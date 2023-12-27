相隔五年 台灣山葉機車再度獲頒體育推手獎贊助類金質獎
我們想讓你知道的是
台灣山葉機車工業股份有限公司秉持著社會關懷的信念與及青少年育成的宗旨，與中華民國足球協會共同推展YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽，深耕台灣基層足球長達十四年，透過提倡「快樂踢球趣」的精神讓孩童學習實踐運動家精神，已連續11年獲得教育部體育署頒發「體育推手獎」，培育基層體育做為深受獲得社會肯定。
連續11年獲獎不間斷 持續推動「快樂踢球趣」精神
今日(22日) 體育推手獎表揚典禮中，由台灣山葉機車管理本部葉明鑫協理代表授獎並表示：「長年舉辦 YAMAHA CUP 不只希望給孩童們一個展現自己的平台，每年更持續提升賽事規格和新的主題，讓YAMAHA CUP逐漸發展為成熟的台灣基層足球賽事，未來我們將繼續堅持理念，並希望能透過各種不同形式的推廣和交流活動，一起為社會傳達正面力量。」
連續11年獲頒體育推手獎 贊助體育不間斷 台灣山葉機車長年推廣支持運動賽事備受肯定
今年來到第十四屆的YAMAHA CUP，除了依然強調小球員本身的品格教育外，更以「讚出來！應援趣！」為號召，力邀家長一起走進球場為孩子們應援，成為孩子成長道路上最堅強的後盾。第十四屆YAMAHA CUP全國總決賽賽事已在12/9圓滿落幕，除了地區預賽準備Q版球員應援娃娃，全國總決賽現場也為所有到場的小球員們製作個人應援手舉牌，廣受家長及球員們的好評，也成功讓賽事現場充滿著家長們熱情的應援身影。
台灣山葉機車除了耕耘台灣基層足球發展外，於111年度也投入了台灣職籃、職棒賽事，從基層到職業持續推動國內運動發展，秉持社會關懷的信念與青少年育成的宗旨，台灣YAMAHA積極努力創造與各類運動項目合作的可能，並期待藉由YAMAHA的加入提升整體賽事品質，也提升大眾對於台灣運動賽事的關注，期許藉由在運動領域不斷的投入，能向更多喜愛運動的民眾傳遞感動的力量。
本文章內容由「YAMAHA」提供。