法國《世界報》：台灣政府和民間社會建立生態體系為盾，對抗北京認知戰

（中央社）北京以認知戰影響台灣大選，引起國際關注。法國《世界報》26日分析，過去幾年政府和民間社會建立生態體系力抗中國假消息，公民社會的充沛能量是台灣的盾牌，也是重要資產。

台灣大選倒數，外媒關注北京介入選舉，《TV5》電視台、《德法公共電視台》（ARTE）等多項報導分析中國如何透過假訊息、黑道勢力、經濟脅迫，甚至媽祖信仰等途徑影響與干涉選舉。

台灣對抗認知戰的方式也引起法媒關注，《世界報》（Le Monde）26日指出，中國對台認知戰如火如荼，台灣公民社會總動員一起對抗。

《世界報》形容，台灣社群媒體經常出現驚人新聞：美國要求總統蔡英文研發生化武器、美國總統拜登為了不讓台灣落入中共手中，有摧毀台灣的秘密計畫等。至於北京的眼中釘副總統賴清德，TikTok上說他有不止3個情人，「每天都有攻擊民進黨的謠言......在中國媒體和社群中被放大聲量」。

「經濟民主連合」是對抗台灣對中國經濟依賴的組織，研究員許冠澤向法媒表示，資訊戰在兩岸早已開打。根據中央研究院社會學研究所11月底一份研究顯示，76%的受訪者認為「假新聞」能影響台灣政治。

《世界報》台北特派記者勒梅特（Frédéric Lemaître）寫道：「但台灣大衛有方法防禦中國歌利亞。過去幾年來，政府和民間社會建立了一套真正的生態體系來保護自己對抗假消息。」

台灣資訊環境研究中心（IORG）共同主持人游知澔表示，首批駭客2012年就開始動員，當時目標是要求政府更加透明化，但這也讓中國多了窺探的機會。

很快，中國就成為駭客間的主要議題，而且不只台灣。游知澔分析，自2019年香港民主運動遭鎮壓開始，中國成為亞洲駭客主要的關切焦點。同一年，台灣、香港、南韓與日本的資訊駭客在日本舉行首場聚會。

台灣資訊環境研究中心也曾舉辦主題為「數位韌性」的駭客聚會，討論如何在通信海底纜線遭破壞時儘快偵測並修復。馬祖海底電纜今年就曾遭受中國破壞。台灣資訊環境研究中心同時聚焦若北京未來切斷網路運作，台灣能如何維持對外聯繫。

報導提到兩位在資訊界一直為台灣民主努力的象徵性人物：一位是充滿人格魅力，並成為數位部長的駭客唐鳳，另一位則是黑熊學院與台灣民主實驗室的共同創辦人沈伯洋。

沈伯洋解釋：「在攻擊我們之前，中國想先進行洗腦。因此需要讓台灣人學著保護自己，同時了解北京使用的手段。」

台灣民主實驗室先前公布「中國影響力指數」（China Index），巴基斯坦排名第1，台灣則為第11，足以為輿論敲響警鐘。

台灣民主實驗室也帶領11個印太國家的13個研究機構，共同透過公民社會力量對抗中國在該區的涉入，這項計畫也獲得歐洲聯盟（EU）補助支持。

台灣民主實驗室研究員尼文（Tim Niven）分析，中國政治宣傳越來越不易察覺，「對中國歌功頌德的內容已行不通；北京如今改為製造並散布台灣的謠言」。沈伯洋指出，TikTok上，50個關於民進黨的標籤幾乎都是負面的，國民黨和民眾黨卻沒有這種現象。

六四民運領袖吾爾開希則說：「讓北京不滿的並非民進黨，而是民主。但看來會引火上身，因台灣社會動員非常積極。」

世界報提及台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs），除醫療研發外，也能利用人工智慧鎖定水軍以及來源，並發現社群媒體傳播主題與中國政治宣傳論述相互呼應。

報導寫道，「社會利用自身火力來協助非政府組織，如台灣事實查核中心」，以打擊網路上的不實謠言。

台灣事實查核中心執行長邱家宜認為，公民社會的動能是台灣對抗假新聞的資產之一，但公共媒體則須嘗試重建人民對大型媒體的信任，「否則人民就什麼也不再相信，然後掉進陰謀主義之中」。

2022年，政府公布《數位中介服務法》草案，後來因言論自由爭議而停止推動。這個決定，也使公民社會在對抗北京認知戰中的角色更加重要。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航