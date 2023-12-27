相隔五年 台灣山葉機車再度獲頒體育推手獎贊助類金質獎

連續11年獲獎不間斷 持續推動「快樂踢球趣」精神

今日(22日) 體育推手獎表揚典禮中，由台灣山葉機車管理本部葉明鑫協理代表授獎並表示：「長年舉辦 YAMAHA CUP 不只希望給孩童們一個展現自己的平台，每年更持續提升賽事規格和新的主題，讓YAMAHA CUP逐漸發展為成熟的台灣基層足球賽事，未來我們將繼續堅持理念，並希望能透過各種不同形式的推廣和交流活動，一起為社會傳達正面力量。」

連續11年獲頒體育推手獎 贊助體育不間斷 台灣山葉機車長年推廣支持運動賽事備受肯定

今年來到第十四屆的YAMAHA CUP，除了依然強調小球員本身的品格教育外，更以「讚出來！應援趣！」為號召，力邀家長一起走進球場為孩子們應援，成為孩子成長道路上最堅強的後盾。第十四屆YAMAHA CUP全國總決賽賽事已在12/9圓滿落幕，除了地區預賽準備Q版球員應援娃娃，全國總決賽現場也為所有到場的小球員們製作個人應援手舉牌，廣受家長及球員們的好評，也成功讓賽事現場充滿著家長們熱情的應援身影。

台灣山葉機車除了耕耘台灣基層足球發展外，於111年度也投入了台灣職籃、職棒賽事，從基層到職業持續推動國內運動發展，秉持社會關懷的信念與青少年育成的宗旨，台灣YAMAHA積極努力創造與各類運動項目合作的可能，並期待藉由YAMAHA的加入提升整體賽事品質，也提升大眾對於台灣運動賽事的關注，期許藉由在運動領域不斷的投入，能向更多喜愛運動的民眾傳遞感動的力量。

本文章內容由「YAMAHA」提供。