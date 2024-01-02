「德國人不友善、數位化落後，不歡迎外國人」，為何旅外人士會有這樣的負面印象？

「德國人不友善、數位化落後，不歡迎外國人」，這是2023年一項對於旅居國外人士的調查結果。

全球旅外人士交流網站InterNations發布2023年度「旅外人士圈內人」（Expat Insider）年度調查報告，針對目前在全球172個城市、53個國家的旅外人士生活狀況進行問卷調查與訪談。來自171個國家的1萬2000名對他們居住國家的生活品質、定居、海外工作和個人財務方面評分以及評價。

調查報告結果顯示，德國名列「最不受旅外人士歡迎的國家」之一，在53個國家當中排名第49。在德國生活的外籍人士表示，在德國經常感到不快樂和不被接納，更有30％的人認為德國人普遍對外國公民不友善，這個數值明顯高於其他國家（全球平均數值僅18％）；此外有55％的受訪者表示，「很難與當地人建立友誼」。

德國在其他三方面的數值表現也不盡理想：「本地人友善度」為第50名、「結交朋友的容易度」為第49名，「好客文化」（Welcoming Culture）為第49名。在過去10年的「旅外人士圈內人」調查中，德國在結交朋友和當地人友善度方面，始終名列倒數10名的末段班國家。

還記得人生第一次（2013年）來到德國的時候，確實經歷到了很大的文化衝擊。與其他的西方國家如美國、加拿大相比，我認為德國人來說確實比較「冷」，他們比較少會臉上面帶笑容、比較不會與陌生人閒聊、交談（small talk），人與人之間保持著嚴謹的社交距離，也因此容易給人一種「不友善」的印象。

有時候他們給人不友善的印象，其實也是無意的，因為德國人彼此也習慣這樣的社交距離。我也聽到一些德國人表示，他們很羨慕一些國家的文化，是可以很自然地與陌生人展開對話、閒聊；雖然有時也僅止於表面的問候或是比較表面的話題，但總比對他人不聞不問來得好。

另一方面，其實對於許多剛來到德國的外國人來說，會最常與本地人接觸的機會就是在購物、或是在公家機關辦理一些手續的場合。然而，德國的服務業的品質，時常被人以服務沙漠（德文：Servicewüste）來形容，我相信這也是為什麼許多外國人對於德國人的友善度給予如此低的排名。