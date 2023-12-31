《宇介男孩》：沒有自有耕地的日本酒廠如何釀造葡萄酒？以後我還能找誰請教釀造思想呢？
我們想讓你知道的是
本書描繪在麻井宇介過世後，繼承他思想體系的葡萄酒釀造者，思考著何謂「正統」而能代表日本葡萄酒的三位「宇介男孩」，各自如何真正面對、理解故鄉的風土，突破傳統意義上「風土宿命論」的不可能，從而找出屬於自己獨一無二的釀造方式，最終打造出讓全球認可的頂尖日本葡萄酒的經 過，也為讀者揭露日本葡萄酒的發展脈絡。
文：河合香織
那是一場奇特的葡萄酒會。身穿西裝的白髮男士，臉上始終洋溢著幸福笑容，表現得比在場的任何人都堅強。但除了他以外，所有人都一副泫然欲泣的哀傷神情，有些人甚至已經哭出來，會場不時傳出啜泣聲。
「看起來比想像中健康呢。」
「如果能用葡萄酒打點滴就好了。」
刻意說出這些話的人們，眼中卻滲透出深切哀傷。
二○○二年一月十二日，四十九人聚集在藤澤大飯店，除了一部分的記者和進口商，與會者幾乎都是日本的葡萄酒釀造者。包含美露香（Mercian）勝沼酒廠等大公司，以及中央葡萄酒、丸藤葡萄酒、勝沼釀造、武田酒廠（Takeda Winery）等中型規模的酒廠，還有今後打算成立新酒廠的年輕人。
「醫生說我只能再活幾個月。」
白髮男士其實正在住院，獲得外出許可來到這裡的他，右手腕還戴著寫有姓名的住院病人手環。前年十一月接受十二指腸癌手術後，意外發現了轉移，結果已是無計可施的狀態。
然而眼前的他十分硬朗，看不出任何異狀，在台上說話時始終站著。其實在這之前，他連起身或換衣服都無法獨自完成。兩個月前僅能靠打點滴度日，在這場葡萄酒會前一週左右才開始喝米湯，四天前剛能吃五分粥（水分少的粥），今後恐怕已是出院無望。
這場聚會是為了激勵他而舉辦，而且他也有話想告訴大家。
「因為大家要幫我舉辦激勵會，我告訴自己必須努力變健康，得到了很大的鼓舞而變得有精神。既然如此，在這場難得的聚會，繼續接受各位的慰勉並非我所願，這次換我來激勵年輕的葡萄酒釀造者。」
當天早上還無法自己起身的這位男士一直站著，使盡全身的氣力說話，他所說的並非關於自身的人生成就，非關於病情的事，而是對將來要釀造葡萄酒的年輕人提供聲援。
他名叫麻井宇介，過去發表過關於葡萄酒的著作，本名淺井昭吾，一九三○年出 生，此時是七十一歲。
麻井在美露香酒莊釀造威士忌和葡萄酒，晚年成為活躍的葡萄酒顧問。他前往阿根廷指導釀造葡萄酒一事也是廣為人知。此外，他也經手被視為日本葡萄酒革命的「美露香酒莊桔梗原梅洛」。那是在日本還未使用釀酒葡萄釀造優質葡萄酒的時代。
在此之前日本用什麼釀造葡萄酒呢？其實是生食葡萄。
世界上大部分的葡萄酒都是使用釀酒葡萄（Vitis vinifera，拉丁語意指「用於釀造葡萄酒的葡萄」）。梅洛（Merlot）、卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）、夏多內 （Chardonnay）等都是釀酒葡萄，葡萄酒的知名產地法國、義大利或德國等釀造的葡萄酒，都是以釀酒葡萄為原料。
另一方面，日本卻通常是用麝香貝利（Muscat Bailey A）、珍珠葡萄（Delaware）、 巨峰等非釀酒葡萄的生食葡萄。環顧世界，找不到使用生食葡萄釀造葡萄酒的產地。在一九七○年代之前，因為使用蜂蜜或香料調味的甘味葡萄酒是主流，當作基酒的葡萄酒品質不受重視也是可以理解。
另外在全世界，釀酒葡萄的栽培是一項產業，自有種植比率百分之百的酒莊很常見，但在日本幾乎沒有專門栽種釀酒葡萄的農家。
日本存在著買米混入酵母或水發酵，著重釀造的日本酒文化。
然而，釀造葡萄酒基本上不添加任何東西，只用葡萄發酵。同樣是釀酒，這點卻是極大的差異。葡萄酒是由種葡萄的人釀造，也就是農作物。這在布根地或波爾多是理所當然的常識。
那麼，沒有自有耕地的日本酒廠如何釀造葡萄酒呢？如前文所述，有些是向契約農家購買生食葡萄，但這只是少數。其實，日本的日本葡萄酒約八成是使用外國原料。
根據日本國稅廳的統計，二○○八會計年度中，日本葡萄酒約一一%是使用從保加利亞、阿根廷等世界最廉價葡萄酒生產國，購買一百五十公升以上的散裝酒混合日本葡萄酒，再以「日本葡萄酒」之名販售。混製葡萄酒不必標示原產國，所以日本的消費者以為是日本葡萄酒，其實也可能是阿根廷或保加利亞產的葡萄酒。
不過，剩下的八九%也不是使用國產葡萄。在這當中使用國產葡萄的比例是二二・七%。也就是說，將先前一一%的「混合散裝酒的葡萄酒」計算在內，日本葡萄酒之中只有約二○%是「純日本葡萄酒」，其餘幾乎全是稱為濃縮葡萄汁（must）的進口果醬狀葡萄汁，加水稀釋發酵而成，再冠上日本葡萄酒之名販售。而且，果汁的關稅稅率比酒精低。環顧世界，幾乎沒有國家會用這樣的東西製造約七成的國產葡萄酒。
這種方式當然釀造不出足以媲美知名葡萄酒產地的優質葡萄酒。
了解這般現況的人，以及不了解的消費者，自然會對日本國產葡萄酒有「不好喝」的負面印象，「所以我才不喝日本的葡萄酒」這種意見很多，日本葡萄酒在知名餐廳或市中心的酒行經常受到忽視。日本葡萄酒頂多屬於鄉下伴手禮的等級。而且，被當作伴手禮的葡萄酒也不是使用當地的葡萄，多半是使用進口原料製成，實在很惡劣。
在多數人不注重的日本葡萄酒業界，麻井是帶來一線曙光、引領發展的第一人。
當他說出自己時日不多後，會場頓時鴉雀無聲，只剩麻井持續地說著：
「今天會場的座位是肩負日本未來的年輕釀造者坐在前排，守護、支援年輕人的釀造者坐在後方。這樣的安排是為了告訴各位，不能只是追在前輩後面。因為各位都非常認真努力學習最新的釀造技術，或許有人深信那是最正確的釀造方法。不過，那真的能夠釀造出在二十一世紀與世界葡萄酒匹敵的佳釀嗎？各位年輕的釀造者必須靠自己的力量開創出一條路。」
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
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近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
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- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
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- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。