從SEVENTEEN登聯合國青年論壇演講，我看見K-POP明星與粉絲「雙向奔赴」的正循環

文：吳冠潔

韓國男團SEVENTEEN獲邀出席11月14日在法國巴黎聯合國教科文組織總部舉行的第13屆UNESCO青年論壇，成為第一組站上聯合國教科文組織（UNESCO）總部發表演講的韓國藝人。

首次站上聯合國教科文組織總部發表演講的韓國藝人

「UNESCO青年論壇」是每兩年與聯合國教科文組織大會一起舉行的活動，各國的青年代表通過演講，分享他們對當代青年所面臨的問題的看法和經驗。

SEVENTEEN這次成為青年論壇的受邀對象，是韓國藝人首例，此次演講將以13名成員的經驗為根本，傳遞「青年之間的團結和教育如何改變未來」的理念，描述年輕世代和世界未來發展密切關聯。

演講地點在聯合國教科文組織總部規模最大的主大廳，是非常具有象徵性的空間。在當天的演講中，中國成員JUN談到練習生時期的經驗表示：

「一個人的困難或許是困難，但在13個人面前不存在困難，只有等待實現的夢想。後來我才知道，我的這個想法其實每個成員們都有，我們彼此都是對方的老師，一起練習與創作，一步步成為更好的自己。我們每個人或許不夠完美，但只要在一起，就是最棒的SEVENTEEN。」

身兼團隊製作人的成員WOOZI也說，在練習的時光中，他們總會互相鼓勵彼此，抱著堅定的信念努力。而正因為團體成員人數多，在意見的溝通和交流過程中，也讓彼此透過不斷磨合更了解對方。

成員們隨後提到了一個特別故事，當SEVENTEEN在出道第二年首次拿到結算費用時，將其以團體13位成員的名義命名一頭山羊，並捐贈給坦尚尼亞的孩子。

山羊生產的牛奶在坦尚尼亞是許多農村人家重要的收入來源之一，以向坦尚尼亞捐贈山羊為契機，他們也一直都有繼續進行捐贈活動。

每年的出道日當天，SEVENTEEN都持續向兒童機關和兒童財團進行捐贈，希望年輕一代的人，不論在任何環境下都不要失去夢想或受挫，表示「分享夢想既是分享積極，也是分享希望」。

SEVENTEEN於2022年開始與韓國聯合國教科文組織全國委員會合作，一同發起名為 #GoingTogether 的教育活動，透過建設學校來改善最低度開發國家的教育基礎設施，希望讓引領未來的世代認識到教育的重要性。

K-POP全球化的影響力

不僅SEVENTEEN登上聯合國教科文組織的演講，近年來許多韓國偶像都有現身國際場合的經歷。

防彈少年團自2018年以來，連續三次受邀在聯合國大會演講，今年11月BLACKPINK則是以COP26（聯合國氣候大會）宣傳大使的身份獲邀至英國白金漢宮，領取大英帝國員佐勳章（MBE），從上述的這些例子，顯見韓國偶像的高人氣已經在全球形成廣泛的影響力。

許多國際品牌近幾年也紛紛受韓流大勢影響，除了越來越多韓星擔任知名品牌大使，雙方都能因此達到正向的加乘效果。作為公眾人物，他們的行為舉止及發表的言論都可能會造成仿效的風潮，他們不再只是藝人，而是已經成為一種文化和價值觀的傳播者。

在他們的演講中傳遞的正能量、積極態度，對年輕一代產生了深遠的影響。這種影響不僅體現在粉絲對偶像的仿效中，更在全球的追星族心中形成了共同的價值取向。

K-POP粉絲的行為實踐

追星是尋求寄託的一種方式，也是粉絲將感情投射在偶像身上的過程。透過喜愛同樣的偶像，粉絲間形成興趣相同的群體，並產生許多集體行動。

以K-POP文化中的「應援」為例，其意指用實際行動為偶像加油打氣，舉凡在節目錄製時為偶像和工作人員送上餐食，偶像生日時集資送禮、在地鐵站或高樓大廈各處設置廣告看板和燈箱，以及在演唱會歌曲表演時喊出口號、高舉手幅、揮舞手燈等，這些行動除了顯示粉絲對偶像的喜愛，也建立了粉絲自我在群體中的歸屬感。

而這些行動的背後也是粉絲們在線上社群無數次的互相討論，透過網路動員連結彼此，最終才能夠在線下實際展出完美的結果。

近年來韓國K-POP音樂作品中越來越常出現許多英文歌詞，可見其瞄準國外市場的企圖心，多樣性的風格也使得K-POP在各種文化之間都能找到共鳴。

運用社群媒體行銷也是韓國經紀公司將旗下團體推向國際的方式，偶像作為創作者在平台上的發布加上音樂的短影音，有機會觸及到不同國家的使用者，達到更高的曝光效果。

K-POP的全球化另一方面帶動的是粉絲的跨國消費行動，筆者以自身實際參與過的經驗為例，我喜歡的韓國團體SEVENTEEN今年七月從首爾為起點，展開今年的世界巡迴演唱會，接著他們接連在日本的五個城市舉辦共12場演唱會。

除了演唱會外，SEVENTEEN在這五個城市都有一系列名為「FOLLOW THE CITY」的活動。

我去看大阪場時規劃的許多行程便與其相關，從週邊快閃店、演唱會、主題咖啡廳，甚至到商場的摩天輪合作，身為粉絲的我在參與這一系列的活動中，感受到真實的歸屬感，也在進行著跨國流動和消費。

當我一到大阪時，我特別有感覺的是，即使還沒到演唱會現場，光是走在街上、搭著電車時，看見身旁的粉絲們包包上掛著演唱會周邊或小卡、精心打扮並穿著很高的增高鞋，我們就算來自不同國家，也沒有彼此對話，但我可以明確知道此刻的我們都是身為「克拉」（SEVENTEEN粉絲名）的群體，我們熱愛一樣的事物，也都正朝著我們喜愛的人奔跑，正準備去見他們。

從追星過程獲得「雙向奔赴」能量

回應開頭時提及SEVENTEEN在法國巴黎聯合國教科文組織總部的演講，其實當下我看著YouTube直播聽完整段演說後，我又感動又感受到不可思議，未曾想過自己喜愛的團體能站上如此具有意義的場合向全世界談話。