立法院交委會視察淡北道路 市府說明淡水中正東路、民權路施工交維

新北市副市長朱惕之表示，淡北道路工程於109年環評通過後，市府就向中央提送公共建設計畫，行政院終於在去年拍板定案，同意補助37.18億元，但歷經3年的等待，物價飛漲又導致發包金額增加30億元，因此在今年6月又向中央提送修正建設計畫時再爭取21.84億元補助款，並已在12月1日依審查意見再次提送，由於中央目前仍未定案，因此由市府先行自籌預算發包、動工，期盼中央儘早核定，與地方攜手合作，讓雙北交通環境更便捷、友善。

工務局長祝惠美指出，淡北道路工程已於今年7月決標，施工團隊刻正進行相關開工前置作業與施工動員等程序，預定明年起進場施作。對於民眾最為關心的交通影響部分，在新北市路段交維計畫已獲核定，交維範圍包括淡金路和中正東路口、民權路（民權路187巷至關渡大橋匝道間）等路段。至於台北市路段交維計畫部分，預計近期將提送台北市政府審查，待台北市審查過後才會進場施作；已指示施工團隊審慎面對施工期間對台2線交通的衝擊影響，務必依據交維計畫內容執行，並在工進推展及交通維持下能取的最佳平衡，滾動式檢討交維措施妥適性。

執行機關新工處長王益翔補充說明，淡北道路開工初期將進行臨河側施工圍籬圍設、樹木移植與施工便道等工程，尚不至於影響農曆年假出遊車潮，預計明年4月開始，配合管線遷移與工作井開挖作業，中正東路、民權路將分別縮減外側1個車道進行交維管制，往台北市方向將由3個車道縮減為2個車道，往淡水方向則車道數不變，仍維持原有2個車道數；民權路段則將配合管線埋設進度，分段施作並調整施工圍籬，請駕駛人行經該路段時遵從交通牌面引導放慢行駛。相關交維資訊民眾可至淡北道路專案網站（網址：https://www.danbeird.ntpc.gov.tw/）查詢。

至於施工期間交通運輸配套措施部分，新工處表示，已協調台北捷運公司及公車業者提早因應，視運量需求加開班次，建議民眾可改搭大眾運輸，或改道坪頂路、稻香路等替代道路，並提醒用路人，施工期間請減速慢行，以確保行車安全，施工期間造成諸多不便，敬請諒解。

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