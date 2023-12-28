《紐約時報》控告OpenAI、微軟侵權，擅用旗下文章開發聊天機器人「搭便車」
我們想讓你知道的是
ChatGPT問世掀起旋風一年多來，媒體業積極探討生成式人工智慧帶來的法律、財務與新聞工作影響。部分媒體和OpenAI達成內容授權協議，包括《美聯社》與擁有政治新聞機構《Politico》的德國報業集團斯普林格（Axel Springer），《紐時》則在談判未果後提告。
美國主要媒體第一槍，《紐時》控告OpenAI微軟侵權
（中央社）《紐約時報》（The New York Times）27日控告OpenAI及微軟公司（Microsoft）未經許可使用該報數以百萬篇文章，以幫助訓練聊天機器人為讀者提供資訊。
《紐約時報》指出，該報是首個控告OpenAI及微軟的美國主要媒體機構，原因其作品相關版權問題。OpenAI是熱門人工智慧（AI）平台ChatGPT開發商，微軟則是OpenAI投資者及AI平台Copilot創造者。
《紐時》在紐約曼哈頓聯邦法院提交訴狀，控告OpenAI及微軟試圖「免費使用《紐時》在新聞業的巨額投資」，利用《紐時》內容提供替代方式，對讀者傳遞訊息。
此外，《紐時》還表示：「在不付費情況下使用《紐時》內容，來創造替代《紐時》並搶走其讀者的產品，並不具有『變革性』。」
對此，OpenAI及微軟未立即作出回應。兩家公司曾指稱，使用受版權保護的作品來訓練AI產品，構成「合理使用」。
《紐時》告OpenAI侵權，擅用旗下文章開發聊天機器人「搭便車」
（中央社）《紐約時報》27日控告OpenAI及其金主微軟侵權，指控兩者擅自運用出版品訓練生成式人工智慧，形同「搭便車」。媒體為保護地盤不惜對簿公堂，與科技業的恩怨糾葛再添一筆。
《紐時》是首家因版權爭議將OpenAI與微軟告上法院的美國大型新聞機構，在訴狀中指稱，兩者非法運用《紐時》「數以百萬篇」文章開發聊天機器人ChatGPT等人工智慧產品，分文未付便以相關內容回應尋找可信資訊的用戶，成為搶走媒體受眾的競爭對手。
呈交紐約南區聯邦地方法院的訴狀寫道：「《紐約時報》對新聞工作投入龐大資源，被告試圖搭便車。」
《紐時》向OpenAI與微軟求償，金額不詳，且要求兩家公司刪除包含《紐時》內容的聊天機器人模型與訓練資料。
《華爾街日報》報導，科技與媒體業者多年來爭奪網路金錢利益，這起官司開闢新戰線。新聞業翹楚及生成式人工智慧技術開拓者兵戎相見，結果將對媒體業的未來影響深遠。
過去10年，許多媒體業高層對科技公司分外眼紅。Google與臉書（Facebook）幫助出版業接觸受眾、增加網站流量，卻毫不留情爭取網路廣告收入，修改演算法就能控制新聞流量。出版業自認在搜尋引擎與社群媒體帶動的網路爆炸性成長中吃虧，不願在人工智慧蓬勃發展時再次被占便宜。
OpenAI與其他人工智慧開發商運用網路上可得的報導、詩詞、劇本等文本訓練聊天機器人，吸引源源不絕的資金。OpenAI最新融資估值逾800億美元，微軟承諾投資130億美元，並將OpenAI的技術引進自家搜尋引擎Bing。
ChatGPT問世掀起旋風一年多來，媒體業積極探討生成式人工智慧帶來的法律、財務與新聞工作影響。部分媒體和OpenAI達成內容授權協議，包括《美聯社》與擁有政治新聞機構《Politico》的德國報業集團斯普林格（Axel Springer），《紐時》則在談判未果後提告。
《紐時》訴狀提到，4月向微軟與OpenAI提出智慧財產權關切，探尋包含商業協議在內的「友好解決」可能性，但三方交涉不了了之。
《紐時》在訴狀中將ChatGPT等人工智慧系統描繪為新聞業潛在競爭者。
