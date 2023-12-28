NCC要求替代迪士尼頻道業者，限期提自製投資計畫；CATCHPLAY替補衛視電影台，明年播出曾博恩《破蛋者》

NCC要求替代迪士尼頻道業者 限期提自製投資計畫

（中央社）迪士尼集團旗下《衛視中文台》等5頻道明（2024）年元旦退出台灣，NCC於25日以附期限方式許可63家系統台的替補方案。NCC 27日補充說明，針對欲替補《衛視中文台》與《衛視電影台》2頻道部分，要求系統台業者提出節目自製率與投資規劃等。

迪士尼集團旗下11個頻道將撤台，其中需送替補頻道的5個基本頻道，包括《國家地理頻道》、《衛視中文台》、《衛視電影台》、《STAR Movies Gold》與《STAR World》在明年元旦終止經營。

國家通訊傳播委員會（NCC）於25日決議，以附期限許可63家系統台的頻道異動案，明年元旦起不會空頻，但許可期間自明年1月1日到3月31日，若有必要可再延長3個月，外界解讀是給業者「改善期」。

NCC27日舉行例行記者會，媒體關注迪士尼替補頻道異動案，是否意味明年3月底前系統業者要提出更好的頻道方案。

NCC副主委翁柏宗表示，先前地方政府回函意見也有提到留意本國節目產業發展，考量《衛視中文台》、《衛視電影台》主要服務本國中文視聽眾為主，因此才會另外要求，系統業者除了要針對替補的5個基本頻道提出收視率報告外，也要針對《衛視中文台》、《衛視電影台》的替補頻道，附上本國節目製播比率、本國自製節目比率、投資金額與本國節目內容規劃方向及項目。

目前63家系統在《衛視中文台》、《衛視電影台》的替補頻道略有差異，多數系統以韓國娛樂台KMTV替補《衛視中文台》，另以CATCHPLAY電影台替補《衛視電影台》為大宗。

至於《衛視中文台》、《衛視電影台》的替補頻道，收視率與本國節目自製比率要多好，才有資格作為替補頻道，翁柏宗表示，NCC屬於合議制，無法回覆還沒審議的議題，委員會已要求業者提出具體規劃內容，NCC內容處也要進一步整理過去頻道的自製率資料等。

翁柏宗強調，NCC沒有定頻權，尊重系統業者與頻道業者的商業協商，系統業者明年3月底前決定提原本的替補頻道、或是新頻道組合，NCC皆會尊重。

CATCHPLAY電影台27日宣布2024年1月1日起，承接「《衛視電影台》」、於有線電視61頻道為觀眾服務。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年12月27日

CATCHPLAY替補《衛視電影台》 期許讓電視更好看

（中央社）CATCHPLAY電影台27日宣布2024年1月1日起，承接《衛視電影台》、於有線電視61頻道為觀眾服務，除強檔歐美電影，也將增加國片獨家首播、開闢旗艦台劇時段。

迪士尼集團旗下11個頻道將撤台，其中需替補的5個基本頻道，包括《國家地理頻道》、《衛視中文台》、《衛視電影台》、《STAR Movies Gold》及《STAR World》。《衛視電影台》由CATCHPLAY電影台替補，其合作系統台業者，包括凱擘、台固、中嘉、台灣寬頻通訊（TBC）等53家系統經營者，再加上中華電信MOD，涵蓋範圍達全台500多萬家戶。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞感謝各系統台合作夥伴和主管機關給予機會，CATCHPLAY自2007年起深耕影視娛樂內容，從院線發行起家、跨足國際OTT平台和自製原創內容，隨著台灣有線電視數位化，2013年成立CATCHPLAY電影台。

楊麗貞表示，「今日有機會擴大服務版圖，成為全國普及率最廣的有線電視基本頻道之一員，希望不負眾望，能提供更潮、更值得看的影視娛樂內容給觀眾，讓電視更好看；也期許能利用院線發行、電視頻道和數位平台的串聯，擴大經濟規模，創造娛樂產業的多贏共榮。」

CATCHPLAY電影台自明年1月1日起，打頭陣推出電影《自由之聲》全台首播、自製旗艦台劇由隋棠、劉冠廷、王淨主演的《非殺人小說》、青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，以及新世代多元娛樂秀曾博恩的《破蛋者》等，將緊貼OTT數位平台節奏，讓傳統媒體與新媒體互補。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