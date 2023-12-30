2023東南亞重大新聞回顧（下）：中美積極拉攏越南｜泰國前進黨皮塔競選總理失利｜緬甸爆發反軍政府戰事

新聞整理：歐穎慈

越南：武文賞出任國家主席，越南成中美角力下的重要角色

3月23日，越南選出中央書記處常務書記武文賞（Võ Văn Thưởng）為新任國家主席。現年52歲的武文賞為目前越共中央政治局最年輕的成員，普遍被視為中央總書記阮富仲的親信。

武文賞上任時重申其經濟發展願景為為2045年、越南社會主義共和國成立100周年時，成為朝著社會主義方向前進的高收入開發國家。

上任後，武文賞的政策也積極著眼於經濟發展，如加緊開採被用於電動車電池、智慧型手機螢幕等現代設備的關鍵原材稀土礦物。越南擁有僅次於中國稀土資源，根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）的數據，越南在2022年的稀土開採量增加了十倍，產量達到4300噸，為2021年400噸產量的10倍。

隨著中國與西方國家關係緊張，美國希望透過與越南合作發展稀土產業，將越南取代中國，成為稀土的供應商，藉此減少對中國的依賴。

雖然越南少數關鍵稀土企業於10月因涉嫌非法銷售稀土而陷入醜聞，但除了美國，韓國、日本、澳洲等國家紛紛對越南稀土資源展現出合作興趣，顯示越南在全球半導體供應鏈中的角色日益重要。

此外，美國總統拜登於10月參訪越南後，越南當局將越美的關係提升到與越中關係齊平的「全面戰略伙伴關係」，被視為越美試圖抗衡中國在亞洲的軍事及外交影響力；時隔三個月不到，中國國家主席習近平也在12月前往越南進行國事參訪，並稱中越關係升級為「命運共同體」，但在越南官媒的相關報導則一律翻譯為「未來共享共同體」，顯示越南異於中國的自主表述。

對於越南是否改變以往親中路線轉向美國，外界仍眾說紛紜，且中越現今都把兩國關係，作為各自「對外政策的優先方向」，但無法否認在中美角力間，越南已成為兩大強國積極拉攏的對象。

Photo Credit: GettyImages 52歲越共中央書記處常務書記武文賞出任國家主席。

泰國：前進黨大勝卻無法執政，新總理賽塔上任推動多項政策

反建制改革的前進黨（Move Forward Party）在5月14日的全國大選中大獲全勝，一舉拿下151個眾議員席次，但候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）卻因前進黨涉及改革的政策理念，無法獲得保守派的參議院支持，兩度競選總理失敗，前進黨也退出執政黨聯盟，正式成為國會最大在野黨。

與總理無緣的皮塔，在9月請辭前進黨黨魁，成為該黨諮詢主席，繼任黨魁則由柴薩瓦（Chaithawat Tulathon）出任。

歷時三個月的懸峙政府後，國會第二大黨、擁有141席位的為泰黨（Phak Phuea Thai）總理候選人賽塔（Settha Thawisin）於8月順利當選泰國第30屆總理。此外，流亡15年的前任總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）也隨著為泰黨再度掌權後迅速歸國，8年刑期也受泰王瓦吉拉隆功（Mahawachiralongkon ）赦免減至1年。

疫後經濟困境為賽塔上任後的首要目標，旅遊業為泰國經濟的重要支柱，因此賽塔政府陸續開放中國、日本、台灣等多國遊客免遷政策，以提振泰國的觀光復甦。

此外，泰國議會將重新推動立法規範大麻使用，將大麻大麻用途侷限於醫療和研究目的。泰國在2022年將大麻除罪化，允許民眾合法種植和將大麻作為家用草藥，成為第一個將大麻除罪化的亞洲國家。然而，大麻合法化後卻因缺乏配套監管措施而導致走私、青少年濫用等社會問題，兼任財政部長的賽塔也公開聲明支持醫療用而非娛樂用大麻。

賽塔也在11月底表示內閣已經批准婚姻平權立法草案，並於12月提交給國會審議。雖然泰國向來以對LGBT+族群友善而聞名，但活動人士表示，泰國法律和傳統制度卻跟不上迅速變化的社會氛圍，LGBT+族群和同性伴侶仍面臨歧視。

12月21日，泰國國會在一讀中以壓倒性多數通過了四項同性婚姻法案草案，並預計將四項草案合併成一項，如果法案頒布並獲得皇室批准，泰國將成為東南亞第一個、繼台灣和尼泊爾之後亞洲第三個承認同性婚姻的國家。

Photo Credit: GettyImages 泰國前進黨兼總理候選人皮塔7月9日在泰國曼谷舉行的集會上向支持者發表演說。

緬甸：緬北戰事削弱軍政府，或使中國調整對緬立場

10月27日，自稱為「三兄弟聯盟」的地方武裝組織緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA）、若開軍（AA）及德昂民族解放軍（TNLA）發動「1027行動」，於緬北地區對政府軍發動攻擊，其訴求為「推翻當地政權」及「打擊邊境詐騙集團」。

緬甸北部地方少數民族組織幾十年以來一直向中央政府爭取更大的自治權，在2021年2月軍隊奪權後，地方武裝組織與軍政府的衝突加劇。1027行動後，包括三兄弟聯盟在內的多個地方武裝團體同反對軍政府的「民族團結政府」（NUG）合作，持續在全國各地與軍隊作戰，至今佔領政府軍上百個軍事哨地，為軍政府自政變以來面臨的最大挫敗。

與此同時，緬北的戰亂可能將使中國政府重新思考對緬政策。中國是少數與軍政府保持正常外交的國家，中國欲藉高達數十億的中緬經濟走廊，打通緬甸陸路直通印度洋的經濟及戰略目標，自然希望軍政府在緬甸維持其統治合法性，以確保其在緬利益不受影響。但軍政府節節敗退，且民族武裝團體也證明其能夠解決中國同樣關心的電信詐騙集團，是比軍政府更加可靠的夥伴。

中國外交部在12月時曾表示，在中方斡旋和促推下，緬甸軍方和果敢、德昂、若開軍隊在中國境內舉行和談，就臨時停火和保持對話達成協議，並指出目前「緬北衝突交火明顯下降，這不僅符合緬相關各方利益，也有助於維護中緬邊境安寧」。但中國對緬甸的經濟和政治政策是否會有明顯的調整，是未來可以關注的面向。