《紐約時報》控告OpenAI、微軟侵權，擅用旗下文章開發聊天機器人「搭便車」

美國主要媒體第一槍，《紐時》控告OpenAI微軟侵權

（中央社）《紐約時報》（The New York Times）27日控告OpenAI及微軟公司（Microsoft）未經許可使用該報數以百萬篇文章，以幫助訓練聊天機器人為讀者提供資訊。

《紐約時報》指出，該報是首個控告OpenAI及微軟的美國主要媒體機構，原因其作品相關版權問題。OpenAI是熱門人工智慧（AI）平台ChatGPT開發商，微軟則是OpenAI投資者及AI平台Copilot創造者。

《紐時》在紐約曼哈頓聯邦法院提交訴狀，控告OpenAI及微軟試圖「免費使用《紐時》在新聞業的巨額投資」，利用《紐時》內容提供替代方式，對讀者傳遞訊息。

此外，《紐時》還表示：「在不付費情況下使用《紐時》內容，來創造替代《紐時》並搶走其讀者的產品，並不具有『變革性』。」

對此，OpenAI及微軟未立即作出回應。兩家公司曾指稱，使用受版權保護的作品來訓練AI產品，構成「合理使用」。

《紐時》告OpenAI侵權，擅用旗下文章開發聊天機器人「搭便車」

（中央社）《紐約時報》27日控告OpenAI及其金主微軟侵權，指控兩者擅自運用出版品訓練生成式人工智慧，形同「搭便車」。媒體為保護地盤不惜對簿公堂，與科技業的恩怨糾葛再添一筆。

《紐時》是首家因版權爭議將OpenAI與微軟告上法院的美國大型新聞機構，在訴狀中指稱，兩者非法運用《紐時》「數以百萬篇」文章開發聊天機器人ChatGPT等人工智慧產品，分文未付便以相關內容回應尋找可信資訊的用戶，成為搶走媒體受眾的競爭對手。

呈交紐約南區聯邦地方法院的訴狀寫道：「《紐約時報》對新聞工作投入龐大資源，被告試圖搭便車。」

《紐時》向OpenAI與微軟求償，金額不詳，且要求兩家公司刪除包含《紐時》內容的聊天機器人模型與訓練資料。

《華爾街日報》報導，科技與媒體業者多年來爭奪網路金錢利益，這起官司開闢新戰線。新聞業翹楚及生成式人工智慧技術開拓者兵戎相見，結果將對媒體業的未來影響深遠。

過去10年，許多媒體業高層對科技公司分外眼紅。Google與臉書（Facebook）幫助出版業接觸受眾、增加網站流量，卻毫不留情爭取網路廣告收入，修改演算法就能控制新聞流量。出版業自認在搜尋引擎與社群媒體帶動的網路爆炸性成長中吃虧，不願在人工智慧蓬勃發展時再次被占便宜。

OpenAI與其他人工智慧開發商運用網路上可得的報導、詩詞、劇本等文本訓練聊天機器人，吸引源源不絕的資金。OpenAI最新融資估值逾800億美元，微軟承諾投資130億美元，並將OpenAI的技術引進自家搜尋引擎Bing。

ChatGPT問世掀起旋風一年多來，媒體業積極探討生成式人工智慧帶來的法律、財務與新聞工作影響。部分媒體和OpenAI達成內容授權協議，包括《美聯社》與擁有政治新聞機構《Politico》的德國報業集團斯普林格（Axel Springer），《紐時》則在談判未果後提告。

《紐時》訴狀提到，4月向微軟與OpenAI提出智慧財產權關切，探尋包含商業協議在內的「友好解決」可能性，但三方交涉不了了之。

《紐時》在訴狀中將ChatGPT等人工智慧系統描繪為新聞業潛在競爭者。

聊天機器人被問到時事或其他涉及新聞的話題時，能依《紐時》報導答覆用戶。《紐時》認為聊天機器人用戶一旦滿意解答，就不會造訪《紐時》網站，以致流量減少，繼而威脅廣告、授權與訂閱等收入。

《紐時》聲明表示，生成式人工智慧影響大眾與新聞業的力量不容忽視，但使用新聞素材如牽涉商業利益，應得到原始來源許可，因為「我們與同業憑藉高成本和可觀專業知識報導、編輯、事實查核，才產生這些獨立新聞與內容」。

訴狀舉出多件聊天機器人以與《紐時》文章幾乎雷同的內容答覆用戶的案例，包括引用《紐時》產品評鑑網站Wirecutter內容，卻沒有提供連結，剝奪Wirecutter依產品推薦賺取銷售佣金的機會。

《紐時》還點出人工智慧「幻覺」呈現的錯誤訊息，可能反過來損害《紐時》品牌形象。

訴狀舉例，附上《紐時》文章連結查詢「15種最有益心臟健康的食物」，微軟Bing Chat整理出包含適量飲用紅酒的清單。實際上，《紐時》「有益心臟健康的飲食方式」文章未列出15種食物清單，其中12種食物甚至沒有出現在文章中。

訴狀寫道，《紐時》與其他媒體如無法產製、保護獨立新聞工作，任何電腦或人工智慧都無法填補空缺。媒體收入若減少，為重要深度採訪投入時間與資源的記者也將減少，許多故事可能無人聞問，社會將因新聞工作減少而付出龐大代價。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航