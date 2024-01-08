《為幸福而生》推薦序：美國人引以為傲的民主政治，其實只是法律帝國中的一個省分？
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劉宗坤博士利用大量法院的判決書和檔案，選取美國最高法院的重要判例以及近年基層法院轟動一時的審判，抽絲剝繭其中案件的來龍去脈，法官為何如此決斷？律師為何想打這場官司？原告與被告的量子糾纏，以及參與其中那些上自知識菁英、下到尋常百姓的眾人，是如何評價每場改變歷史的重要判決。
文：陳禹仲（中研院人文社會科學研究中心助研究員）
【推薦序】行動者的磨難與追尋
二○一九年是英國預計脫歐的年份。當年五月，由BBC電視台舉辦、英國的年度公開學術盛事之一「瑞斯講座」（The Reith Lectures），邀請來剛退下聯合王國最高法院法官職務的約翰森．桑普遜勳爵（Jonathan Sumption, Lord Sumption）主講。桑普遜勳爵就任最高法院資深法官的期間為二○一二至二○一八年間，並親身參與了二○一七年堪稱英國憲政史上最重要的最高法院裁決案件：「R訴內閣大臣案」（R[Miller] v. Secretary of State for Existing the European Union）。
該案件的核心爭議，是英國脫歐程序，該由議會主權主導，抑或是由王室特權主導？最終，最高法院以八比三的多數決議，內閣大臣並無王室特許權得以逕行脫歐談判。換言之，脫歐談判當屬議會主權的管轄權。桑普頓勳爵在議案中，投下了最終獲得多數決的一票。然而，他在瑞斯講座的講題，卻隱隱透露了他對最高法院如此議決的不安。
桑普頓勳爵的講題是「法律與政治的衰頹」（Law and the Decline of Politics）。講座共計五場演講，其中最後一講的主題，點開了桑普頓勳爵在該場年度講座的要旨，也指出了他的顧慮。他的講題是「法律那不斷擴張的帝國」（Law’s Expanding Empire）。概略說來，桑普頓勳爵所擔憂的是，最高法院判決「脫歐」這麼一件由公投議決的政治事件，在程序上應該如何進行，且很可能會潛在地影響英國的憲政秩序。
儘管他因職務所需，必須對送到眼前的案件，依循法律解釋做出適當的判斷，並對此案件投下否定王室特權的決議。但在他看來，光是人們決定將這麼一樁事關公民決議的政治事件，訴諸憲法解釋的程序，並交由為數不多的幾位最高法官做出裁示，這彰顯的是群眾不信任政治制度能解決政治議題，並希冀能將政治議題的糾紛訴諸法律，以獲得一翻兩瞪眼的明確裁示。
在桑普頓勳爵看來，這象徵了兩件事情。第一、人們對政治的理解，不再如同過往市民社會對於民主政治的理解一般，認為政治的本質就是存在著諸多意見歧異與理念分歧，也因此政治必然是富含衝突的，而富含衝突正意味著政治必然是意見多元的。
桑普頓勳爵擔憂，人們或許對於這種「多元性／衝突性」的政治本質感到厭倦，而這使人們尋求一勞永逸解決紛爭的定錨方案。第二、法律的明確仲裁結果，成為人們尋求規避政治的「多元性／衝突性」的解方，而這使得法律侵入了政治場域，使得政治場域逐漸衰頹，成為法律的帝國轄下疆域的一隅。
桑普頓勳爵的憂慮，有其歷史與文化的脈絡。人們或許聽聞，英國奉行所謂的「不成文憲法」。這並不代表英國並不存在具體的成文法條，來規範政府的職權分際與公民義務。這僅僅是代表英國並不像成文法體系的國家一般，有一部明文成書的憲法法典。
但正因為「不成文憲法」的特質，使得英國在傳統上，面對涉及憲政層次的議案與問題時，往往訴諸英國政體下、存在於立法機關（下議會）中的政治辯論來解決。換言之，憲政議題涉及公民政治生活，因此應該屬於政治場域，也因此應該使得多元意見得到充分表述，爾後在辯論後透過政治程序處理。
在學理上，這是所謂「政治憲政主義」（Political Constitutionalism）的傳統。在桑普頓勳爵看來，R訴內閣大臣案所標示的，是英國傳統「政治憲政主義」的消退，也是政治場域從屬於法律場域的開端。在演講的尾聲，桑普頓勳爵點名指出，政治場域從屬法律場域的結果，將促成法律統治政治的帝國，而這個帝國，最明確也最具體的樣態，正是大西洋彼岸、二百餘年前脫離英國獨立的美利堅合眾國。
自一八○三年的「馬伯里訴麥迪遜案」賦予了聯邦最高法院違憲審查權以來，美國憲政秩序慣常被認為是由聯邦最高法院大法官享有最終司法裁判權的國度。最高法院的大法官得以依循其司法獨立性與違憲審查權，來定奪國會所通過的法案是否具備合法性，乃至於定義進而限縮總統行政權力的疆界。
這也構成了美國政治生活的悖論。這是一個憲政民主的國度，但這個國家涉及根本公民權利的憲政課題，在面臨爭議時，卻往往仰賴九位非民選、且實務上往往是終身職的大法官決議。
姑且不論設計司法獨立的美國憲法起草人，如此設計的意圖為何（他們之中確實有些人希望藉由菁英壟斷的最高法院，來制衡可能淪為民主暴政的政治體系），以現今的眼光看來，這或許正如某些批評者所言，美國的「政治」不過是在「法律」畫出場域內活動而已。借用桑普頓勳爵的術語來說，美國人引以為傲的民主政治，其實只是法律帝國中的一個省分。
