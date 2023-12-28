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TNL+ 2023/12/28,
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蘋果被控血氧濃度讀取技術侵權，白宮支持USITC決定禁止2款Apple Watch在美銷售

蘋果被控血氧濃度讀取技術侵權，白宮支持USITC決定禁止2款Apple Watch在美銷售
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

USITC下令停止於美國銷售與進口的2款智慧手錶是Apple Watch Ultra 2以及Apple Watch Series 9，皆有配備脈搏血氧感測功能，然而馬西莫公司認為這類血氧濃度讀取技術是自家企業的專利，蘋果將該項技術應用至旗下最新款智慧手錶的行徑已涉及侵權。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國國際貿易委員會（以下簡稱USITC）於今（2023）年10月下旬裁定，蘋果公司（Apple Inc.）涉及侵犯跨國醫療科技公司馬西莫（Masimo）的2項專利，因此將禁止部分型號的蘋果智慧手錶在美國販售，而美國聯邦政府也於2023年12月26日選擇支持USITC的決定。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，白宮若要推翻USITC的判定結果，須於聖誕節前夕終止該項禁令，然而正如外界預料，白宮拒絕否決USITC的裁定，且並沒有從中進行任何干涉。

美國貿易代表署（USTR）戴琪（Katherine Tai）辦公室亦在本週二證實此項決議，該辦公室稱：「經過數次協商後，美國貿易代表（US Trade Representative）戴琪大使決定維持USITC的決定，而12月26日當天即是最終裁定的日期，USITC不會再做更改。」

馬西莫公司在得知判定結果後，隨即於26日下午發出聲明強調，USITC的裁定代表美國聯邦政府有心捍衛創新者、發明家的權益。「這絕對是維護專利技術的重要時刻，也是保持專利制度完整性的重大勝利，美國所有的消費者未來都將受益於這套能真正獎勵創新的保護系統。」馬西莫公司發言人如此說道。

蘋果有哪些型號的智慧手錶遭禁？

美國新聞網站《Axios》透露，USITC禁止在美國銷售的蘋果手錶有2種型號，分別為Apple Watch Ultra 2以及Apple Watch Series 9，至於價格較低的Apple Watch SE系列智慧手錶，仍可在美國境內和該國網路商店購買。

《路透社》（Reuters）解釋，USITC下令停止於美國銷售與進口的上述2款智慧手錶，皆有配備脈搏血氧感測功能，然而馬西莫公司認為這類血氧濃度讀取技術是自家企業的專利，蘋果將該項技術應用至旗下最新款智慧手錶的行徑已涉及侵權。

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