聊天機器人被問到時事或其他涉及新聞的話題時，能依《紐時》報導答覆用戶。《紐時》認為聊天機器人用戶一旦滿意解答，就不會造訪《紐時》網站，以致流量減少，繼而威脅廣告、授權與訂閱等收入。
《紐時》聲明表示，生成式人工智慧影響大眾與新聞業的力量不容忽視，但使用新聞素材如牽涉商業利益，應得到原始來源許可，因為「我們與同業憑藉高成本和可觀專業知識報導、編輯、事實查核，才產生這些獨立新聞與內容」。
訴狀舉出多件聊天機器人以與《紐時》文章幾乎雷同的內容答覆用戶的案例，包括引用《紐時》產品評鑑網站Wirecutter內容，卻沒有提供連結，剝奪Wirecutter依產品推薦賺取銷售佣金的機會。
《紐時》還點出人工智慧「幻覺」呈現的錯誤訊息，可能反過來損害《紐時》品牌形象。
訴狀舉例，附上《紐時》文章連結查詢「15種最有益心臟健康的食物」，微軟Bing Chat整理出包含適量飲用紅酒的清單。實際上，《紐時》「有益心臟健康的飲食方式」文章未列出15種食物清單，其中12種食物甚至沒有出現在文章中。
訴狀寫道，《紐時》與其他媒體如無法產製、保護獨立新聞工作，任何電腦或人工智慧都無法填補空缺。媒體收入若減少，為重要深度採訪投入時間與資源的記者也將減少，許多故事可能無人聞問，社會將因新聞工作減少而付出龐大代價。
新聞來源
延伸閱讀
- OpenAI傳將進行千億美元估值融資，阿特曼：2023年是人們開始認真對待AI的一年
- Politico母公司Axel Springer同意OpenAI使用旗下媒體內容，盼為新聞業開闢財源藍海
- Meta、IBM逾50成員組開源「AI聯盟」，抗衡OpenAI、Google等封閉模型
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
總有一套屬於你的字型 專注細節，文鼎打造全方位的字體服務
我們想讓你知道的是
長久以來專職字型設計的文鼎，從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等視覺觸發感受，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
百變字體
如同電影拍攝，不同的主題、不同的走向、不同的劇情，需要搭配不同的元素，而在文鼎字型，總有一套屬於你的字型，從標題指示、內文閱讀、吸睛裝飾、溫度手寫、雋永書法等，一應俱全。
超過一千五百套支援中文、日文、英文、韓文等且不斷擴充的字體庫，可根據需求選擇最適合的產品，符合各種場景下的設計需求。
多元使用
除了傳統的授權以及客製字型委託，「租字體」是由文鼎提供另一種以輕鬆簡易並同時擁有實惠價格的字體使用方式，透過iFontCloud雲字庫服務，將字型經由雲端下載至電腦上使用，隨時隨地都能輕鬆地、便利地使用字體;彈性的租賃選擇，從單套到數百套字體;一年到多年使用期間;從學生、企業到專業設計師等不同身份，皆能找到合適的方案。
手機平板也可用
除了桌上型電腦應用外，由於iOS系統內的字體使用有限，透過文鼎「Fonts Fun – 字字不倦」 App，不論是會議簡報、作業筆記、抑或是限時動態、社群圖文祝福等，都可以有多達60種的中文字體，包含免費跟付費都有，讓你依照不同的主題去套用，盡情表達情感
Fonts Fun下載：https://reurl.cc/1GrdzD
在這個快節奏的時代裡，我們是否忽略了文字的力量?
同樣的字體，為什麼有不同的感受?
從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等，字型不斷在生活中出現，透過視覺觸發感受，進而影響行為。
而長久以來專職字型設計的文鼎，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
更多關於iFontCloud: https://bit.ly/41gcSpW
本文章內容由「文鼎字型」提供。