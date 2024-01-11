《真菌大未來》：「我在接觸致幻菇的六、七個小時中學到的東西，比我多年來作為心理學家學到的還要多」
我們想讓你知道的是
本書是對真菌隱藏王國的完整地圖，探討了它們在食品、醫藥、迷幻劑、心理健康以及環境修復等領域的影響，不僅揭示了真菌如何構成現代生活的基礎，也說明其如何幫助我們塑造未來。豐富的文字內容、令人驚嘆的數位圖像，邀請讀者更深入地瞭解我們與自然世界、彼此之間的關係，也更深入瞭解我們自己！
文：林麥克（Michael Lam）、蘇芸（Yun Hsu）
真菌被用作致幻劑的歷史
薩滿文化長期以來一直將地球視為一個靈性上的生命體，相信從岩石和河流到植物和真菌的一切都是具有靈性本質的生命，而神聖儀式就是為了與存在的靈性取得連結。一些部落使用禁食、擊鼓、跳舞和吟唱來誘發「神靈附體」的狀態，有些也會在巫師或巫醫引導的儀式中使用具精神活性的真菌和植物。
這些儀式的內在渴求，就是找尋與偉大祖先和神靈的連結。巫師會進入靈性領域並帶回可治癒疾病、管理人際關係並確保社區長遠幸福的知識。這種對神秘意識狀態的探索，長久以來促進人類物種的成長。
史前階段
我們與精神活性真菌成為夥伴關係的起源雖已難追溯，但還是有一個說法，即民族植物學家兼宗教致幻劑普及化社會運動鬥士泰瑞司・麥肯南（Terence McKenna），於1992年提出著名且經久不衰的石猿假說（Stoned Ape theory）。歷史學家認為，人類祖先在兩百萬年前的非洲，離開了森林樹冠層開始四處探索。
麥肯南的假說提到，自從離開樹木前往生活艱困的稀樹草原以來，人類就一直與具精神活性的菇類一起生活。在草原那裡，人類在牛糞中遇到能擴張思維的裸蓋菇（Psilocybe），並將它們當作營養豐富的食物。數百萬年來，這種飲食選擇的演化結果產生了人類的認知、自我意識和創造力。這對人類大腦尺寸有別於其他物種的快速增加提供了解釋。
雖然石猿假說很吸引人，但人類與菇類夥伴關係的最早考古證據，只能追溯到西元前一萬年的撒哈拉沙漠洞穴壁畫。舊石器時代的狩獵採集者會使用藝術來傳達他們的故事、信仰和儀式，在這一幅洞穴壁畫當中，隱約可見一個菇類遍布身體輪廓的人物，這可能代表食用菇類後會產生的強大影響力。雖然菇類的圖案與資訊總是籠罩著神秘感，但它們卻遍及整個古代文化和宗教當中。
古代歷史
古希臘的愛留西斯秘儀，是在雅典附近定期舉行的神聖儀式。儀式出現在西元前一千五百年左右，始於對備受尊敬的農業、生育和婚姻女神狄密特（Demeter）的崇拜。這是希臘所有慶祝活動中最神聖的一個，所以來自各階層的男女，包含祭司、貴族家庭和奴隸都會參加。參加宗教儀式的人在到達狄密特神殿後，會飲用一種叫凱寇恩酒（Kyke-on）的藥水。
希臘哲學家柏拉圖在他的文章對話中描述了在愛留西斯秘儀的幻象。在古老的《費德魯斯篇》（Phaedrus）裡，有篇旅行報告是這樣寫的：「身為初學者的我們站在純潔的光芒之中，我們是純潔的，而且沒有像牡蠣被囚禁在自己的殼裡那樣，被埋葬在隨行的臭皮囊當中。」這是他心物二元論（Dualism）概念的基礎，也就是身體和靈魂是獨立的實體，且靈魂在死後繼續存在。
歷史學家一直對凱寇恩酒的內容物深感興趣，而且認為應該有一種致幻成分在裡頭，人們才會產生對神聖的體驗感，只是所含的是哪種致幻劑至今仍無定論。廣為流傳的理論認為，凱寇恩酒含有一種源自麥角的化合物。麥角是寄生真菌黑麥角菌（Claviceps purpurea）寄生在穀物上時形成的一種真菌團塊。
不過，在西班牙出土、為兩位愛留西斯女神建造的神殿中發現的麥角殘餘物，為該理論提供了合理性。西元392年，羅馬統治希臘並將基督教強加為國教，使得人們結束了愛留西斯秘儀。
