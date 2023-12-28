拯救200％通膨！阿根廷總統「電鋸計畫」改革不手軟，一口氣裁5000多名公務員
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不再與部分公務員續約的消息已經掀起抗議聲浪，但米萊矢言會堅持不懈執行下去。他說：「目標是開始走上重建國家的道路，把自由自治歸還給個人，並改革各項阻礙、拖累、停止經濟成長的法規。」
改革不手軟，阿根廷總統一口氣裁5000多名公務員
（中央社）阿根廷總統米萊（Javier Milei）執政團隊26日表示，前朝政府於本年度聘用的5000多名員工，米萊政府將不予續聘。
《美聯社》報導，右翼自由派的米萊這個月10日上任後，為了扭轉阿根廷經濟困境，宣布了一套大規模撙節和貨幣貶值計畫，不再與前朝政府於本年度聘用的5000多名員工續約也是其中一環。
有關當局表示，米萊政府並將審查2023年之前獲聘的其他政府員工聘書。以2023年作為分界線，似是把矛頭鎖定歷年總統在任期最後1年虛報薪資單的做法。
阿根廷通貨膨脹率年底時預計將來到200％，在此情況下，米萊已承諾將刪減政府經濟法規和公務員人數，並允許國營產業私有化，藉此提升出口和投資。
不再與部分公務員續約的消息已經掀起抗議聲浪，但米萊矢言會堅持不懈執行下去。他說：「目標是開始走上重建國家的道路，把自由自治歸還給個人，並改革各項阻礙、拖累、停止經濟成長的法規。」
先前宣布的約300項變革，將標記許多政府企業私有化，並將放鬆對承租戶、員工和購物者的保護措施。
這些措施包括國家貨幣披索貶值50％，削減能源和運輸補助，以及關閉某些政府部門。阿根廷當前通膨飆升，貧困情況持續惡化。
53歲、經濟學家出身的米萊，因在電視上以滿口髒話痛罵他口中的政治階層而聲名大噪，贏得對經濟危機感到失望的阿根廷選民支持，進而成為總統。
350多項經濟改革惹議，阿根廷國會將召開緊急會議
阿根廷政府計劃自下週起召開緊急會議，討論總統米萊提出的爭議性改革套案。這位經濟學家出身的總統下令一系列放寬阿根廷現有經濟管制的措施後，引發抗議。
《法新社》報導，米萊22日晚間呼籲國會於12月26日至1月31日召開特別會議，以因應工會、承租人團體和左翼組織一週來的抗議行動。抗議人士稱，米萊大型改革中所含的總統命令需要國會議員的支持。
癥結在於米萊在政令中，大刀闊斧更改或廢除350多項經濟法規，包括撤銷租金法，也就是現有的租金上限。
阿根廷的年通貨膨脹率破160％、貧窮水準超過40％，在此情況下，米萊還取消部分勞工保障措施，並廢止保護消費者免受過度漲價影響的法規。
民間團體23日提出一項司法動議，要求宣布米萊的大型改革政令違憲，此案最終可能交由最高法院審理。
米萊大幅削減國家開支的「電鋸計畫」，在過去一週引發一串針對政府的街頭抗議。
米萊的改革政令還包括終止退休金自動加額、限制罷工權利，以及放寬私人醫療服務的價格上限等措施。
阿根廷國會將有10天時間來批准或否決該政令的全部內容，但不具單項否決權。
要推翻這項政令，國會兩院多數必須投票否決。如果議員不採取行動，該政令將於12月29日生效。
米萊所屬的極右翼「自由前進黨」（Freedom Advances）在257席眾議院中擁有40席，在72席參議院中擁有7席；現為在野勢力的貝隆主義（Peronism），則是參眾兩院最大少數派。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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