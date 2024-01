《為幸福而生》推薦序：美國人引以為傲的民主政治，其實只是法律帝國中的一個省分？

文:陳禹仲(中研院人文社會科學研究中心助研究員)

【推薦序】行動者的磨難與追尋

二○一九年是英國預計脫歐的年份。當年五月,由BBC電視台舉辦、英國的年度公開學術盛事之一「瑞斯講座」(The Reith Lectures),邀請來剛退下聯合王國最高法院法官職務的約翰森.桑普遜勳爵(Jonathan Sumption, Lord Sumption)主講。桑普遜勳爵就任最高法院資深法官的期間為二○一二至二○一八年間,並親身參與了二○一七年堪稱英國憲政史上最重要的最高法院裁決案件:「R訴內閣大臣案」(R[Miller] v. Secretary of State for Existing the European Union)。

該案件的核心爭議,是英國脫歐程序,該由議會主權主導,抑或是由王室特權主導?最終,最高法院以八比三的多數決議,內閣大臣並無王室特許權得以逕行脫歐談判。換言之,脫歐談判當屬議會主權的管轄權。桑普頓勳爵在議案中,投下了最終獲得多數決的一票。然而,他在瑞斯講座的講題,卻隱隱透露了他對最高法院如此議決的不安。

桑普頓勳爵的講題是「法律與政治的衰頹」(Law and the Decline of Politics)。講座共計五場演講,其中最後一講的主題,點開了桑普頓勳爵在該場年度講座的要旨,也指出了他的顧慮。他的講題是「法律那不斷擴張的帝國」(Law’s Expanding Empire)。概略說來,桑普頓勳爵所擔憂的是,最高法院判決「脫歐」這麼一件由公投議決的政治事件,在程序上應該如何進行,且很可能會潛在地影響英國的憲政秩序。

儘管他因職務所需,必須對送到眼前的案件,依循法律解釋做出適當的判斷,並對此案件投下否定王室特權的決議。但在他看來,光是人們決定將這麼一樁事關公民決議的政治事件,訴諸憲法解釋的程序,並交由為數不多的幾位最高法官做出裁示,這彰顯的是群眾不信任政治制度能解決政治議題,並希冀能將政治議題的糾紛訴諸法律,以獲得一翻兩瞪眼的明確裁示。

在桑普頓勳爵看來,這象徵了兩件事情。第一、人們對政治的理解,不再如同過往市民社會對於民主政治的理解一般,認為政治的本質就是存在著諸多意見歧異與理念分歧,也因此政治必然是富含衝突的,而富含衝突正意味著政治必然是意見多元的。

桑普頓勳爵擔憂,人們或許對於這種「多元性/衝突性」的政治本質感到厭倦,而這使人們尋求一勞永逸解決紛爭的定錨方案。第二、法律的明確仲裁結果,成為人們尋求規避政治的「多元性/衝突性」的解方,而這使得法律侵入了政治場域,使得政治場域逐漸衰頹,成為法律的帝國轄下疆域的一隅。

桑普頓勳爵的憂慮,有其歷史與文化的脈絡。人們或許聽聞,英國奉行所謂的「不成文憲法」。這並不代表英國並不存在具體的成文法條,來規範政府的職權分際與公民義務。這僅僅是代表英國並不像成文法體系的國家一般,有一部明文成書的憲法法典。

但正因為「不成文憲法」的特質,使得英國在傳統上,面對涉及憲政層次的議案與問題時,往往訴諸英國政體下、存在於立法機關(下議會)中的政治辯論來解決。換言之,憲政議題涉及公民政治生活,因此應該屬於政治場域,也因此應該使得多元意見得到充分表述,爾後在辯論後透過政治程序處理。

在學理上,這是所謂「政治憲政主義」(Political Constitutionalism)的傳統。在桑普頓勳爵看來,R訴內閣大臣案所標示的,是英國傳統「政治憲政主義」的消退,也是政治場域從屬於法律場域的開端。在演講的尾聲,桑普頓勳爵點名指出,政治場域從屬法律場域的結果,將促成法律統治政治的帝國,而這個帝國,最明確也最具體的樣態,正是大西洋彼岸、二百餘年前脫離英國獨立的美利堅合眾國。

自一八○三年的「馬伯里訴麥迪遜案」賦予了聯邦最高法院違憲審查權以來,美國憲政秩序慣常被認為是由聯邦最高法院大法官享有最終司法裁判權的國度。最高法院的大法官得以依循其司法獨立性與違憲審查權,來定奪國會所通過的法案是否具備合法性,乃至於定義進而限縮總統行政權力的疆界。

這也構成了美國政治生活的悖論。這是一個憲政民主的國度,但這個國家涉及根本公民權利的憲政課題,在面臨爭議時,卻往往仰賴九位非民選、且實務上往往是終身職的大法官決議。

姑且不論設計司法獨立的美國憲法起草人,如此設計的意圖為何(他們之中確實有些人希望藉由菁英壟斷的最高法院,來制衡可能淪為民主暴政的政治體系),以現今的眼光看來,這或許正如某些批評者所言,美國的「政治」不過是在「法律」畫出場域內活動而已。借用桑普頓勳爵的術語來說,美國人引以為傲的民主政治,其實只是法律帝國中的一個省分。

但真是如此嗎?

在現代世界,政治活動的存在必然有其制度脈絡。登記參選總統必須要符合特定的法律條件,即便在奉行政治憲政主義的英國,屬於政治場域的下議會政治辯論,也必須符合議會議事的程序與法規規範。事實上,政治在法律的結構上運作,時而相輔相成,時而衝撞掙扎。這是因為政治行動的本質,終究是個人所採取的行動;而個人的行動,至少在現代世界裡,總難以避免地發生於其所身處的制度裡。這在英國的政治憲政主義如此,在美國的聯邦憲政秩序亦然。