【國際大風吹】川普恐失去競選資格、拜登面對彈劾調查，2024美國大選換誰來選？
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科羅拉多州最高法院做出史無前例的判決，撤銷川普在該州初選的資格，也導致受理上訴的聯邦最高法院，必須扮演左右大選的關鍵角色。針對拜登的彈劾調查在眾議院正式啟動，也有可能衝擊他的連任之路。2024恐怕會是史上最混亂、最難以預料，以及牽扯最多法律糾紛的美國大選年。
台灣總統大選最近進入最後衝刺階段，而明年年底的美國總統大選也開始加溫了，因為年一過，各州就要陸續舉行黨內初選。雖然目前看起來，好像會重演四年前川普對拜登的老戲碼，但這兩個人最近都碰到一些麻煩，讓大選增加了許多不確定性。
其中，川普這個星期被科羅拉多州最高法院裁定，失去競選總統的資格，不能出現在這州黨內初選的選票上。而拜登這邊，則是面臨由國會眾議院發動的彈劾調查，成為美國史上第五位面臨彈劾調查的在任總統。到底這些新發展是什麼意思？對選情可能會有什麼影響？
川普有無競選資格？最高法院將裁定
川普再度競選總統的資格受到質疑，主要還是因為2021年1月6號的國會山莊暴動事件。當時，美國國會議員正在認證總統大選投票結果，準備宣布拜登當選，但超過2000名川普支持者認為選舉不公平，硬闖國會山莊，要求推翻選舉結果，不只釀成暴力衝突和死傷，更動搖全國對民主體制的信心。
事後，眾議院成立特別委員會調查事件經過和釐清責任。2022年底，特別委員會發布報告，認為川普要負起主要責任，因為他以總統身份，在背後施壓選務官員，企圖改變投票結果，而且在沒有證據的情況下，公開指控選舉不公。當情緒激動的支持者聚集在華府的時候，他也沒有阻止他們攻擊國會。
報告提出建議，凡是參與暴動的人士都應該依照憲法第14修正案第3款的規定，不得擔任地方或聯邦層級的公職。
這是南北戰爭之後加入憲法的，目的是阻止前南軍重新加入政府，規定如果有人發誓效忠憲法卻又參加違憲的暴動，就不能擔任公職。
——美聯社政治記者 里卡迪（Nicholas Riccardi）
由於這項建議，當川普表態要再度角逐2024總統大選，不少州就有人提起訴訟，主張他不得擔任公職。而科羅拉多州的官司一路打到最高法院，最終大法官以4比3一票之差表決通過，撤銷川普的資格。
這條規定從南北戰爭後從未用過，直到現在，這個官司會直接打到最高法院去，有可能顛覆美國的政局情勢。
川普律師團表示已經要求上訴，這個案子將會由美國聯邦最高法院審理，而且需要在1月4號之前做出判決，因為1月5號科羅拉多州就要印製初選選票了，到時候川普的名字會不會出現在選票上，就看聯邦大法官的意見。
最高法院從來沒有做過第14修正案相關判決，會怎麼判真的很難說，但基本上結果分兩種：一個是川普可以競選，繼續跟拜登對決，一個是他不會出現在全國選票上。
那最高法院會做出什麼樣的判決呢？法律專家的意見不一。如果大法官們接受科羅拉多州最高法院的判決，那麼川普不只無法參與那一州的選戰，甚至可能影響他在其他州的參選資格，因為現在還有至少12個州有類似訴訟，雖然其中有7個官司已經被駁回，但如果川普真的在好幾個州失去資格，那麼最終有可能連競選總統的機會都沒有。
反過來說，聯邦最高法院也有可能直接推翻科羅拉多州的判決，這樣一來，川普資格不受影響，外界預期的川普對決拜登戲碼，應該會繼續進行下去。
目前多數分析比較看好這個結果。畢竟，如果撤銷川普的資格，等於最高法院不給選民表達民意的機會，而大法官通常不喜歡這樣干預政治，再加上目前九位聯邦大法官當中，公認六位偏保守派，三位偏自由派，因此川普繼續選下去的機率比較高。
大家都看到了吧，你說第14修正案適用嗎？我尊重法院決定，但（川普）絕對支持暴動。
——美國總統 拜登
話又說回來，除了競選資格的案件，川普目前還有四件刑事訴訟正在進行當中，而其中一件已經打到最高法院。這些案件都有可能影響川普的競選資格，或至少影響他的形象。最高法院不喜歡過度干預政治，但已經有人拿2000年總統大選出來比較。
當年，共和黨的小布希和民主黨的高爾，因為在關鍵州佛羅里達得票數太接近，落後的高爾要求重新計票，導致大選遲遲沒有結果。最後是最高法院以5比4一票之差，裁定不需要重新計票，才讓小布希當選。而明年2024大選，恐怕最高法院又會被迫扮演關鍵角色。
拜登彈劾案，又是在吵什麼呢？
自從2022年美國地方選舉，共和黨奪回眾議院多數之後，就一直喊出要彈劾拜登，就像當初川普遭到彈劾一樣。
他們指控，拜登在2008到2016年，在歐巴馬手下當副總統期間，利用職務之便，收受外國勢力的賄賂並依對方要求調整美國政策，圖利自己和家人，尤其是二兒子韓特拜登，因此涉嫌濫用職權、妨礙司法和貪污腐敗。而12月14號，在過半的221名共和黨議員全數贊成下，眾議院通過表決，正式啟動彈劾調查。
按照美國法律規定，啟動調查算是彈劾總統的第一步。結果出爐之後，可以再針對具體的彈劾理由表決。如果通過，就正式提起彈劾，接著再由參議院來審理彈劾案，最終由參院以2/3絕對多數表決，是否將總統撤職。
事實上，過去幾個月來，眾議院的幾個委員會已經開始非正式調查拜登和家族成員，但白宮一直不願配合提供相關文件和出席聽證。如今通過眾議院全院表決之後，共和黨議員表示政府就得配合調查了。
根據多家美國媒體的說法，儘管表決通過，但針對各項指控，共和黨目前為止還沒有提出強而有力的證據。民主黨議員表示這只證明彈劾是沒有意義的政治操作。
他們說鐵證如山，但所有證據都指向拜登沒有瀆職，事實上，他們找來的證人出席唯一一場公開聽證會的時候，這個證人還說沒有看到任何應該彈劾的證據。
——民主黨眾議員 拉斯金（Jamie Raskin）
韓特拜登在爸爸拜登擔任副總統期間，曾經在中國和烏克蘭有商業利益。今年10月他遭到起訴，涉嫌在2018年使用毒品之後，違法持有槍枝，面臨3項罪名，成為史上第一位現任美國總統子女被起訴的案例。12月，又另外被控逃漏稅140萬美金。
不過，眾議院各委員會目前為止的調查中，雖然已經取得四萬頁的銀行紀錄，以及相關人士幾十個小時的證詞，卻還沒有直接證據指出，拜登有任何貪腐或收受賄賂的情形。韓特拜登的前同事說，韓特可能會對客戶營造一種隨時可以親近老爸拜登的假象，但拜登從未參與他的商業往來。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
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*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。