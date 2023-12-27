多位學者籲電視開票勿灌票、遵循媒體自律，NCC：要求業者揭露資料來源

（中央社）多位學者今（27）日呼籲，電視媒體大選開票應回歸正確報導，不應出現灌票行為。NCC表示，已提醒廣電業者，務必揭露開票的資料來源、要有所本，並在螢幕鏡面適時呈現中選會的數字。

2024總統、立委選舉將近，國內學者今天共同召開線上記者會，呼籲電視媒體開票必須正確報導。政大傳播學院教授陳憶寧表示，灌票是不實資訊，可能傷害新聞專業倫理、對媒體信任度造成傷害，不實資訊也可能造成社會動盪，開票過程選民情緒沸騰，如果開票資訊違反事實，必須留意可能造成的後果。

陽明交通大學傳播與科技系教授陶振超表示，這次選舉投開票所多達1萬7795處，為歷年最多，電視台報票人力恐怕難以全面掌握。

陶振超提到國際媒體《美聯社》的開票作法指出，《美聯社》完全公開選舉開票報導守則，不僅派出超過4000名地方記者與特約記者計票，回報票數後，也會透過電腦程式比對過去資料，最後在政府公告投票結果後，還會檢視自身報導票數的正確性。

中研院法律研究所研究員蘇彥圖表示，近年為了改善媒體報票亂象，廣電媒體相關公協會都表明會遵循自律協議，但個別電視台就算暫時性灌票，只要沒有太過火，往往可以不著痕跡，後續的調查與查證也需要時間，導致電視台有極大誘因在報票過程中搶快，他呼籲台灣媒體應合作建立「大選報票系統」，取代報票進度上的惡性競爭。

作為廣電媒體主管機關的國家通訊傳播委員會（NCC）對此回應指出，NCC已於14日邀請中選會、無線電視台、衛廣頻道、廣播等業者，召開廣電內容涉及選舉議題法規跟實務交流會議，針對開票過程，特別提醒業者，開票資料要可查證、要有所本。

NCC說明，中選會有一套嚴謹的確認票數機制，新聞台可能會分派人力到投票所、黨部彙整資料，一開始開票確實有可能數字不太一致，主要是資料來源不同所致。這次已提醒業者，一定要揭露開票的資料來源，同時要在螢幕鏡面適時呈現中選會的數字。

NCC表示，開票當天，中選會設有應變中心，NCC業務單位也會派人前往，此外，NCC也會全程收看有開票的頻道。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