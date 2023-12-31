從SEVENTEEN登聯合國青年論壇演講，我看見K-POP明星與粉絲「雙向奔赴」的正循環
我們想讓你知道的是
常說偶像和粉絲的距離是遙遠的，但當我身處只屬於我們粉絲和他們團體成員的場合，我們彼此間的親密感早已有所拉近。粉絲們將追星中所信仰的理想或情感投射轉化為行動的過程，期許自我和偶像可以形成一起變好的循環，加深彼此的聯繫，也建立共同追求目標的決心。
文：吳冠潔
韓國男團SEVENTEEN獲邀出席11月14日在法國巴黎聯合國教科文組織總部舉行的第13屆UNESCO青年論壇，成為第一組站上聯合國教科文組織（UNESCO）總部發表演講的韓國藝人。
首次站上聯合國教科文組織總部發表演講的韓國藝人
「UNESCO青年論壇」是每兩年與聯合國教科文組織大會一起舉行的活動，各國的青年代表通過演講，分享他們對當代青年所面臨的問題的看法和經驗。
SEVENTEEN這次成為青年論壇的受邀對象，是韓國藝人首例，此次演講將以13名成員的經驗為根本，傳遞「青年之間的團結和教育如何改變未來」的理念，描述年輕世代和世界未來發展密切關聯。
演講地點在聯合國教科文組織總部規模最大的主大廳，是非常具有象徵性的空間。在當天的演講中，中國成員JUN談到練習生時期的經驗表示：
「一個人的困難或許是困難，但在13個人面前不存在困難，只有等待實現的夢想。後來我才知道，我的這個想法其實每個成員們都有，我們彼此都是對方的老師，一起練習與創作，一步步成為更好的自己。我們每個人或許不夠完美，但只要在一起，就是最棒的SEVENTEEN。」
身兼團隊製作人的成員WOOZI也說，在練習的時光中，他們總會互相鼓勵彼此，抱著堅定的信念努力。而正因為團體成員人數多，在意見的溝通和交流過程中，也讓彼此透過不斷磨合更了解對方。
成員們隨後提到了一個特別故事，當SEVENTEEN在出道第二年首次拿到結算費用時，將其以團體13位成員的名義命名一頭山羊，並捐贈給坦尚尼亞的孩子。
山羊生產的牛奶在坦尚尼亞是許多農村人家重要的收入來源之一，以向坦尚尼亞捐贈山羊為契機，他們也一直都有繼續進行捐贈活動。
每年的出道日當天，SEVENTEEN都持續向兒童機關和兒童財團進行捐贈，希望年輕一代的人，不論在任何環境下都不要失去夢想或受挫，表示「分享夢想既是分享積極，也是分享希望」。
SEVENTEEN於2022年開始與韓國聯合國教科文組織全國委員會合作，一同發起名為 #GoingTogether 的教育活動，透過建設學校來改善最低度開發國家的教育基礎設施，希望讓引領未來的世代認識到教育的重要性。
K-POP全球化的影響力
不僅SEVENTEEN登上聯合國教科文組織的演講，近年來許多韓國偶像都有現身國際場合的經歷。
防彈少年團自2018年以來，連續三次受邀在聯合國大會演講，今年11月BLACKPINK則是以COP26（聯合國氣候大會）宣傳大使的身份獲邀至英國白金漢宮，領取大英帝國員佐勳章（MBE），從上述的這些例子，顯見韓國偶像的高人氣已經在全球形成廣泛的影響力。
許多國際品牌近幾年也紛紛受韓流大勢影響，除了越來越多韓星擔任知名品牌大使，雙方都能因此達到正向的加乘效果。作為公眾人物，他們的行為舉止及發表的言論都可能會造成仿效的風潮，他們不再只是藝人，而是已經成為一種文化和價值觀的傳播者。
在他們的演講中傳遞的正能量、積極態度，對年輕一代產生了深遠的影響。這種影響不僅體現在粉絲對偶像的仿效中，更在全球的追星族心中形成了共同的價值取向。
K-POP粉絲的行為實踐
追星是尋求寄託的一種方式，也是粉絲將感情投射在偶像身上的過程。透過喜愛同樣的偶像，粉絲間形成興趣相同的群體，並產生許多集體行動。
以K-POP文化中的「應援」為例，其意指用實際行動為偶像加油打氣，舉凡在節目錄製時為偶像和工作人員送上餐食，偶像生日時集資送禮、在地鐵站或高樓大廈各處設置廣告看板和燈箱，以及在演唱會歌曲表演時喊出口號、高舉手幅、揮舞手燈等，這些行動除了顯示粉絲對偶像的喜愛，也建立了粉絲自我在群體中的歸屬感。
而這些行動的背後也是粉絲們在線上社群無數次的互相討論，透過網路動員連結彼此，最終才能夠在線下實際展出完美的結果。
近年來韓國K-POP音樂作品中越來越常出現許多英文歌詞，可見其瞄準國外市場的企圖心，多樣性的風格也使得K-POP在各種文化之間都能找到共鳴。
運用社群媒體行銷也是韓國經紀公司將旗下團體推向國際的方式，偶像作為創作者在平台上的發布加上音樂的短影音，有機會觸及到不同國家的使用者，達到更高的曝光效果。
K-POP的全球化另一方面帶動的是粉絲的跨國消費行動，筆者以自身實際參與過的經驗為例，我喜歡的韓國團體SEVENTEEN今年七月從首爾為起點，展開今年的世界巡迴演唱會，接著他們接連在日本的五個城市舉辦共12場演唱會。
除了演唱會外，SEVENTEEN在這五個城市都有一系列名為「FOLLOW THE CITY」的活動。
我去看大阪場時規劃的許多行程便與其相關，從週邊快閃店、演唱會、主題咖啡廳，甚至到商場的摩天輪合作，身為粉絲的我在參與這一系列的活動中，感受到真實的歸屬感，也在進行著跨國流動和消費。
當我一到大阪時，我特別有感覺的是，即使還沒到演唱會現場，光是走在街上、搭著電車時，看見身旁的粉絲們包包上掛著演唱會周邊或小卡、精心打扮並穿著很高的增高鞋，我們就算來自不同國家，也沒有彼此對話，但我可以明確知道此刻的我們都是身為「克拉」（SEVENTEEN粉絲名）的群體，我們熱愛一樣的事物，也都正朝著我們喜愛的人奔跑，正準備去見他們。
從追星過程獲得「雙向奔赴」能量
回應開頭時提及SEVENTEEN在法國巴黎聯合國教科文組織總部的演講，其實當下我看著YouTube直播聽完整段演說後，我又感動又感受到不可思議，未曾想過自己喜愛的團體能站上如此具有意義的場合向全世界談話。
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn