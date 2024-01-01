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TNL+ 2024/01/01,
城鄉

許多老人熬不過寒流的喪事潮，對於島內移居的年輕人卻是機會

許多老人熬不過寒流的喪事潮，對於島內移居的年輕人卻是機會
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

寒流過後，許多老人會熬不過去，尤其在老人比例高的地方鄉鎮，就會一夕間出現許多喪家，之後除了空出的不動產外，更明顯的正相關波動會出現在二手用品市場：比起普通人搬家「斷捨離」，鄉下老人過世後出清的物品往往是海量，畢竟那可是累積一生的生活痕跡。

「欸，今年的寒流好像很冷欸。」
「啊，那年前我們要記得跑二手店跟社團！」
「嗯，也要多留意房地產的資訊。」

這段對話是不是有些奇怪？乍聽之下，因果邏輯似乎不太清楚，然而，作為住在偏鄉小鎮的窮困移居青年，這些內容都是合理的，所有答案都圍繞著一個族群：老人。

寒流是老人們的生存考驗

鄉村地區老年人口比例較高，而寒流的來臨增加了他們患病的風險。由於許多鄉村房屋並沒有暖氣，衛生，老人可能面臨心血管疾病、風濕等健康問題，對他們的身體造成傷害，以近期寒流為例，光是12/21～12/22一天之內就有多達64人因寒流猝死

在中南部、東南部，許多地區即使在冬天，多數時期也是暖洋洋的，更容易讓人輕忽寒流的威力，多數人並不會提前看氣象注意寒流，而是等天氣開始轉冷再找厚衣服。然而對許多老人家而言，意外和明天，真不知道哪個會先來臨，事實上，單以奪走的人命來說，寒流比颱風、溺水甚至多數大地震更可怕，然而沒有多少人會以同等的敬畏之心去嚴肅看待寒流。

鄉村社區許多老人的生活配套並沒有全面現代化，房屋內不僅沒有供暖，甚至所居住的平房更容易受地面濕氣影響，產生更劇烈的溫差。而這些老人有些缺乏子女照顧，沒有電熱毯、暖暖包之類的禦寒物品，甚至還需要凡事親力親為，頂著寒風工作、照顧牲畜田地、修繕家園等等，這些辛苦工作在早年的農村家族會由下一代承擔，但如今傳統社會的耆老制度已經崩壞，留在鄉下的老人，日常生活的身體負擔是相當巨大的。

此外，鄉村的社會福利體系不如城市，老年人在生病時更難以獲得及時和適切的醫療支援，以送醫為例，過程動輒2個小時以上，延誤救援時機是很常發生的事，這些困難也導致許多擁有財力、事業心的退休長者，也不敢將精力、資源投注在整體生活配套匱乏的鄉下，頂多會選擇都會邊緣的富人高級區，從而導致城鄉差距越來越大。

鄉鎮常態：寒流過後的喪事潮

綜上所述，寒流過後，許多老人會熬不過去，尤其在老人比例高的地方鄉鎮，就會一夕間出現許多喪家，四處都在封路搭棚辦喪事。

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