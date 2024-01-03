聽說德國有種電話騙案，就是為了「Ja」這個字
我們想讓你知道的是
德文不佳的人，聽不懂別人問題時，很多時都只會說「ja」，想也十分危險，答應了別人做甚麼自己都不知道。
德文最為人知的一個字，應該是「ja」。
「Ja」是英文「yes」之義，中文無確切翻譯，只因後者會重複動詞來回答是與否。歐洲語言多有「yes」和「no」，中文就複雜一點，問到吃了飯沒有就回答吃了或沒吃，問到喜歡看電影嗎則回答喜歡或不喜歡，不能一字蓋之。
聽說德國有種電話騙案，騙徒打來問你是否聽得清楚，目的是引誘你說「ja」。錄下你發出的一聲「ja」，再加上你的個人資料，就可以藉語音辨識進入你的銀行系統，操作戶口。因此警方忠告市民，陌生來電問到是否聽清楚時，一律回答「Ich höre Sie.」(我聽到你)，切勿說「ja」。
然而在德生活，總有無數說「ja」的機會，甚至可說把握每次機會，就是從說「ja」開始。
從那年對猶疑不決、不知道是否應去德國升學，面試時被問到是否有信心應付學業，唸大學時獲同學推薦選學生代表，你回應的每聲「ja」，都是信心的表現，鋪墊了向前的腳步。在說「ja」前，許多人都會猶豫，在床墊上輾轉反側了幾個晚上，最後頓悟到很多時是否成功，只取決於一聲決定。
「Ja」這個字，在德生活的人每天都聽上過百遍。
德文不佳的人，聽不懂別人問題時，很多時都只會說「ja」，想也十分危險，答應了別人做甚麼自己都不知道。德國人普遍注重承諾，要是對方說「ja」卻辦不到就會質疑其誠信。我時常都跟學習者說，聽不懂時切勿胡亂說「ja」，而應該請對方重複問題；而聽見一些德文未佳的人以「ja」回答我時，都會反覆求證，確認其意思。
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疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
在創業成為新常態的後疫情時代，人們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，透過小規模、副業型的微創業做為開始，掌握自己的人生主動權。想改變不太滿意的生活現狀嗎？讓安麗陪你找回人生的自主權！
經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
雖然經濟成長趨向平緩、通貨膨脹居高不下，越來越多人對工作與生活失去目標，或許創業新常態就是找回自我價值的轉機。多年來，安麗提供各項創業的資源與支援，支持人們展現自我、結合個人興趣與目標啟動創業；同時，也還有如與臺北醫學大學進修推廣處合作的「健康管理師認證班」課程，幫助人們在創業路上持續學習精進──想改變不太滿意的生活現狀嗎？不管是轉換工作還是投入創業，勇敢去做吧！
安麗，陪伴你在不完美的世界成為獨一無二的造夢者
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