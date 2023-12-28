存款多少才敢離職？換工作前先盤點「三件事」才算做好準備

文：洪哲茗（國際特許財務分析師CFA）

又到了歲末年終之際，也是許多人思考轉換職場的時間點。除了確認下一份工作是否符合職涯規劃外，預先為可能的財務衝擊做好準備，也是轉換跑道成功的關鍵。

如果新工作的薪水會高於現職，當然非常好。但是若工作轉換之間，財務上要先經歷一段陣痛期，那麼建議先盤點以下三件事，為轉職做好準備囉！

生活準備金：你的安全網

設想一下，如果轉職後的前三年你的收入會有所下降，你需要準備多少生活準備金來應對這段時間？這筆準備金最好以存款的形式存在，確保在轉職過渡期間有充足的財務支撐。

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舉個簡單的例子，假如家庭生活開銷不變，轉職後前三年預期收入將比現職少30萬、15萬、5萬，第四年起就會追上目前的薪資水準，那麼就必須準備至少50萬的準備金。

確定需要的生活準備金後，那麼這筆錢要從哪裡來？可能是每月定期定額投資停扣、保單解約，或是必須要在某個時間點賣出投資部位，事先盤點一下可運用的資產，心裡也會比較安定。

緊急預備金不等於生活準備金：為預期外衝擊做緩衝

有人可能會想問：如果我本來就有緊急預備金，是不是就可以拿來用呢？

我們的建議是：最好不要。

為什麼呢？緊急預備金的功能，是為「預期外」的財務衝擊做準備，但是上述的50萬生活準備金，絕對是可以事先盤點計算出來的，就不適合使用緊急預備金。

如果說，第三年的實際收入是比現在少15萬，而不是原先預期的5萬，那麼短少的10萬，就可以動用緊急預備金。不過請記住，未來仍是要靠多餘的儲蓄，把動用的10萬元回補到緊急預備金帳戶喔。

對未來財務目標的影響

考慮長遠來看，為轉職而犧牲的資金，可能對你的財務目標產生影響。沿用前面收入合計減少50萬的例子，以一輩子的長度來看，50萬可能不是一個太大的數字。但是如果考量資金的機會成本，就不是如此了。例如，這筆錢原本是投資於年報酬率6%的投資組合，經過30年，就會是287萬了！

也就是說，我們犧牲了287萬的退休金，做為未來三年轉職的生活準備金，可能因此必須延後幾年退休。如果是這樣，是不是得好好慎重考慮轉職呢？

正在考慮把老闆炒魷魚嗎？轉換跑道追求更高薪酬工作？甚至想自己當老闆呢？恰當的財務準備能為您提供必要的安全網，確保您在轉職路上無憂前行。

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此

原標題：存款多少才敢離職？先算好生活準備金&緊急預備金，盤點財務狀況助你無痛轉職！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：王祖鵬