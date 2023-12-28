關於BLACKPINK成員Lisa你不知道的事：14歲赴韓國成為練習生，泰國是她永遠的「根」
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從一句韓文都不會說，14歲的她從泰國前往韓國擔任練習生，如今26歲的韓國女團BLACKPINK成員Lisa，本週在Instagram粉絲數超過1億，成為第一位達成這里程碑的亞洲女藝人。Lisa的影響力不容小覷，一次她分享非常懷念位於家鄉武里南火車站附近的辣醬肉丸攤販，結果肉丸攤販銷售額竟暴增1000%，一位攤販老闆還承諾在今年3月27日Lisa生日當天，向所有粉絲免費提供肉丸。
26歲的韓國女團BLACKPINK成員Lisa（全名為Lalisa Manobal），本週在社群媒體Instagram粉絲數超過1億，成為第一位達成這里程碑的亞洲女藝人，讓這位來自泰國的女星，更加鞏固其在全球流行音樂產業的地位。
Lisa是第一位同時獲得MTV音樂錄影帶大獎（VMA）和MTV歐洲音樂大獎（EMA）的韓國藝人，以及第一位憑歌曲〈Money〉破Spotify播放紀錄的韓國女歌手，Lisa的首張單曲〈Lalisa〉，更成為第一首在Spotify上達到10億播放次數的韓國流行歌曲。
關於Lisa的演藝事業想必大家都耳熟能詳，不過關於Lisa成為韓國女團成員的背景，卻是一場漫長的旅程。
生於泰國，14歲前往韓國成為練習生
1997年生於泰國武里南省，Lisa的原名是Pranpriya Manobal，後改名為Lalisa Manobal，小名是「Pock Pack」，身為獨生女的她，後與母親和瑞士名廚的繼父Marco Bruschweiler搬到曼谷。她在四歲時開始學習舞蹈課程，2010年，年僅13歲的她參加韓國知名娛樂公司「YG娛樂公司」（YG Entertainment）舉辦的試鏡活動，並在比賽中獲得第一名，也受到YG創辦人梁鉉錫邀請成為公司的練習生。
儘管Lisa不會說任何韓語，2011年14歲的她決定在搬到韓國，展開為期五年的偶像表演訓練。訓練內容包括每月的獨唱、群唱及舞蹈評估，也會和其他練習生一同進行評分和測試，並在歷經五年受訓後，在2016年以藝名「Lisa」，和其他三位成員Jennie、Jisoo和Rosé成為女團BLACKPINK成員，而Lisa還是YG娛樂公司的首位非韓國藝人，BLACKPINK的首張專輯《Square One》中的單曲〈Whistle〉和〈Boombayah〉也在當時登上韓國排行榜第一名。
家鄉泰國是Lisa不變的「根」
隨著BLACKPINK在全球知名度水漲船高，Lisa卻從未忘記她的家鄉。2018年，Lisa榮獲泰國「年度人物」獎，2019年9月17日，泰國32個省份遭受水災之苦，Lisa更向泰國演員Bin Bunluerit的基金會慷慨解囊，2021年，她也替家鄉武里南省興建的文化中心募款；該文化中心是由YG娛樂公司和韓國國際文化交流基金會共同合作建立，捐款主要是為學校提供電腦、投影機和多媒體設備，並建立一所由本地教練組成的韓國流行舞蹈學院。
2021年9月10日，Lisa成為首位BLACKPINK推出單曲的成員，在單曲〈Lalisa〉發行前的新聞記者會上，她分享製作過程要求製作人在音樂中添加「泰國風情」，藉此向世界各地的粉絲表明她的泰國身份。Lisa表示：「這次我也穿了泰國服裝。我告訴導演我很想在MV中穿它，我很高興成果這麼漂亮。此外編舞還包括傳統泰國舞蹈…… 我真的很想包含我母國的各個方面，我認為它呈現得很好。」
〈Lalisa〉的歌詞中也用「從泰國到韓國，現在在這裡，直取要害」強調Lisa的出身，而她在音樂錄影帶中身穿的泰國傳統服飾，是由曼谷設計師Polpat Asavaprapha操刀，採用泰國錦緞金色絲綢手工刺繡，並飾有施華洛世奇水晶，音樂錄影帶也出現位於武里南省的帕儂龍石城堡鏡頭，而這首歌的音樂錄影帶發布後，一天內觀看次數就超過1300萬次，如今則已累積6.7億次的觀看次數。
一句話就讓武里南省的肉丸攤爆紅
過去曾執教過Lisa的老師Ratchadaporn表示，Lisa剛搬到韓國後，每次返鄉還會偶爾拜訪母校，不過隨BLACKPINK成為全球知名女團後，Lisa的生活就無法太過公開，只能透過新聞來得知她的的現況，不過一提到Lisa，Ratchadaporn就露出笑容，表示她是個頑皮、慷慨又開朗的孩子，還特別喜歡參加活動，如今也激勵著很多泰國愛跳舞的孩子。
而即便Lisa如今在娛樂產業的地位不容小覷，但仍不忘時不時分享令她感到驕傲的泰國文化，一次她在訪談中提到多麼懷念位於家鄉武里南火車站附近的辣醬肉丸攤販，結果就吸引大量遊客光顧，肉丸攤販的銷售額甚至暴增1000%，還有攤販老闆在今年3月27日Lisa生日當天，向所有粉絲免費提供肉丸。
一位今年才從英國國王查理三世手中獲得「大英帝國員佐勳章」的全球偶像，內心仍是個想念家鄉美食的泰國小姑娘。
參考資料
- BLACKPINK’s Lisa breaks another record with 100 million Instagram followers（The Star）
- Lisa（BLACKPINK Wiki）
- Racist comment about Thai K-pop star Lisa spurs online outpouring of support for her（南華早報）
- Lalisa Manoban（IMDB）
- Cover story: BLACKPINK’s Lisa on her odyssey to stardom（Hash Tag Legend）
- To Many Young Thais, BLACKPINK’s Lisa Is More Than an Idol（VICE）
- Lisa explains that she wanted to include Thai culture in her music video for 'LALISA'（All Kpop）
- BLACKPINK’s Lisa On Honouring Her Thai Roots On ‘Lalisa’ & What’s Next For Her Explosive Solo Career（Vogue）
- 5 times BLACKPINK’s Lisa proved she’s Thailand’s unofficial princess as she arrives home for the first time in 3 years – just in time for her birthday（南華早報）
延伸閱讀
- 【圖表】BLACKPINK演唱會的黃牛票被炒多高？16.2%黃牛價超過原價的10倍
- BLACKPINK獲頒「大英帝國員佐勳章」：勳章分為哪幾種？史蒂芬霍金、約翰藍儂為何拒絕接收皇室殊榮？
- 從Lisa參加瘋馬秀引起的粉絲論戰，談泰國與東亞對看待「表演」的文化差異
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核稿編輯：杜晉軒
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本文章內容由「桃園機場」提供。