，比白米的三．五公克還多，但是遠比每一百公克豬里肌肉所含的二○．九公克蛋白質要少。以蛋白質含量來看，肉類的確更豐富。
但是，這並不是造成當時的日本人都骨瘦如柴的原因，他們只是用以穀物為主的碳水化合物來維持體能。
證據就是有一份報告指出，日本人的腸內菌裡可以分解碳水化合物的細菌數量，比其他國家的人要多。這是早稻田大學服部正平教授團隊，在二○一六年的科學期刊《DNA Research》上發表的研究成果，研究分析了一○六人的腸內菌叢，與美國、法國、俄羅斯、中國等共計十一國的國民腸內菌叢平均數據比較。
日本人數量最多的腸內菌是「布勞特氏菌」，雙歧桿菌的數量也比其他國家多。布勞特氏菌的特徵是專吃含有碳水化合物的膳食纖維、抗性澱粉、難消化性寡糖，藉此生成有益我們身體的短鏈脂肪酸。
不建議「斷醣」不只是因為會復胖
從幾年前開始，減少攝取碳水化合物的減醣飲食已經落實成為一種熱門的減肥法。但是從腸道和腸內菌的觀點來看，我並不建議隨便「斷醣」。
因為在日本人的腸道裡，專吃碳水化合物中的膳食纖維、抗性澱粉和難消化性寡糖的腸內菌特別多，要是不顧後果地隨意限制飲食，可能會引發如下的負面循環：
「短鏈脂肪酸」除了促進代謝以外還有很多效果，所以斷醣除了能控制體重以外，還很容易失去「強化免疫屏障功能」「促進能穩定血糖的胰島素分泌」「預防和改善生活習慣病」這些健康效果。
用這些來交換一時的減重和減脂，代價未免太大了。
「和腸內菌結盟就會瘦」？
前面已經提到，腸內菌只不過是因為我們的腸道環境適合棲息，才會存活在那裡。人類不能任性地想留住腸內菌，卻不給予任何養分。
如果你很想進行斷醣減肥法，最好連腸內菌的作用也一起考慮進去。
主食是白飯的人，建議在白米裡添加大麥（麥片或糯麥）煮成麥飯，或是添加燕麥。這樣可以攝取到豐富的水溶性膳食纖維，為各個腸內菌提供養分，而且也能減緩醣的吸收速度、抑制血糖上升。
麵包和義大利麵也不要選擇百分百精製小麥製成的，而是改用添加全麥麵粉的產品。如此便能自然增加膳食纖維的攝取量，將碳水化合物從減肥的大敵變成強大的同伴。
與常吃全麥麵包和義大利麵的歐美國家相比，愛吃白飯的日本人較少從穀物攝取膳食纖維。改吃全麥麵粉或添加大麥的米飯，是與腸內菌融洽共生最有效的第一步。
白飯要吃「冷飯」
碳水化合物是膳食纖維和醣類的合成物。白米是碾磨糙米、除去富含膳食纖維的米糠後製成，可以算是「醣塊」。
醣類進入人體後會在胃和小腸消化吸收，變成在血液中循環的葡萄糖＝血糖，其數值就是血糖值。
葡萄糖是驅動大腦、肌肉、內臟的能量來源，但攝取過量會變成中性脂肪囤積起來。所以才會說「吃太多醣會導致肥胖」。
因此，建議將主食的白飯換成富含膳食纖維的糙米或麥飯、燕麥做成的燕麥片，如果你實在不太喜歡吃這些的話，還是可以用另一種方式吃白飯。
那就是白飯不要剛煮好就吃，而是放冷了再吃。冷掉的白飯裡抗性澱粉會增加。一般澱粉會經過消化酵素分解後被小腸吸收，但是變成抗性澱粉以後，構造就會變得複雜、無法靠消化酵素分解。於是，原本的非水溶性膳食纖維，也和水溶性一樣可以成為腸內菌的養分，製造出有益我們身體的短鏈脂肪酸。
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以競技精神為核心！從JET SL+見證SYM勇奪「心佔率」關鍵
我們想讓你知道的是
SYM全新進化的JET SL+，「控.制.馭」3項主軸為核心，建立高品質、優良騎乘體驗，以競技本質征服使用者的心。
社群文化當道，年輕人無不透過各種數位平台展現自我，對於潮流、時尚喜愛速度日新月異，今日發燒話題明日就退燒。在此高速變換的當代，SYM卻似乎抓到了年輕人的口味，除了如MMBCU、DRGBT或CLBCU以外，JET系列更久居年輕人最愛運動機種銷售龍頭。如何達成？身為三陽工業董事長室經理，兼任產品管理部產品經理吳奕成Ivan表示，「心佔率」的重要性，更勝市佔率！
SYM內蘊多年造車經驗 從年輕人視角出發
對於許多愛車人而言，車輛就如同自我個性之延伸，簡而言之，就像實體金屬名片般，代表著車主的價值觀、個性與喜好。特別是重視風格的年輕族群，機車代表著年輕人對於自我與生活之主張，要打造出一款切合當前年輕人口味機種，SYM似乎找到了箇中秘方，推出的款款熱門機種屢創佳績。