數千年來，中美洲和南美洲的原住民文明，如瑪雅、阿茲特克、奧爾梅克和薩巴特克，都在治療和宗教儀式中使用具有精神活性的真菌和植物。這些宗教致幻劑是神聖的，因為它們可以引發如「神靈附體」般的威嚴狀態。菇尤其受到崇拜，在阿茲特克人的納瓦特爾語中，菇被稱為「Teonanácatl」，意思是「眾神血肉」。阿茲特克人使用這種通常會在雨後出現的墨西哥裸蓋菇（Psilocybe mexicana）或其他裸蓋菇來舉行通宵儀式。
十六世紀，埃爾南・科爾特斯（Hernán Cortés）所帶領的西班牙征服者突然出現在阿茲特克人面前，從此，阿茲特克人的生活就發生了改變。由於威脅到征服者的天主教信仰，西班牙軍隊便開始批評阿茲特克人在儀式上使用真菌和植物。他們狡辯道，使用精神活性物質來接近神性的原住民作法，是邪惡且褻瀆神明的。在一封教士給國王的回信中提到：「吃下或喝下這些東西，不僅會讓參與者陷入陶醉、喪失理智，還會讓他們相信一千個荒謬的事情。」
到了1521年，最後一個中美洲本土帝國落入西班牙人手中。他們原本的學校系統和文化傳統，包括使用裸蓋菇，都被鎮壓並以天主教教義取代。這種殖民化切斷阿茲特克人與他們故事、土地和社群的連結，迫使菇的智慧必須忍受著地下化，才得以延續。數百年來，這些神聖的菇一直是神話和傳說的素材，人們繼續秘密使用，並將知識代代相傳。
現代歷史
十九世紀，西方研究人員開始對原住民文化的傳統感興趣。奧地利民族植物學家布拉斯・帕布羅・瑞科（Blasius Pablo Reko）博士激起了對精神活性菇的第一波興趣。他是研究原住民藥用植物利用的學者，為了研究，還曾與墨西哥原住民社群一起生活並向他們學習。
1936年，他成為首個成功將墨西哥裸蓋菇鑑定為致幻菇的人。瑞科的開創性工作引起了年輕哈佛學生理查・伊凡斯・舒爾茲（Richard Evans Schultes）的注意。舒爾茲很快便加入了瑞科在墨西哥瓦哈卡州對馬薩特克（Mazatec）文化所進行的實地研究。1939年，舒爾茲發表了他的博士論文〈墨西哥裸蓋菇的鑑定，一種阿茲特克人的催眠擔子菌〉，揭開了神聖真菌的神秘世界。
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91APP扮演零售品牌前沿技術探勘者，攜手Google Cloud落實數據治理、開發AI應用帶動商家業績
我們想讓你知道的是
91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
零售業走過疫情低谷，終於在2022年迎來春燕。2022年全球零售市場銷售額超過27兆美元，預計2024年將達到30兆美元以上；台灣零售2022年營業額達4兆2,815億元，零售網路銷售額（電商交易）達到新台幣4,930億元，兩者皆創下歷史新高。
產業欣欣向榮，當然少不了業內參與者的共襄盛舉。91APP作為台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司，引領台灣零售產業針對「人、場、貨」的虛實融合，持續運用嶄新技術改變銷售場景，幫助品牌、通路商家獲得更多業績，也讓消費者自在穿梭於OMO的購物情境。
近期，91APP技術實力更上層樓，以Google Cloud環境為基礎，在組織內落實數據治理之外，也使用Google Cloud AI平台Vertex AI，推出91APP獨家開發的零售AI模型jooii（全通路智慧幫手），目前測試結果，有使用jooii推薦的商品，比起沒有運用AI模型演算的點擊率，整整高出3倍成效。
91APP發展產業模型解決零售業根本問題
事實上，91APP最早以開店系統切進市場，營運策略隨著市場定位而逐漸確立，目前主力即是聚焦在提供零售業數位轉型方案。因此這幾年91APP大力提倡D2C（Direct-to-Consumer）模式，就是在幫助零售品牌，掌握第一方數據，運用場景技術來推進與消費者的接觸/互動情境。
