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TNL+ 2024/01/03,
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聽說德國有種電話騙案，就是為了「Ja」這個字

聽說德國有種電話騙案，就是為了「Ja」這個字
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

德文不佳的人，聽不懂別人問題時，很多時都只會說「ja」，想也十分危險，答應了別人做甚麼自己都不知道。

德文最為人知的一個字，應該是「ja」。

「Ja」是英文「yes」之義，中文無確切翻譯，只因後者會重複動詞來回答是與否。歐洲語言多有「yes」和「no」，中文就複雜一點，問到吃了飯沒有就回答吃了或沒吃，問到喜歡看電影嗎則回答喜歡或不喜歡，不能一字蓋之。

聽說德國有種電話騙案，騙徒打來問你是否聽得清楚，目的是引誘你說「ja」。錄下你發出的一聲「ja」，再加上你的個人資料，就可以藉語音辨識進入你的銀行系統，操作戶口。因此警方忠告市民，陌生來電問到是否聽清楚時，一律回答「Ich höre Sie.」(我聽到你)，切勿說「ja」。

然而在德生活，總有無數說「ja」的機會，甚至可說把握每次機會，就是從說「ja」開始。

從那年對猶疑不決、不知道是否應去德國升學，面試時被問到是否有信心應付學業，唸大學時獲同學推薦選學生代表，你回應的每聲「ja」，都是信心的表現，鋪墊了向前的腳步。在說「ja」前，許多人都會猶豫，在床墊上輾轉反側了幾個晚上，最後頓悟到很多時是否成功，只取決於一聲決定。

「Ja」這個字，在德生活的人每天都聽上過百遍。

德文不佳的人，聽不懂別人問題時，很多時都只會說「ja」，想也十分危險，答應了別人做甚麼自己都不知道。德國人普遍注重承諾，要是對方說「ja」卻辦不到就會質疑其誠信。我時常都跟學習者說，聽不懂時切勿胡亂說「ja」，而應該請對方重複問題；而聽見一些德文未佳的人以「ja」回答我時，都會反覆求證，確認其意思。

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