「其實不難，但也很難。」Ivan看似充滿禪意的回答，更讓人引起了興趣。「回歸產品的研究初心，耗費許多時間觀察與調查市場聲音，了解年輕人同溫層主張與在意的議題，投入大量心力於市調中，累積了許多數據，再反覆印證、確認市場所要的，與我們研發的方向一致。」
上述過程，相信對於許多擔任市場研究、產品研發部門的專業人士而言，絕對是再熟悉不過的日常，但要如何徹底貫徹，尤其是在擁有70年歷史的企業中？「就像最新發表的JET SL+車型上，研發過程也經過了許多拉扯。」Ivan言談之中，透露出讓人好奇的秘辛。
原來，身為多年年輕族群運動機種的銷售冠軍，以傳統車廠的思維，「以不變應萬變」是常見的做法，畢竟仍能保持銷售成績，代表著既有的產品力仍有不可取代、消費者喜愛的因素存在，何須在此時刻做出如此大的變動？
「今年，適逢SYM建廠70週年，是個值得回顧過去優異成績的時刻，更是適合做出開創與突破的時機。」Ivan認為，以當前銷售代表JET 作為領銜創新的領導者，絕對是再適合不過的車型。當然，「持續觀察市場的變化，從市場中聆聽消費者的需求更是關鍵，我們發現到，立基於原本優異基礎的競技本質，絕對是JET 以突破保持領先的最佳方式。」
以競技本質征服人心 JET成為年輕人的最愛
從2015年開始，JET投入了賽車領域，期望發揮「精準定位」的角度，讓JET憑藉著自身優異的運動體質，在賽車的領域深入發展。「但關鍵不止在賽車，而是在『競技』的本質。」Ivan強調。確實，在人生的道路上，競技一直都在，關鍵不在最終勝負，而是在享受競技的過程，透過對於比拼的全心全力付出，讓自己更為提升、讓自己更為完美。
投入賽場多年，JET確實也在數百場的賽事中，迄今於TSR機車錦標賽場上囊括共119座的冠軍獎座，且奠基於賽場上最嚴苛的競爭條件，也迫使著JET車系不斷進化、成長，從JET S、JET SR到水冷動力心臟的JET SL，再到最新發表的JET SL+，以競爭培養實力，絕對是JET進化的最佳寫照。
經營市場，很容易野心勃勃、什麼領域都想通包，但就難在「減法」心訣。Ivan認為，簡化了JET於市場中的任務，就是以競技為優先，所以除了在賽場上的衝鋒陷陣，在市場中同樣緊扣競技核心，大力以JET為主角贊助如街舞、職業運動等賽事，甚至如以競技為本質的全明星運動會節目等等，期望把「JET＝競技」的意念，深植消費者心中。
「競技的本意很多元，不只在賽道上，在生活上更是時刻存在。」Ivan希望透過JET所代表的競技且持續進化的本質，讓在人生路途正處茁壯的年輕族群，得以一同成長，在人生競賽的道路上，找到最志同道合的夥伴。「透過JET的價值，我們想要散播這樣的意念！」
著重心佔率 價值感認同才是冠軍的關鍵
從JET車型的成功例子，完美說明了SYM近年來的成功之道。SYM不走傳統國產車廠之路，不一昧以平價車款衝擊市佔率，而是將產品組合轉往中高階車款發展。「這一路走來確實辛苦，相較於對手以舊款車型大打價格戰，我們反而加碼投資，著重在產品本質的提升，期望提供給消費者在騎乘體驗上的提升。」
更新、更穩定的引擎噴射系統，與更安全的制動系統等，在產品面實力的提升，成效或許不如直接砍價來得立竿見影，但在消費者心中建立高品質、優良騎乘體驗，更是SYM近年來所著重的，讓消費者想要選擇一款擁有高科技、絕佳騎乘感受的車款，第一時間就會想到SYM，這就是所謂的「心佔率」。
而2023年奪得年度銷售冠軍，相信這就是Ivan強調的「心佔率」的成效發揮。且分析SYM的產品結構，除了受到年輕族群青睞的高階運動機種大獲成功以外，SYM也將高階機種上所使用到的科技下放，在平價國民機種上也可見到SYM著稱的噴射系統與煞車輔助系統的運用，在不同的級距都可擁有最好且安全的騎乘體驗，從心佔率擴增到市占率的成功，SYM的成績絕對禁得起考驗。
「我們希望，消費者走進SYM展間，不是因為低價的誘因，而是想要我們的產品。」Ivan認為，透過「價值感」的認同，才是擄獲民心的關鍵。當然，SYM也將持續聆聽市場聲音、持續進化自身產品實力來切合消費者需求，不僅要與消費者走在一起，更要走在民眾前端，率先思考、率先發現改變，更可以帶領消費者去體驗不同生活，絕對是未來SYM奉為圭臬的信仰與價值。