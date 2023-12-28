為何菜單上總有鳳梨披薩！開一家「純正的南義披薩店」有多困難？

一年一度的聖誕節又即將來到，你在食物上會有什麼特別的聖誕節餐飲儀式嗎？在台灣應該沒有這個習慣，但在日本，聖誕節吃肯德基炸雞已經是個具有聖誕儀式的節慶行為。日本在聖誕節吃炸雞，從1974年起算。已經有大約50年的歷史，詳細的背景，之前已經有寫一篇介紹，有興趣知道背景的人可以去看一下。

要推廣聖誕節吃炸雞，有點像是去一個沒喝咖啡習慣的區域，請那個區域的消費者去買咖啡喝一樣，是不容易的一個任務，雖然如此，但到最後，日本業者還是成功的讓不少消費者在聖誕節有了這個吃炸鷄的習慣。

最近剛好在網路上看到一本日本雜誌BRUTUS，這本雜誌的標題是，「日本のピッツァはこれでいいのか！？（日本的披薩，做這樣可以嗎）」，雜誌的內容是關於一群南義大利的披薩師父，到日本視察披薩市場的故事，他們覺得自己的義大利披薩怎麼到了其他國家之後，怎麼會長成這個樣子？

我就想到，日本業者都可喚起整個國家的人在聖誕節吃炸雞了，那為何南義大利人沒辦法叫消費者不要把鳳梨放在披薩上呢？

先説結論，南義大利披薩要普及，是有不少門檻的。這個當然跟南義大利披薩文化的特殊情事有關，不過説到從國外代理餐飲品牌進入新市場，總是會遇到類似的問題，下面就從國外品牌進入新市場的觀點，整理出三個因南義大利披薩門檻比較高，所以鳳梨還是會持續被放在披薩上的理由。

技術複製是否有門檻

在義大利看披薩師傅，邊做披薩邊跟街坊顧客聊天的帥氣模樣，想說自己也在台灣弄一個類似的服務，不知道有多好！通常在國外看到傳統，并且具有表演性質的服務，總是可以興起會想把這個服務帶回家鄉的衝動。但看似簡單的傳統技能，其實是最難複製的。

南義大利的傳統披薩，根據日本人到南義大利修煉的經驗談，要是沒有修煉個1到2年，是很難達到基礎開業程度的技術水準。即使你不到南義修煉，是叫對方來教你，在技術指導合約的簽訂上，要去定義雙方都可以同意的驗收成果，更是一門藝術。

因為技術複製門檻高，要有鋪天蓋地的同業，短期内也是不容易的，市場店鋪數不多下，要能教育到大量多數消費者，辨識到傳統技能的好處，除非你準備足夠的行銷預算，要不然就只好花更多時間來向消費者説明，所以知道的人就比較短期内變多。

設備建置是否有門檻

既然技術複製的門檻高，那是否用自動設備來搞定技術是可行的？半導體產業，在不少設備商的合作下，一直往更先進的製程前進，那南義大利披薩是否也可以用設備來搞定？理論上可以，但有些窒礙難行的地方。

餐飲單店的營業額不能跟電子半導體產業比，在營業額有限的狀況下，設備投資金額的上限就不會高，設備金額有上限，要叫設備商開發出能模仿複雜動作的製品，成果當然會受到限制，最後只能回到原點，用南義大利那一套原始窯爐，用原始的方法做到一樣的等級。

但傳統的南義大利那一套窯爐是燒木材的，可以想象今天如果你煮飯的瓦斯爐如果換成木材爐竈，你要如何控制火力？而且排煙的處理，也足夠讓你傷腦筋。

因為設備建制門檻高，要能駕馭設備，或是再去花錢處理排煙設備等等，這些也限制了店鋪拓展的速度，同上面的道理，如此下來，要普及就不容易了。

Photo Credit: iStock

文化溝通是否有門檻

最後也是最困難的，進入新市場，還是有不少地方是需要新舊妥協的。具體上什麽是新舊妥協？就是修改。

舉例來説，大部分南義大利人在餐廳吃披薩的時候，上桌時披薩是沒有切的完整一片，所以是用刀叉，自己切自己要吃的大小，並且一個人一片，自己吃自己的，並沒有分食的習慣。

當南義大利的披薩師父第一次到新市場的時候，馬上就可以妥協讓大家用新的方法，在自己的店鋪内分切跟分食，而不推廣在家鄉的吃法嗎？初期一定需要説明跟理解，但這個也需要新市場合作方的耐心以及深度的溝通技巧，才可以讓技術來源方接受。但這是困難的，有些國外品牌好不容易搞定技術，再搞定設備，後還是在文化溝通上無法過關，導致撤出新市場。

看了上面這些門檻，那南義大利的披薩師父們，無法阻止鳳梨放在披薩上這件事嗎？回到雜誌BRUTUS，1996年9月1日的出版日，可以說是這些南義大利的披薩師父們調查紀念日，那到2023年的現在，進度如何？

目前在日本有通過南義大利披薩師父的認證店「Associazione 披薩iuoli Napoletani」，已經來到942家店了，雖然這些都屬於行銷上比較低調的個人店，在宣言上不如連鎖店強，但從成果來看，距離南義大利的披薩師父們，推廣沒有鳳梨披薩的這件事，可是越來越近了。

聖誕節除了吃炸鷄之外，也可以去試試看這些沒有鳳梨的披薩，體感一下異文化產品在新市場上拓展的奧妙之處。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

原標題：日本聖誕節都吃炸雞了 讓他們不要把鳳梨放在披薩上很難？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：王祖鵬