德國連鎖書店《Thalia》最近與美國《花生漫畫》（Peanuts）合作，推出一系列產品，從漫畫書到毛公仔也有，亦有許多各適其適的家具用品。

《花生漫畫》在世上差不多無人不曉，在香港《星島日報》亦連載多年；而德國人欣賞這漫畫，因其創作者舒爾茨（Charles M. Schulz）是德裔而有種特別連繫。

Photo Credit: Roger Higgins, World Telegram staff photographer 舒爾茨（Charles M. Schulz）

舒爾茨生於上世紀二十年代，父親是生於德國東部的理髮師，德文是母語。舒爾茨在美國出生長大，小時候已經愛繪圖。青年時代正值二戰，他被召入伍到歐洲參戰，參與了解放慕尼黑附近的達豪（Dachau）集中營。可說他亦是德國人所稱的「時代見證人」，見證過納粹對待猶太人和異見分子之慘酷。

舒爾茨說最有印象的，是有次遇到個德軍士兵時步槍卻忘了上膛，可幸的是這士兵主動投降。這位漫畫家說起這段參戰歷史總是非常自豪，亦很榮幸獲得國家勛章。

這位剛退伍的年輕人，報讀了繪畫進修課程。1950年起開始創作《花生漫畫》，裡面的每個角色都令人難以忘懷—查理布朗懵懂而善良、史諾比精明而幽默、連奈斯執著而有藝術天份。這些角色都是舒爾茨的自述與觀察，隱含了他的自我。

舒爾茨那代德裔美國人，是十九世紀末許多德國人遠渡大西洋移美歷史的續篇，亦可說是最後一代感受到這份淵源的人。從1848年至一戰，就有超過600萬德意志人移美。裡面有支持德國共和革命的人，有因為經濟理由移民者，亦有因為國內水災和農作物失收因而不得不另覓生計者。

一戰時美國瀰漫反德情緒，一些地區禁止德文課並焚燒德文書籍，很多德裔人只好融入英語主流文化。舒爾茨在一戰結束後不久出生，父親雖為德裔，家中卻講英文。除了姓氏外，舒爾茨身上的德國痕跡不多。然而從其作品中可看到德國的根。施奈達很喜歡彈奏貝多芬，亦曾與露西爭論貝多芬作品裡的德文冠詞應用哪性別。