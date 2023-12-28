法國《世界報》：台灣政府和民間社會建立生態體系為盾，對抗北京認知戰
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台灣民主實驗室研究員尼文（Tim Niven）分析，中國政治宣傳越來越不易察覺，「對中國歌功頌德的內容已行不通；北京如今改為製造並散布台灣的謠言」。沈伯洋指出，TikTok上，50個關於民進黨的標籤幾乎都是負面的，國民黨和民眾黨卻沒有這種現象。
（中央社）北京以認知戰影響台灣大選，引起國際關注。法國《世界報》26日分析，過去幾年政府和民間社會建立生態體系力抗中國假消息，公民社會的充沛能量是台灣的盾牌，也是重要資產。
台灣大選倒數，外媒關注北京介入選舉，《TV5》電視台、《德法公共電視台》（ARTE）等多項報導分析中國如何透過假訊息、黑道勢力、經濟脅迫，甚至媽祖信仰等途徑影響與干涉選舉。
台灣對抗認知戰的方式也引起法媒關注，《世界報》（Le Monde）26日指出，中國對台認知戰如火如荼，台灣公民社會總動員一起對抗。
《世界報》形容，台灣社群媒體經常出現驚人新聞：美國要求總統蔡英文研發生化武器、美國總統拜登為了不讓台灣落入中共手中，有摧毀台灣的秘密計畫等。至於北京的眼中釘副總統賴清德，TikTok上說他有不止3個情人，「每天都有攻擊民進黨的謠言......在中國媒體和社群中被放大聲量」。
「經濟民主連合」是對抗台灣對中國經濟依賴的組織，研究員許冠澤向法媒表示，資訊戰在兩岸早已開打。根據中央研究院社會學研究所11月底一份研究顯示，76%的受訪者認為「假新聞」能影響台灣政治。
《世界報》台北特派記者勒梅特（Frédéric Lemaître）寫道：「但台灣大衛有方法防禦中國歌利亞。過去幾年來，政府和民間社會建立了一套真正的生態體系來保護自己對抗假消息。」
台灣資訊環境研究中心（IORG）共同主持人游知澔表示，首批駭客2012年就開始動員，當時目標是要求政府更加透明化，但這也讓中國多了窺探的機會。
很快，中國就成為駭客間的主要議題，而且不只台灣。游知澔分析，自2019年香港民主運動遭鎮壓開始，中國成為亞洲駭客主要的關切焦點。同一年，台灣、香港、南韓與日本的資訊駭客在日本舉行首場聚會。
台灣資訊環境研究中心也曾舉辦主題為「數位韌性」的駭客聚會，討論如何在通信海底纜線遭破壞時儘快偵測並修復。馬祖海底電纜今年就曾遭受中國破壞。台灣資訊環境研究中心同時聚焦若北京未來切斷網路運作，台灣能如何維持對外聯繫。
報導提到兩位在資訊界一直為台灣民主努力的象徵性人物：一位是充滿人格魅力，並成為數位部長的駭客唐鳳，另一位則是黑熊學院與台灣民主實驗室的共同創辦人沈伯洋。
沈伯洋解釋：「在攻擊我們之前，中國想先進行洗腦。因此需要讓台灣人學著保護自己，同時了解北京使用的手段。」
台灣民主實驗室先前公布「中國影響力指數」（China Index），巴基斯坦排名第1，台灣則為第11，足以為輿論敲響警鐘。
台灣民主實驗室也帶領11個印太國家的13個研究機構，共同透過公民社會力量對抗中國在該區的涉入，這項計畫也獲得歐洲聯盟（EU）補助支持。
台灣民主實驗室研究員尼文（Tim Niven）分析，中國政治宣傳越來越不易察覺，「對中國歌功頌德的內容已行不通；北京如今改為製造並散布台灣的謠言」。沈伯洋指出，TikTok上，50個關於民進黨的標籤幾乎都是負面的，國民黨和民眾黨卻沒有這種現象。
六四民運領袖吾爾開希則說：「讓北京不滿的並非民進黨，而是民主。但看來會引火上身，因台灣社會動員非常積極。」
世界報提及台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs），除醫療研發外，也能利用人工智慧鎖定水軍以及來源，並發現社群媒體傳播主題與中國政治宣傳論述相互呼應。
報導寫道，「社會利用自身火力來協助非政府組織，如台灣事實查核中心」，以打擊網路上的不實謠言。
台灣事實查核中心執行長邱家宜認為，公民社會的動能是台灣對抗假新聞的資產之一，但公共媒體則須嘗試重建人民對大型媒體的信任，「否則人民就什麼也不再相信，然後掉進陰謀主義之中」。
2022年，政府公布《數位中介服務法》草案，後來因言論自由爭議而停止推動。這個決定，也使公民社會在對抗北京認知戰中的角色更加重要。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
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未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
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汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。