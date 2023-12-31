游鴻明〈戀上一個人〉來自和女友的爭吵，不想咬文嚼字反而引起廣大聽眾共鳴

文：梁岱琦

〈戀上一個人〉來自一段爭吵和一件意外，當時游鴻明與還沒有成為妻子的女友吵了一架，身為空姐的她隔天就飛出國了；第二天傳來洛杉磯大地震的消息，讓連絡不上女友的游鴻明心急如焚，在台灣一邊擔心女友的安危、一邊有感而發寫下了〈戀上一個人〉這首歌。

寫過那麼多的情歌，游鴻明苦笑自己並沒有那麼多戀愛可談，而且很早就結婚了，他很多歌曲的靈感其實來自於出國旅遊。喜歡旅行的他，常藉著出國時打開自己的視野，同時藉由身居他國的新鮮感，讓異國情境引發自己的創作靈感。

〈戀上一個人〉來自於游鴻明的第二張個人專輯，他就是在出這張專輯前，認識了當時的女友、現在的老婆，游鴻明透露他的第一段感情挫敗後，曾經自我封閉一段時間，直到認識了後來的女友。

「那時年少不懂事」，游鴻明記得兩人大吵一架後，女友就跟著服務的航班飛到洛杉磯了，「她一去就要七、八天才回來」，正當游鴻明還處於吵架的情緒時，竟傳來洛杉磯發生七級大地震的消息。看著電視新聞裡橋樑斷裂的畫面，在那個還沒有手機的年代，游鴻明無法在第一時間找到女友，能做的也只能打電話到航空公司，焦急詢問機組人員的消息，沒想到竟是音訊全無，航空公司也連絡不上組員。

游鴻明在忐忑不安裡，寫下了〈戀上一個人〉，「我不想咬文嚼字，就很直白地寫下當時的心情」，他覺得就是因為這些直白的文字，讓很多剛戀愛的年輕人深有同感，〈戀上一個人〉成為他的第一首成名作，後來許多媒體在提到談戀愛時，也都會改用「戀上」一詞，讓游鴻明頗為得意，自己的創作也「改變了一點點語言文化」。

從航空公司那得知機組人員沒事後，游鴻明心裡一顆大石頭才放下，等女友回來時，游鴻明特別到機場去接她。兩人經歷了天災考驗後重逢，碰面並不討論到底誰對、誰錯。

游鴻明跟女友說，自己在得知洛杉磯大地震卻連繫不上她時，寫下了〈戀上一個人〉這首歌，女友當時只「哦」了一聲，就問他「等一下要吃什麼」，完全沒有一絲感動，讓游鴻明十分挫折；一直到後來歌曲都製作好、也發表了，聽到成品女友才感受到游鴻明當下「非要等到愛遠走／分兩頭／才知道多不捨你走」的情緒，而有了小小的感動。

從〈戀上一個人〉開始，外界開始認識游鴻明，也逐漸肯定他創作上的才華。他記得那時校園演出盛行，他一周至少都會唱個三、四場；唱到這首歌時，常是全場大合唱，然後漸漸的〈戀上一個人〉就紅了。

「這首歌是我人生重要的基礎」，游鴻明說，發表〈戀上一個人〉三年後，當時的女友也成了妻子。問他有好好感謝身為靈感來源的老婆大人嗎？游鴻明幽默地回，「看看她現在的生活，就知道我有沒有感謝她。」

老婆一直是游鴻明忠實的聽眾，「她是全世界聽我歌最會睡覺的人」，游鴻明笑說老婆有個本領，就是一聽他的歌聲就能立刻入睡，「以前她當空姐在外站時，還要帶著我的錄音帶出國，只要播放我的歌曲，很快能幫助她入睡，所以我的歌聲對她來說很催眠」。

〈戀上一個人〉發表多年後，在為紀念出道二十周年的精選輯裡，游鴻明與李焯雄合作寫了〈戀上（另）一個人〉。談到當時的想法，游鴻明解釋：「那時是希望能有一首歌能帶動大家的回憶。」

所以作詞人李焯雄想到了〈戀上（另）一個人〉這樣的歌名，也算延續多年前的〈戀上一個人〉。游鴻明記得〈戀上（另）一個人〉的曲子他是在跨年夜的晚上寫好的，再交由李焯雄填詞。李焯雄細膩的歌詞讓聽者，包括游鴻明自己，都能對照、投射自己的故事，「想起了當年的一些人、一些事」。

游鴻明回想自己在〈戀上一個人〉走紅後，面對突如其來的名聲也曾迷失過，「幸好我很快就找回自己」，他知道一首歌的成功背後是很多人的努力。

「紅一首歌也沒什麼了不起」，游鴻明慶幸自己很努力地做了多年的創作歌手，「你要累積很多作品，才能讓大家看到你，我想這些歌應該證明，我是個還不錯的創作歌手吧」！

歌曲介紹

歌名：〈戀上一個人〉

作曲：游鴻明

作詞：游鴻明

演唱人：游鴻明

編曲：鍾興民

製作：于仲明

收錄專輯：《戀上一個人》

出版時間：1994

出版公司：歌林唱片

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此

原標題：戀上一個人－見證意外中的患難真情

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九