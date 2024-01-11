《真菌大未來》：「我在接觸致幻菇的六、七個小時中學到的東西，比我多年來作為心理學家學到的還要多」

文：林麥克（Michael Lam）、蘇芸（Yun Hsu）

真菌被用作致幻劑的歷史

薩滿文化長期以來一直將地球視為一個靈性上的生命體，相信從岩石和河流到植物和真菌的一切都是具有靈性本質的生命，而神聖儀式就是為了與存在的靈性取得連結。一些部落使用禁食、擊鼓、跳舞和吟唱來誘發「神靈附體」的狀態，有些也會在巫師或巫醫引導的儀式中使用具精神活性的真菌和植物。

這些儀式的內在渴求，就是找尋與偉大祖先和神靈的連結。巫師會進入靈性領域並帶回可治癒疾病、管理人際關係並確保社區長遠幸福的知識。這種對神秘意識狀態的探索，長久以來促進人類物種的成長。

史前階段

我們與精神活性真菌成為夥伴關係的起源雖已難追溯，但還是有一個說法，即民族植物學家兼宗教致幻劑普及化社會運動鬥士泰瑞司・麥肯南（Terence McKenna），於1992年提出著名且經久不衰的石猿假說（Stoned Ape theory）。歷史學家認為，人類祖先在兩百萬年前的非洲，離開了森林樹冠層開始四處探索。

麥肯南的假說提到，自從離開樹木前往生活艱困的稀樹草原以來，人類就一直與具精神活性的菇類一起生活。在草原那裡，人類在牛糞中遇到能擴張思維的裸蓋菇（Psilocybe），並將它們當作營養豐富的食物。數百萬年來，這種飲食選擇的演化結果產生了人類的認知、自我意識和創造力。這對人類大腦尺寸有別於其他物種的快速增加提供了解釋。

雖然石猿假說很吸引人，但人類與菇類夥伴關係的最早考古證據，只能追溯到西元前一萬年的撒哈拉沙漠洞穴壁畫。舊石器時代的狩獵採集者會使用藝術來傳達他們的故事、信仰和儀式，在這一幅洞穴壁畫當中，隱約可見一個菇類遍布身體輪廓的人物，這可能代表食用菇類後會產生的強大影響力。雖然菇類的圖案與資訊總是籠罩著神秘感，但它們卻遍及整個古代文化和宗教當中。

古代歷史

古希臘的愛留西斯秘儀，是在雅典附近定期舉行的神聖儀式。儀式出現在西元前一千五百年左右，始於對備受尊敬的農業、生育和婚姻女神狄密特（Demeter）的崇拜。這是希臘所有慶祝活動中最神聖的一個，所以來自各階層的男女，包含祭司、貴族家庭和奴隸都會參加。參加宗教儀式的人在到達狄密特神殿後，會飲用一種叫凱寇恩酒（Kyke-on）的藥水。

希臘哲學家柏拉圖在他的文章對話中描述了在愛留西斯秘儀的幻象。在古老的《費德魯斯篇》（Phaedrus）裡，有篇旅行報告是這樣寫的：「身為初學者的我們站在純潔的光芒之中，我們是純潔的，而且沒有像牡蠣被囚禁在自己的殼裡那樣，被埋葬在隨行的臭皮囊當中。」這是他心物二元論（Dualism）概念的基礎，也就是身體和靈魂是獨立的實體，且靈魂在死後繼續存在。

歷史學家一直對凱寇恩酒的內容物深感興趣，而且認為應該有一種致幻成分在裡頭，人們才會產生對神聖的體驗感，只是所含的是哪種致幻劑至今仍無定論。廣為流傳的理論認為，凱寇恩酒含有一種源自麥角的化合物。麥角是寄生真菌黑麥角菌（Claviceps purpurea）寄生在穀物上時形成的一種真菌團塊。

不過，在西班牙出土、為兩位愛留西斯女神建造的神殿中發現的麥角殘餘物，為該理論提供了合理性。西元392年，羅馬統治希臘並將基督教強加為國教，使得人們結束了愛留西斯秘儀。

數千年來，中美洲和南美洲的原住民文明，如瑪雅、阿茲特克、奧爾梅克和薩巴特克，都在治療和宗教儀式中使用具有精神活性的真菌和植物。這些宗教致幻劑是神聖的，因為它們可以引發如「神靈附體」般的威嚴狀態。菇尤其受到崇拜，在阿茲特克人的納瓦特爾語中，菇被稱為「Teonanácatl」，意思是「眾神血肉」。阿茲特克人使用這種通常會在雨後出現的墨西哥裸蓋菇（Psilocybe mexicana）或其他裸蓋菇來舉行通宵儀式。

十六世紀，埃爾南・科爾特斯（Hernán Cortés）所帶領的西班牙征服者突然出現在阿茲特克人面前，從此，阿茲特克人的生活就發生了改變。由於威脅到征服者的天主教信仰，西班牙軍隊便開始批評阿茲特克人在儀式上使用真菌和植物。他們狡辯道，使用精神活性物質來接近神性的原住民作法，是邪惡且褻瀆神明的。在一封教士給國王的回信中提到：「吃下或喝下這些東西，不僅會讓參與者陷入陶醉、喪失理智，還會讓他們相信一千個荒謬的事情。」

到了1521年，最後一個中美洲本土帝國落入西班牙人手中。他們原本的學校系統和文化傳統，包括使用裸蓋菇，都被鎮壓並以天主教教義取代。這種殖民化切斷阿茲特克人與他們故事、土地和社群的連結，迫使菇的智慧必須忍受著地下化，才得以延續。數百年來，這些神聖的菇一直是神話和傳說的素材，人們繼續秘密使用，並將知識代代相傳。

現代歷史

十九世紀，西方研究人員開始對原住民文化的傳統感興趣。奧地利民族植物學家布拉斯・帕布羅・瑞科（Blasius Pablo Reko）博士激起了對精神活性菇的第一波興趣。他是研究原住民藥用植物利用的學者，為了研究，還曾與墨西哥原住民社群一起生活並向他們學習。

1936年，他成為首個成功將墨西哥裸蓋菇鑑定為致幻菇的人。瑞科的開創性工作引起了年輕哈佛學生理查・伊凡斯・舒爾茲（Richard Evans Schultes）的注意。舒爾茲很快便加入了瑞科在墨西哥瓦哈卡州對馬薩特克（Mazatec）文化所進行的實地研究。1939年，舒爾茲發表了他的博士論文〈墨西哥裸蓋菇的鑑定，一種阿茲特克人的催眠擔子菌〉，揭開了神聖真菌的神秘世界。