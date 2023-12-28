新北秀航照圖指賴老家是新建物，專家證明有2大錯誤；民進黨駁「萬里帝寶」：賴老家實價登錄約103萬元
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黃同弘指出，新北市工務局所公布航照圖並判別賴清德老家是2003年後的新建建物有2個錯誤，第1個錯誤就是以像片基本圖論證中福84號（賴清德老家）外於原始工寮範圍，方法錯誤。因為基本圖的圖上就存在0.5公厘的誤差，因此，定位在賴宅西端或中央、東端的結論，方法上都不能成立。
新北秀航照圖指賴老家是新建物，專家：有2大錯誤
（中央社）新北市政府以航照圖指民進黨總統候選人賴清德萬里區老家是新建建物。航照專家黃同弘昨（27）日以「立體像對」等方法證明新北市府的說詞2大錯誤，並指賴清德老家「這是重建」。
黃同弘是歷史航照研究的學者，出版《反轉戰爭之眼：從美軍舊航照解讀台灣地景脈絡》等著作，他近來受台灣事實查核中心委託，就賴清德新北市萬里區老家一事新聞爭議，提供航照判釋專業諮詢。
黃同弘昨日接受《中央社》記者採訪時表示，1962年1月11日，空軍六大隊執行陽明山製圖任務，拍攝至萬里一帶就看到中幅礦業群落、台車軌道與尾礦堆，賴清德出生及成長時的礦業工寮即座落於尾礦堆上。
他指出，尾礦堆就是採礦後的廢渣所堆積起來，礦工工寮就在堆積出來土石堆上蓋出來的，以當時惡劣生活環境及條件而言，可堪稱為不是人住的地方，是沒有錢的人才會住那裡，工寮地基就是廢礦石堆積起來的，遇雨或地震都不安全。
黃同弘表示，要了解這起爭議，就要從過去歷年的航照圖用心查看，不能從幾張空照圖來判釋，這是不夠嚴謹的，必要時要到現場實勘及查訪地方耆老說法等綜合各方資料的「檢訂」工作，否則就是濫用工具。
他說，前立委黃國昌揭露的航照圖並非造假，因為都來自農業部林業及自然保育署航測及遙測分署發布，但因為取得的材料不足，黃國昌看到的是「片面事實」，因為只查詢1986年至2005年的航照，若能再查詢1970年代航照，就會得知賴清德老家存在的事實。
黃同弘指出，新北市工務局所公布航照圖並判別賴清德老家是2003年後的新建建物有2個錯誤，第1個錯誤就是以像片基本圖論證中福84號（賴清德老家）外於原始工寮範圍，方法錯誤。因為基本圖的圖上就存在0.5公厘的誤差，因此，定位在賴宅西端或中央、東端的結論，方法上都不能成立。
他表示，第2個錯誤是工務局以1979年航照與1984年航照套疊基準並不一致，因此就會產生「對位錯誤」，套疊基準並不一致，分析自然錯誤。因此，再怎麼精確的工具，都會有其判釋上的極限。
黃同弘指出，以工務局論證賴宅不存在的1984年航照圖為例，只要取其相鄰航照製作「立體像對」，工務局的判讀就不攻自破。
他並為《中央社》記者示範，以立體鏡觀察2幅相遴的航照圖就可以看到中福84號住址並非空地，雖然原始工寮屋頂已毀傾，但斷垣殘壁仍清楚可見，「賴宅仍在，即便斷壁殘垣但始終存在」。
黃同弘說，對於賴宅現況，他認為是「重建」。藉由過去的航照圖可以看到當地工寮荒廢及植被入侵，也看過鄰房逐漸重建，賴家是工寮群中最後重建的，也就是於2003年於原址重建。
他表示，航照圖判釋是具有專業性，他舉過去2次全台森林資源的調查，就需依航照圖作地面抽樣、取樣並從樣區進行判斷，最後才能求出誤差值得到一個數字，從數字可說明全台有多少檜木等樹種或荒蕪地，才能從數字上來管理這個國家。
黃同弘指出，工務局引用像片基本圖與航照資料，方法與判釋存在顯著錯誤，且地政局的新聞稿內容嚴重違反行政中立原則。工務局官員若有興趣，歡迎進行意見交流，他也願意進行教學，增加官員航照的專業知識。
根據航測及遙測分署資料顯示，仿照人類左、右眼配置及感知立體的條件，透過拍照技術所產生的2張影像，稱為「立體像對」，通常需解析度相近且包含相同景物，以便於觀察立體。航空攝影測量所稱「立體像對」，指同一航線上連續拍攝、且涵蓋相同地區的2張航空影像。
藍批賴清德萬里老家申報不實，賴營：已委託律師處理
（中央社）媒體報導，民進黨總統候選人賴清德萬里老家財產申報只報土地未報建物，賴清德競選總部發言人陳世凱昨日回應，已委託專業律師處理，希望大選能回歸政策面討論。
媒體報導，依據公職人員財產申報專刊，賴清德2008年、2009年擔任立委期間，僅申報萬里老家土地，卻無申報該處有房屋。
國民黨立委林為洲上午在黨團記者會後受訪表示，賴清德自己怎麼會不知道有沒有繳稅、有沒有使用執照，賴清德申報財產，報了土地，沒有報建物，所以賴清德早就知道是違建，卻沒有去申報稅基，也沒有重新補發建照，賴清德做了最不好的示範，應該道歉。
國民黨立委賴士葆指出，賴清德提要把老家公益信託，但有設前提，解決礦工居住權後才同意信託。公益信託不等於捐，且台灣有234個礦區，土地面積4.8萬公頃，等於1.8個台北市大，要全部解決可能是3、5年後的事，賴清德講話根本不可信。
陳世凱上午透過新聞稿回應，針對其他政治人物提出的賴清德老家問題，過去做了非常多的回應跟回答，現在也委託專業律師處理，大選還是要回歸大選政策面討論，不要繼續在這些議題上面打轉。
對於前台南縣長蘇煥智表示，賴清德萬里老家並非現在所在的地址，且賴清德母親過世時，他去捻香致意的地點也不在中幅路84號。
陳世凱說明，賴清德母親過世時，就停靈在老家，宗族友人都來此弔唁，不知道是蘇煥智刻意忘記還是為了選舉，如果是忘記或記錯則沒有關係，如果是為了選舉，則是令人深感遺憾，這樣的態度也會讓台南鄉親一起蒙羞。
針對新北市政府公布萬里老宅航測圖，賴清德競總發言人戴瑋姍表示，連專家都講新北市所公布的航照圖是有問題，新北市府不應為了選舉變成國民黨總統候選人侯友宜的打手。
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
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身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
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*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。