《為幸福而生》：盎格魯－撒克遜「種族－宗教神話」與其說是歷史的產物，不如說是政治的產物

文：劉宗坤

五、盎格魯－撒克遜神話

當代史學家蘿拉．博耐特（Lora Burnett）搜索了國會圖書館各時代的報刊資料庫，發現美國獨立後半個多世紀中，很少有人講「盎格魯－撒克遜」。「盎格魯－撒克遜」在報刊中出現的頻率猛增是在一八三六年之後，跟當時蓄奴與廢奴之爭同步，成為南方維護奴隸制的主要理由：白人，尤其是盎格魯－撒克遜人，是能夠自治的優等種族，黑人沒有自治能力。由此可見，與其說「盎格魯－撒克遜」優越論在美國的興起是歷史的產物，不如說是政治的產物。

第一次世界大戰結束後，法蘭克．漢肯斯（Frank Hankins）觀察到，歐洲和美國追求種族純潔的思潮和運動都跟在動盪時期國民追求團結的政治努力有關。其基本邏輯是：自己的種族優越，優越的種族創造優越的文化和宗教，所以要保持種族純潔，不能讓外族玷汙，不能讓其他宗教滲透：「我們在戰前和戰爭期間的德國清楚地看到這一點。我們在戰後美國的三K黨運動中也看到這一點。本質上，這是盎格魯－撒克遜美國確認自己天生優越，並以一種好鬥的方式告知各色人等：這是我們的國家，要由我們統治。」

這種追求種族純潔性的情緒也反映在一些新教教派的種族主義狂熱運動中。一九二五年七月二日，一位名叫喬治．麥圭尼斯（George McGuinnis）的牧師在報紙上號召所有盎格魯－撒克遜人到科羅拉多集會，稱「盎格魯－撒克遜人是失蹤的以色列十支派後裔」，「被上帝揀選統治陸地和海洋的種族」。

漢肯斯注意到，當時美國的盎格魯－撒克遜主義宣導者大都在德國接受高等教育，而德國學術界，費希特和黑格爾的日耳曼種族優越論盛行一時，把文明或文化的優越和特定種族掛鉤，其極端表現形式就是「單一民族國家」理念。當時美國學術界的重量級人物約翰．博爾蓋斯（John Burgess），從德國留學回到美國後出版了《政治學和比較憲法學》，傳播他在德國接受的種族和文化理論，但把德國教育中的日耳曼種族優越論置換成美國的盎格魯－撒克遜優越論。

在他看來，國家就是「同一個種族棲居在同一個地理區域」。按照這個標準，他認為德國是個還沒有最後成形的國家，因為很多日耳曼人還居住在國境外，同時，很多斯拉夫人、瓦隆人、法蘭西人和立陶宛人卻居住在德國境內。至於美國，為了保持國家一致，必須限制和排除影響國家統一性的移民。

漢肯斯批評博爾蓋斯的單一種族國家理論，認為「在種族方面，說德國是個條頓國家跟說英國是個盎格魯－撒克遜國家一樣，都違反事實。如果是在人類學意義上，而不是在詩化和浪漫的意義上講，美國現在不是，也從來不是個盎格魯－撒克遜種族的國家。」

比漢肯斯稍晚的弗萊德里克．德特威勒（Frederick Detweiler）也指出，那種認為盎格魯－撒克遜人比其他種族和文化更熱愛自由民主的看法與歷史不符：「這個國家建立其上的地基固然有英格蘭人的土壤。可能五分之三是英格蘭人和威爾斯人。」

但是，在美國獨立前，約翰．亞當斯（John Adams）估計，殖民地大約有三分之一的人反對獨立，擁戴英國國王，他們大多為英國移民和英國移民的後裔。而荷蘭裔、法國裔、北歐裔沒有這種保王情結。這種現象並不說明其他族裔更愛好沒有君主的憲政民主，但也不說明盎格魯－撒克遜裔比其他族裔更天然擁護沒有君主的自由民主。

美國從內戰前到種族隔離時代一直有學者認為，南方白人在種族和文化上都比北方白人優秀。歷史學家漢密爾頓．艾肯羅德（Hamilton Eckenrode）在一九二三年出版的《傑佛遜．戴維斯：南方總統》一書中，稱奴隸制時代的南方白人為「熱帶的北歐人」，是正統的盎格魯－撒克遜後裔，並把南方比作「雅典」，把北方比作「斯巴達」。

詹姆斯．亞當斯（James Adams）在一九三四年出版的《美國的悲劇》中發現，南方人流行把農業生活浪漫田園化，在受到更多北方對奴隸制的批評後，則用盎格魯－撒克遜種族抬高自己，稱美國南方白人是更純粹的北歐人種，統治能力比北方白人更強。

一九四○年代，繆達爾在美國做研究時發現，所接觸的南方人中很多有這種懷舊心態，相信南方人是盎格魯－撒克遜貴族的後裔，北方人則是英國下等人的後裔。顯然，這種信念跟歷史不符。學者需要創造更符合歷史事實的理論支持南方種族優越論。

到二戰前，流行的盎格魯－撒克遜理論認為，因為南方接受的移民遠遠少於北方，所以南方人的盎格魯－撒克遜血統更純正。當時，人們講的移民主要是指愛爾蘭人、義大利人、東歐人、猶太人等，一種普遍的心態是，這些來自天主教、東正教、猶太教的移民威脅著美國的盎格魯－新教制度和傳統，降低了美國人的品質，有把美國變成一個像愛爾蘭、義大利、波蘭、俄國那種國家的危險。

盎格魯－撒克遜的種族－宗教神話是政治的產物，在歷史上也服從國際和國內政治的需要。按照這個神話，盎格魯－撒克遜種族起源於北歐部落，在血緣上跟德國北方的日耳曼人是近親。事實上，從美國獨立到第一次世界大戰前，德語是美國除了英語以外的第二大語言，各地不但開設了很多德語學校，而且有德語報紙、德語教會、各種講德語的公益組織等。