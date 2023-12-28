開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/28,
影劇

NCC要求替代迪士尼頻道業者，限期提自製投資計畫；CATCHPLAY替補衛視電影台，明年播出曾博恩《破蛋者》

NCC要求替代迪士尼頻道業者，限期提自製投資計畫；CATCHPLAY替補衛視電影台，明年播出曾博恩《破蛋者》
CATCHPLAY電影台27日宣布2024年1月1日起，承接 「衛視電影台」、於有線電視61頻道為觀眾服務，將 播出單口喜劇演員曾博恩在台北小巨蛋的專場表演 「破蛋者」。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年12月27日

我們想讓你知道的是

CATCHPLAY電影台自明年1月1日起，打頭陣推出電影《自由之聲》全台首播、自製旗艦台劇由隋棠、劉冠廷、王淨主演的《非殺人小說》、青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，以及新世代多元娛樂秀曾博恩的《破蛋者》等，將緊貼OTT數位平台節奏，讓傳統媒體與新媒體互補。

NCC要求替代迪士尼頻道業者 限期提自製投資計畫

（中央社）迪士尼集團旗下《衛視中文台》等5頻道明（2024）年元旦退出台灣，NCC於25日以附期限方式許可63家系統台的替補方案。NCC 27日補充說明，針對欲替補《衛視中文台》與《衛視電影台》2頻道部分，要求系統台業者提出節目自製率與投資規劃等。

迪士尼集團旗下11個頻道將撤台，其中需送替補頻道的5個基本頻道，包括《國家地理頻道》、《衛視中文台》、《衛視電影台》、《STAR Movies Gold》與《STAR World》在明年元旦終止經營。

國家通訊傳播委員會（NCC）於25日決議，以附期限許可63家系統台的頻道異動案，明年元旦起不會空頻，但許可期間自明年1月1日到3月31日，若有必要可再延長3個月，外界解讀是給業者「改善期」。

NCC27日舉行例行記者會，媒體關注迪士尼替補頻道異動案，是否意味明年3月底前系統業者要提出更好的頻道方案。

NCC副主委翁柏宗表示，先前地方政府回函意見也有提到留意本國節目產業發展，考量《衛視中文台》、《衛視電影台》主要服務本國中文視聽眾為主，因此才會另外要求，系統業者除了要針對替補的5個基本頻道提出收視率報告外，也要針對《衛視中文台》、《衛視電影台》的替補頻道，附上本國節目製播比率、本國自製節目比率、投資金額與本國節目內容規劃方向及項目。

目前63家系統在《衛視中文台》、《衛視電影台》的替補頻道略有差異，多數系統以韓國娛樂台KMTV替補《衛視中文台》，另以CATCHPLAY電影台替補《衛視電影台》為大宗。

至於《衛視中文台》、《衛視電影台》的替補頻道，收視率與本國節目自製比率要多好，才有資格作為替補頻道，翁柏宗表示，NCC屬於合議制，無法回覆還沒審議的議題，委員會已要求業者提出具體規劃內容，NCC內容處也要進一步整理過去頻道的自製率資料等。

翁柏宗強調，NCC沒有定頻權，尊重系統業者與頻道業者的商業協商，系統業者明年3月底前決定提原本的替補頻道、或是新頻道組合，NCC皆會尊重。

1200x674_wmkn_26282103486_20231227300300
CATCHPLAY電影台27日宣布2024年1月1日起，承接「《衛視電影台》」、於有線電視61頻道為觀眾服務。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年12月27日

CATCHPLAY替補《衛視電影台》 期許讓電視更好看

（中央社）CATCHPLAY電影台27日宣布2024年1月1日起，承接《衛視電影台》、於有線電視61頻道為觀眾服務，除強檔歐美電影，也將增加國片獨家首播、開闢旗艦台劇時段。

迪士尼集團旗下11個頻道將撤台，其中需替補的5個基本頻道，包括《國家地理頻道》、《衛視中文台》、《衛視電影台》、《STAR Movies Gold》及《STAR World》。《衛視電影台》由CATCHPLAY電影台替補，其合作系統台業者，包括凱擘、台固、中嘉、台灣寬頻通訊（TBC）等53家系統經營者，再加上中華電信MOD，涵蓋範圍達全台500多萬家戶。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞感謝各系統台合作夥伴和主管機關給予機會，CATCHPLAY自2007年起深耕影視娛樂內容，從院線發行起家、跨足國際OTT平台和自製原創內容，隨著台灣有線電視數位化，2013年成立CATCHPLAY電影台。

楊麗貞表示，「今日有機會擴大服務版圖，成為全國普及率最廣的有線電視基本頻道之一員，希望不負眾望，能提供更潮、更值得看的影視娛樂內容給觀眾，讓電視更好看；也期許能利用院線發行、電視頻道和數位平台的串聯，擴大經濟規模，創造娛樂產業的多贏共榮。」

CATCHPLAY電影台自明年1月1日起，打頭陣推出電影《自由之聲》全台首播、自製旗艦台劇由隋棠、劉冠廷、王淨主演的《非殺人小說》、青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，以及新世代多元娛樂秀曾博恩的《破蛋者》等，將緊貼OTT數位平台節奏，讓傳統媒體與新媒體互補。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。