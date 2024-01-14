《腸理》：俗諺「吃冷飯」是指待遇不好的意思，其實這樣吃反而能增加腸內菌的養分

文：國澤純（Jun Kunisawa）

「易胖程度」與腸內環境

腸道擁有「超乎想像的影響力」

在〈第1部〉，已經談過腸內菌對我們的體質、能力和健康的影響比我們想像中的更深遠，以及關於腸道的特徵。

應該很多人會疑惑，所謂「比想像中更深遠的影響」究竟有多廣泛。因此，這裡就把焦點放在多數人都關心的事情——肥胖和過敏性體質、疾病，以及與新冠病毒等傳染病有深切關聯的免疫力——上，來看看腸內菌和腸道對我們的影響，還有我們該如何努力才能從中受惠。

而第一個話題就是「易胖、易瘦」的體質。後面來談談在我們的最新研究中，會影響日本人體型的「瘦菌」。

為什麼日本人常吃白飯，「胖子」卻很少？

二○一三年，日本和食入選為聯合國無形文化遺產。其中一個原因是「具有足以支持健康飲食生活的均衡營養」，為全世界奠定了「日本和食有益健康」的印象。

然而另一方面，近年卻出現了「斷醣減肥」「戒碳水減肥」，鼓吹不吃米飯等碳水化合物，於是「包含很多致胖的碳水化合物」的印象，也與日本和食「健康」的印象一起成為大眾根深柢固的觀念。而且肥胖會引發各式各樣的疾病，因此可以說日本和食包含了兩種截然相反的印象。

在這兩個截然不同的印象影響下，日本和食有了重大的變化。即使都稱作「日本和食」，實際菜色也會隨著時代而大幅改變。

舉例來說，「國民營養調查」調查了日本人的蛋白質攝取量變化，指出近年來肉、魚等動物性蛋白質的攝取量，一直多於豆類、豆腐和穀物的植物性蛋白質攝取量。

但是，這個傾向是近幾年才出現的，如果往前追溯，動物性蛋白質的攝取量是在一九七九年，首度超越植物性蛋白質的攝取量。在這之前，日本人攝取的植物性蛋白質都比較多。

再更往前追溯的話，一九六六年日本人對植物性蛋白質的攝取量，是動物性蛋白質的將近兩倍；在戰後的一九四七年，植物性蛋白質的攝取量則是動物性蛋白質的三倍左右。當時，日本人都是從糙米、大麥、紫穗稗和小米等雜糧、豆腐和味噌等大豆食品攝取蛋白質。但這項調查證明了這些食品的攝取量正逐漸減少，這數十年來已轉變成以動物性蛋白質為主。

造成這種現象的背景—在於過去不像現在能隨意取得肉類和魚，也沒有長期保存的條件。每一百公克糙米所含的蛋白質量為六．八公克，比白米的三．五公克還多，但是遠比每一百公克豬里肌肉所含的二○．九公克蛋白質要少。以蛋白質含量來看，肉類的確更豐富。

但是，這並不是造成當時的日本人都骨瘦如柴的原因，他們只是用以穀物為主的碳水化合物來維持體能。

證據就是有一份報告指出，日本人的腸內菌裡可以分解碳水化合物的細菌數量，比其他國家的人要多。這是早稻田大學服部正平教授團隊，在二○一六年的科學期刊《DNA Research》上發表的研究成果，研究分析了一○六人的腸內菌叢，與美國、法國、俄羅斯、中國等共計十一國的國民腸內菌叢平均數據比較。

日本人數量最多的腸內菌是「布勞特氏菌」，雙歧桿菌的數量也比其他國家多。布勞特氏菌的特徵是專吃含有碳水化合物的膳食纖維、抗性澱粉、難消化性寡糖，藉此生成有益我們身體的短鏈脂肪酸。

不建議「斷醣」不只是因為會復胖

從幾年前開始，減少攝取碳水化合物的減醣飲食已經落實成為一種熱門的減肥法。但是從腸道和腸內菌的觀點來看，我並不建議隨便「斷醣」。

因為在日本人的腸道裡，專吃碳水化合物中的膳食纖維、抗性澱粉和難消化性寡糖的腸內菌特別多，要是不顧後果地隨意限制飲食，可能會引發如下的負面循環：

「短鏈脂肪酸」除了促進代謝以外還有很多效果，所以斷醣除了能控制體重以外，還很容易失去「強化免疫屏障功能」「促進能穩定血糖的胰島素分泌」「預防和改善生活習慣病」這些健康效果。

用這些來交換一時的減重和減脂，代價未免太大了。

Photo Credit: 如何出版提供

「和腸內菌結盟就會瘦」？

前面已經提到，腸內菌只不過是因為我們的腸道環境適合棲息，才會存活在那裡。人類不能任性地想留住腸內菌，卻不給予任何養分。

如果你很想進行斷醣減肥法，最好連腸內菌的作用也一起考慮進去。

主食是白飯的人，建議在白米裡添加大麥（麥片或糯麥）煮成麥飯，或是添加燕麥。這樣可以攝取到豐富的水溶性膳食纖維，為各個腸內菌提供養分，而且也能減緩醣的吸收速度、抑制血糖上升。

麵包和義大利麵也不要選擇百分百精製小麥製成的，而是改用添加全麥麵粉的產品。如此便能自然增加膳食纖維的攝取量，將碳水化合物從減肥的大敵變成強大的同伴。

與常吃全麥麵包和義大利麵的歐美國家相比，愛吃白飯的日本人較少從穀物攝取膳食纖維。改吃全麥麵粉或添加大麥的米飯，是與腸內菌融洽共生最有效的第一步。

白飯要吃「冷飯」

碳水化合物是膳食纖維和醣類的合成物。白米是碾磨糙米、除去富含膳食纖維的米糠後製成，可以算是「醣塊」。

醣類進入人體後會在胃和小腸消化吸收，變成在血液中循環的葡萄糖＝血糖，其數值就是血糖值。

葡萄糖是驅動大腦、肌肉、內臟的能量來源，但攝取過量會變成中性脂肪囤積起來。所以才會說「吃太多醣會導致肥胖」。

因此，建議將主食的白飯換成富含膳食纖維的糙米或麥飯、燕麥做成的燕麥片，如果你實在不太喜歡吃這些的話，還是可以用另一種方式吃白飯。

那就是白飯不要剛煮好就吃，而是放冷了再吃。冷掉的白飯裡抗性澱粉會增加。一般澱粉會經過消化酵素分解後被小腸吸收，但是變成抗性澱粉以後，構造就會變得複雜、無法靠消化酵素分解。於是，原本的非水溶性膳食纖維，也和水溶性一樣可以成為腸內菌的養分，製造出有益我們身體的短鏈脂肪酸。