91APP產品長李昆謀表示，「前五年我們是在解決產業的已知問題，例如幫品牌客戶增添開店系統的更多功能，但是，近五年我們在協助產業尋找下一個方向、探索未知問題。因此我們的角色就像客戶委外的IT，為他們探索新技術應用於零售場景，幫助商家成長。」
Cookie退場第一方數據更顯重要，91APP利用GCP推動數據治理
Google預計在2024年第一季開始移除Chrome的第三方Cookie，這也讓越來越多零售品牌注意到第一方數據的重要性。李昆謀表示，「光是一家大型業者，一年的數據量可以多達上百億，我們勢必需要一個強勁的基礎設備，才能幫客戶建立起數據中台。」
確實，零售橫跨線上線下，龐大的顧客銷售及CRM數據，加上想要搭建CDP（Customer Data Platform）顧客數據平台、DMP（Data Management Platform）資料管理平台，必須先收攏數據，才能有後續的清洗、整理動作、並洞悉出商業價值。於是，91APP導入一系列Google Cloud的解決方案，包含Pub/Sub、Dataflow進行實時分析數據，接著也採用BigQuery企業資料倉儲，運用內建機器學習、商業智慧（BI）功能，達到數據驅動業務目標。
當時會立刻選擇Google Cloud作為雲端基礎建設的夥伴，李昆謀表示，「Google Cloud示範一套完整的Best Practice，讓我們覺得把這些方案導入內部，對資料清洗、梳理是非常有幫助的。」的確，91APP運用Google Cloud雲端及機器學習相關資源，陸續開發會員分群模型（NAPL）、購買意圖模型（DCIU），幫助零售品牌以數據為依歸來尋找新客、鞏固舊客。
91APP與Google Cloud合作越久，導入的應用方案也更深入，其中一項是使用Looker商業智慧平台嵌入式數據分析，落實數據治理工程。由於零售業數據欄位相當龐雜，且在勾稽或針對訂單定義的溝通過程，往往發現雙方數據對不上的問題。
為了解決根本的痛點，91APP組成數據治理定義小組，針對數據定義大表的欄位有了明確的規範，並透過Looker作為數據治理的核心中台。如今，91APP所有同仁都能在Looker Studio快速拉出報表，不僅所有數據都能對齊，甚至也能透過API方式將Looker的數據匯出給零售客戶使用，達成「書同文、車同軌」的Data Governance-as-a-Service境界。
運用Vertex AI的Vertex Search，實現「千人千面」精準推薦
看準未來消費者會透過AI自然語言模型，也就是以對話方式來搜尋商品，形成新的購物模式。近期91APP使用Google Cloud的Vertex AI，透過Embedding Model模型，更深入理解文本含義後，抽出768維度的連續向量空間，運算出高度關連性的產品群集。
摸索Vertex AI過程，李昆謀回應，「使用Vertex Search向量資料庫的感受，一如延續Google Cloud高效能傳統，展現非常驚人的回應速度。因為我們服務上百家客戶，每家客戶數據都是上億級，加上我們數據都放在GCP上面，經過測試效能不僅可以承載數據，而且結果是非常滿意的。」
除了運算效能，91APP也相當重視GenAI的原料，也就是Embedding模型處理特徵值後，重新運算的成效表現。因為過去特徵值主要是根據View-also-view或Buy-also-buy概念，從消費者行為做相關產品推薦。如今透過Vertex Search，等於91APP把過去ML、DL技術進一步融合商品素材、語義、行為等特徵值所算出來的模型，讓兩個技術混搭後的推薦結果，發現成效比單一技術表現更好。
對於零售商家，最關注的議題仍相當看重業績的轉換與進站流量。91APP未來將持續立足在GCP上的數據應用，同時也開始串聯Google的廣告服務，幫助零售品牌運用Google AI生成個人化的廣告素材，因應不同受眾輪廓搭配jooii模型，進行精準又即時的產品推薦，實現利用數據驅動廣告變現的目標，為91APP、零售品牌、及消費者共同帶來三贏局面。