加薩戰爭掀抵制潮，約旦河西岸巴人拒買以色列貨；加薩停電難以獲知新聞，收音機翻身熱賣多斷貨

加薩戰爭掀抵制潮，約旦河西岸巴人拒買以色列貨

（中央社）自加薩戰爭開打以來，遭占領的約旦河西岸有許多海報、貼紙與傳單印刷的內容，都在敦促巴勒斯坦人抵制以色列產品並購買本土商品。

《法新社》報導，新運動口號「由我們開始，為了我們」最近幾週在各大城鎮擴散開來，敦促禁用以色列商品的呼聲也在其他國家蔓延開來。

這個口號如今在約旦河西岸一家知名連鎖超市內隨處可見，諸如瓶裝水、牛奶與衛生紙等「巴勒斯坦製」產品都擺在顯眼位置。

雷馬拉（Ramallah）一家分店的經理巴瓦特奈（Omar Bawatneh）說：「這全都是為了突顯巴勒斯坦產品。」

這家連鎖超商估計，自以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭爆發以來，這家商店的以色列產品銷售量下滑了30%。

《法新社》根據官方數據統計，哈瑪斯武裝分子10月7日闖入以色列南部發動攻擊，造成約1140人死亡，其中大多數是平民百姓。巴勒斯坦武裝分子也將約250人綁架至加薩走廊。以色列說目前仍有129人遭扣押在當地。

隨後，以色列對加薩發動陸海空攻擊報復並矢言殲滅哈瑪斯。根據加薩衛生部統計，這場攻擊造成超過2萬900人喪生。

約旦河西岸1967年即遭以色列占領，自以哈戰爭爆發以來，當地的暴力事件也愈演愈烈。根據雷馬拉的巴勒斯坦衛生部統計，遭占領的約旦河西岸有超過300名巴勒斯坦人遭以色列部隊與屯墾者殺害。

巴瓦特奈說，在這個遭占領領土的超市內，消費者都有「政治意識，購買愈來愈多的巴勒斯坦產品」，尤其是年輕人。

他說：「他們看著標籤，上網查看遭抵制的產品清單。」他指的是國際「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions）運動。

抵制、撤資、制裁運動2005年由巴勒斯坦民間社會組織發起，基於以色列對待巴勒斯坦人的方式，主張對以色列採取政治與經濟行動。以色列與其主要支持者美國經常指責這項運動為反猶太主義。

但共同創辦人巴固提（Omar Barghouti）向《法新社》表示，「抵制、撤資、制裁運動堅決反對所有形式的種族主義，包括伊斯蘭恐懼症與反猶太主義」。他說，這項運動是受到南非反種族隔離運動啟發。

創辦人有3個訴求：「終結以色列1967年的軍事占領、廢除種族隔離制度，並尊重巴勒斯坦難民返回家園與獲得賠償的權利。」

抵制、撤資、制裁運動也主張抵制以色列的體育、文化與學術活動，並呼籲對與以色列「合作」的外國公司施壓。

抵制、撤資、制裁運動已發起18年，如今在全球各地遍地開花，在40個國家設立了分支。

這個運動的以色列成員奈門（Ofer Neiman）說：「我支持這項運動，因為我們只能透過國際施壓改變這裡的情況。這是非常棒的運動，使用非暴力與人權原則帶來改變。」

在他日常生活中，「試圖抵制屯墾者的所有產品」。

但其他人說，抵制一點也不實際。在雷馬拉市中心銷售衛生和暖氣設備的一家店家老闆說，如果沒有以色列產品，根本「不可能」做生意，要取得非以色列製造的優質浴缸與水管裝置極為困難。

由於擔憂遭到報復，這位要求不要具名的巴勒斯坦老闆說：「我的顧客希望為他們的家擺設最好的產品。你可以吃巴勒斯坦食物，但我們還無法發展出自己的工業。」

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加薩停電難以獲知新聞，收音機翻身熱賣多斷貨

（中央社）在加薩走廊爆發戰爭之前，達烏迪（Mahmud al-Daoudi）從未想過他店裡蒙塵已久的收音機會這麼搶手，這些收音機在戰亂中讓他的客人們有了一個得知外界消息的珍貴機會。

長期以來，加薩走廊（Gaza Strip）一直對停電習以為常，但在以色列切斷電力和燃料供應後，加薩240萬人口正面對長時間的停電。

《法新社》根據以色列的數據統計，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」今年10月7日突襲以色列南部，殺害約1140人。以色列隨後對加薩展開毀滅性的空襲和地面攻擊；哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列連番攻擊已造成逾1萬9450名加薩人喪命，多數是婦孺。

加薩人大多負擔不起發電機或太陽能板，因此不可能替電腦和電視機接上電源，也無法為手機充電或上網。

但要得知最新消息，還有使用電池的收音機可用。

達烏迪說：「我們本來庫存很多，但自從（戰爭）第一週之後就完全沒有了。」

他說，由於手機和網路都不能用，收音機是唯一得知外界情勢的方法。

達烏迪在他位於加薩走廊南部城市拉法（Rafah）的店鋪裡說，收音機的另一個優點是電池壽命很長。

在以哈戰爭開打前，一台收音機大約要價7美元（約新台幣218元），現在則漲到16美元左右。

如今加薩人已不可能補貨，因為只有為數不多的人道援助能進入這個地區。

哈希姆（Hussein Abu Hashem）店裡的收音機也賣完了，他說：「大家想瞭解新聞，聽聽哪裡正在轟炸，知道家人過得怎麼樣。」

伊布拉欣（Umm Ibrahim）在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）告訴《法新社》：「我不知道周圍發生了什麼事，哪裡有攻擊，哪些房子被鎖定，哪些人還活著，哪些人犧牲……我們想知道加薩任何地方的消息……當我的電池沒電時，我就在營地裡到處晃，留意別人的收音機。」