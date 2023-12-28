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TNL+ 2023/12/28,
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淺談泰國學校的五種類型（下）升大學要考什麼，新政府如何解決高中教育程度的落差？

淺談泰國學校的五種類型（下）升大學要考什麼，新政府如何解決高中教育程度的落差？
泰國法政大學。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

學生B就讀位於美塞的公立學校，根據他埋頭苦寫的狀況，學校時常會有大量的抄寫功課，就是把課本內容抄寫到筆記本，寫十遍二十遍甚至更多。學生M就讀位於清萊市區的私立學校，根據她的描述，學校都配有外籍老師教授英文課程，校方也會積極鼓勵學生參展與比賽，以獲取申請大學的加分表現，同時也會有GAT的模擬考，以及考取英文檢定上的幫助。

編按：本文為系列文章，上篇請見：淺談泰國學校的五種類型（上）：從髮型到衣著外觀，就能窺探貧富差距的微小縮影

接續上一篇的內容，再來看看泰國升大學的考試制度以及各類型高中的不同樣貌，而2023年新上任的政府面對逐年下降的PISA指標，又提出了什麼樣的看法與方向？一起來更加瞭解泰國教育的制度與政策吧！

升大學要考什麼？

GAT （General Admission Tests）是升大學的主要考試，七個科目分別為生活、物理、化學、生物、數學、英文、泰文，另外還有PAT （Professional and Academic Aptitude Test），而申請大學總共有以下四次的機會。

Portfolio （ใช้แฟ้มสะสมผลงาน）

類似於推薦甄試入學，需自行投遞申請資料至學校，審核條件主要在學生的成就與課外活動的表象，像是有國際參展與比賽的經驗、或是全國比賽中獲得前三名的表現。英文則需要雅思（IELTS）6.5分以上，托福（TOEFL）80分以上，或是SAT的成績。

Quota （รอบโควตา）

區域性考試，共分為北部、東北、中部、南部，學生們所出生的戶籍地來進行劃分，意即位於泰北的考生在這一次考試中，所能申請的學校只能在北部，不得跨區域。

Admission （รอบแอดมิชชั่น）

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