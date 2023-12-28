俄烏戰爭：俄羅斯證實黑海軍艦遭烏克蘭飛彈擊中，俄軍北部佔領區域補給能力受阻

俄羅斯證實，其一艘軍艦在烏克蘭對黑海港口的襲擊中受損。當地時間週二（12月26日）凌晨，空襲發生在俄羅斯佔領的克里米亞的費奧多西亞（Feodosiya）。俄羅斯國防部表示，大型登陸艦「新切爾卡斯克號」（Novocherkassk）被烏克蘭飛彈擊中。

烏克蘭空軍負責人稍早表示，其戰機摧毀了這艘船。俄羅斯任命的克里米亞領導人謝爾蓋・阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）稱，襲擊造成一人死亡。 另據報導還有其他幾人受傷。

阿克肖諾夫補充說，共六棟建築物受損，少數人不得不被送往臨時住宿中心。據稱，在該地區被封鎖後，該港口的運輸業務正常運轉，而襲擊引起的火災也得到了控制。

烏克蘭空軍司令米科拉・奧列什丘克中將（Mykola Oleshchuk）則分享了據稱顯示港口發生巨大爆炸的影片。這些圖像尚未經過獨立驗證。 然而，根據今年12月24日的衛星圖像顯示，費奧多西亞港口的一艘船似乎與「新切爾卡斯克號」（一艘旨在將部隊、武器和貨物運送到岸上的登陸艦）長度相同。

無論如何，對烏克蘭來說，這艘軍艦的重大損壞無疑是一個好消息，由於西方支持的減少，目前影響到其前線作戰。鑒於「新切爾卡斯克號」當時正停泊在碼頭上，很可能正在裝載士兵、裝備或兩者兼而有之。

安全和防務專家、前北約分析師派崔克・伯爾裏（Patrick Bury）告訴BBC說，有猜測稱該艘船上載有伊朗製的沙赫德（Shahed）無人機，而俄羅斯一直在使用這些無人機進行對烏克蘭目標的攻擊。

不過，烏克蘭南方司令部新聞中心主任娜塔莉婭・休梅約克（Nataliya Humenyuk）接受烏克蘭電視台訪問時說：「很明顯，這樣一次巨大的爆炸不僅是由船上的燃料或彈藥引起的。」

休梅約克補充稱，由於連接俄羅斯和克里米亞的克赫橋受損，因此俄羅斯運輸「重要貨物」一直面臨著困難。

因此，「新切爾卡斯克號」運輸的「貨品」很可能是一種「聖誕禮物，完全包裹得很完整」，她說。

目前，該艘船暫時無法行動，但無論多長時間，都無疑會妨礙俄羅斯在進一步北部佔領區域的軍隊補給的能力。

尚不清楚的是其營運將中斷多久以及這次罷工將對前線產生什麼影響。

同時，烏克蘭空軍發言人否認俄羅斯擊落了距離烏克蘭城市尼古拉耶夫約125公里的兩架Su-24轟炸機。

Photo Credit: Reuters / BBC News 在2021年9月莫斯科黑海艦隊司令部遭受導彈襲擊後，有衛星影像顯示，俄羅斯海軍將其大部分黑海艦隊移離克里米亞。

俄羅斯國防部長紹伊古表示，他的部隊已經佔領了烏克蘭東部的重鎮馬林卡（Marrinka）。基輔最初否認了這一說法，但在本週二的記者會上，烏克蘭武裝部隊指揮官瓦萊里・扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）說，他的部隊已撤至該鎮郊區及週邊地區。

自2014年俄羅斯支持的武裝分子佔領頓內次克和盧甘斯克地區的大片地區以來，該地區一直被烏克蘭用作防禦屏障。

事實上，這並非「新切爾卡斯克號」首次受到烏克蘭軍隊的襲擊。2022年3月，烏克蘭國防部報導稱，該艦在對被佔領的烏克蘭港口貝爾詹斯克的襲擊中受損，另一艘兩棲突擊艦「薩拉托夫號」（the Saratov）則沉沒在黑海。

烏克蘭空軍司令尼古拉・奧列舒克上將（Lt Gen Oleshchuk）在通訊媒體Telegram上發文稱，「新切爾卡斯克號」已經像俄羅斯黑海艦隊的旗艦莫斯科號一樣沉沒。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）開玩笑地說，他對烏克蘭空軍「用另一艘艦艇為俄羅斯黑海潛艇艦隊進行了令人印象深刻的補給」表達「感激」。他指的是在戰爭中被擊沉的其他俄羅斯船隻。「佔領者在烏克蘭將不會找到一個可以平靜待下去的地方，」他說。

俄羅斯在2014年從烏克蘭奪取併吞併了克里米亞，其駐軍在那裡的行動對烏克蘭發動全面入侵起到了關鍵作用。自那時以來，烏克蘭軍隊經常對克里米亞的俄羅斯軍隊發動襲擊。

上個月，烏克蘭軍方表示，自俄羅斯戰爭開始以來，在黑海摧毀了15艘俄羅斯海軍艦艇，損壞了其他12艘。

在2021年9月莫斯科黑海艦隊司令部遭受導彈襲擊後，有衛星影像顯示，俄羅斯海軍將其大部分黑海艦隊移離克里米亞，轉移到俄羅斯黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）。這些襲擊使俄羅斯海軍的優勢在一定程度上受損，但今年以來，莫斯科仍然保持對其佔領領土的掌控，即便烏克蘭進行了反攻。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九