但真是如此嗎？
在現代世界，政治活動的存在必然有其制度脈絡。登記參選總統必須要符合特定的法律條件，即便在奉行政治憲政主義的英國，屬於政治場域的下議會政治辯論，也必須符合議會議事的程序與法規規範。事實上，政治在法律的結構上運作，時而相輔相成，時而衝撞掙扎。這是因為政治行動的本質，終究是個人所採取的行動；而個人的行動，至少在現代世界裡，總難以避免地發生於其所身處的制度裡。這在英國的政治憲政主義如此，在美國的聯邦憲政秩序亦然。
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基礎建設是經濟強心針還是必要維生素？各國積極佈局未來建設，台灣該如何因應新世代的基礎建設需求？
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自新冠疫情肆虐以來，全球經濟可說是在風雨中飄搖求生，不僅備受升息與通膨夾擊，還得應對陸續爆發的地緣政治衝突，各國政府無不想盡辦法為自家經濟打劑強心針，這也包括今年舉辦總統大選的台灣。在新的結構與投資環境下，具備穩健防禦特性的基礎建設類股，正逐漸成為投資人關注焦點。
通膨即將消退了嗎？幾乎全球所有投資人都在期待著答案。新冠疫情、俄烏戰爭爆發、以哈衝突越演越烈、中國經濟成長放緩，許多投資人不得不認清，此刻已來到景氣循環末升段。即使聯準會先前終於鬆口，暗示今年有機會調降利率，但市場仍充斥著不確定性，加上今年舉辦的台、美總統大選，不少投資者開始聚焦具備防禦景氣循環及通膨轉嫁能力的基礎建設資產。
基礎建設是經濟強心針或必要維生素？
基礎建設之所以變成熱門議題，不僅在於攻守兼備，低波動又能帶來穩定金流，還因為許多基礎建設是透過法規取得特許經營權協議，能對抗通膨、領先抓住各行業先機，若是透過投資全球基建上市全球股票，還不用擔心流動性的問題。
這一兩年，各國無不加快基礎建設「硬實力」，美國已投入1.2兆美元優化鐵公路、航運、空運、電網、寬頻網路等公共基礎建設；3,690億美元投入能源轉型以及適應氣候變遷計劃，以及527億美元用於美國晶片法案，投資資訊與通訊科技安全、半導體供應鏈。
全球掀起的這股基建投資風潮，還包括歐盟提出「REPowerEU計畫」，以3,000億歐元全力加速能源轉型；印度投入1.5兆美元於「Gati Shakti大基建計畫」建立交通運輸網路；澳洲以1,200億美元升級主要公路與鐵路。而中國同樣不遑多讓，5,000億元人民幣的基建基金用於現代化基礎建設四大轉型，包含網絡、產業升級、城市化、農業農村基建。
同時，數位與AI的變革也影響到目前人們的生活型態，新科技更激發許多基礎建設需求，好比是基地台擴建、電動車充電樁及資料中心建置⋯⋯等，而行動通訊相關營運商更是投入大量資本支出，就為了提升行動網路的密度。而數位轉型也加速產業升級，根據研究機構Precedence Research預測，數位化轉型帶來的總營收年均複合成長率將高達25.1％。
各國政府之所以投入基礎建設，不僅是因為基礎建設提供的水電瓦斯、運輸等能提供民生必需，存在「剛性需求」能達到對抗通膨的效果，基建產業多為政府特許，受到經營契約保護，價格上也能隨著通膨上升適度調整，甚至也因政府調控，公用事業還可賺取長期投資回報並提供穩定企業現金流。
台灣需要的基礎建設是什麼？
在這一波基礎建設競賽中，台灣自然無法置身事外，近日甚至也成為副總統辯論會的議題之一。專家便認為，全球都在力拼改變，若台灣想維持競爭力，國家規劃與基礎建設就必須與時俱進，但面對未來發展，台灣更應該要思考國土規劃，尤其台灣地理環境特殊，地震、多雨，在討論大型基礎建設計畫前，得先考量的是「土地容受力」。
以常見的地震為例，一場6.3級地震，台北可能就倒掉4000棟房屋；一次意外的雷擊，就會造成台中大雅地區2849戶停電。在天災的檢驗下，許多基礎建設的問題一一浮現，也讓我們必須開始思考建築的規範以及供電系統的問題。
因此專家建議台灣應該推動防災型都市更新，將住在土壤液化潛勢區的人口遷往外移，並進行一般老舊建築物的重整與維護、房屋的耐震強度改善。尤其台灣人口結構改變，高齡化、少子化是極為嚴峻的現實，基礎建設的思維不能停滯。
新世代基礎建設，我們該往哪裡走？
「我們應該要考慮非工程手段，所謂的Non-structural Measures（非結構性措施），因地制宜，將花費創造最大的效果，精準解決問題的痛處，才能達到目的。」專家表示，透過計算土地容受力，盤點台灣環境可承受的人口極限或是開發程度，根據不同災害等級，重新進行土地的使用標的區隔，並重新設計都市，將空曠建地作彈性運用，才能打造出適合安老的環境。
國家發展仰賴完善且前瞻的思維，台灣未來也要順應時代變遷，進行滾動式調整，光只是興建更快的高鐵、更長的公路、更高的大樓，恐已不合時宜，如何因應民眾的需求、生態的保育以及天災的應變，來符合未來的需求，唯有正確的國土規劃、持續的基礎建設，才能為台灣打造出安全永續的環境。