NCC要求替代迪士尼頻道業者，限期提自製投資計畫；CATCHPLAY替補衛視電影台，明年播出曾博恩《破蛋者》
我們想讓你知道的是
CATCHPLAY電影台自明年1月1日起，打頭陣推出電影《自由之聲》全台首播、自製旗艦台劇由隋棠、劉冠廷、王淨主演的《非殺人小說》、青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，以及新世代多元娛樂秀曾博恩的《破蛋者》等，將緊貼OTT數位平台節奏，讓傳統媒體與新媒體互補。
NCC要求替代迪士尼頻道業者 限期提自製投資計畫
（中央社）迪士尼集團旗下《衛視中文台》等5頻道明（2024）年元旦退出台灣，NCC於25日以附期限方式許可63家系統台的替補方案。NCC 27日補充說明，針對欲替補《衛視中文台》與《衛視電影台》2頻道部分，要求系統台業者提出節目自製率與投資規劃等。
迪士尼集團旗下11個頻道將撤台，其中需送替補頻道的5個基本頻道，包括《國家地理頻道》、《衛視中文台》、《衛視電影台》、《STAR Movies Gold》與《STAR World》在明年元旦終止經營。
國家通訊傳播委員會（NCC）於25日決議，以附期限許可63家系統台的頻道異動案，明年元旦起不會空頻，但許可期間自明年1月1日到3月31日，若有必要可再延長3個月，外界解讀是給業者「改善期」。
NCC27日舉行例行記者會，媒體關注迪士尼替補頻道異動案，是否意味明年3月底前系統業者要提出更好的頻道方案。
NCC副主委翁柏宗表示，先前地方政府回函意見也有提到留意本國節目產業發展，考量《衛視中文台》、《衛視電影台》主要服務本國中文視聽眾為主，因此才會另外要求，系統業者除了要針對替補的5個基本頻道提出收視率報告外，也要針對《衛視中文台》、《衛視電影台》的替補頻道，附上本國節目製播比率、本國自製節目比率、投資金額與本國節目內容規劃方向及項目。
目前63家系統在《衛視中文台》、《衛視電影台》的替補頻道略有差異，多數系統以韓國娛樂台KMTV替補《衛視中文台》，另以CATCHPLAY電影台替補《衛視電影台》為大宗。
至於《衛視中文台》、《衛視電影台》的替補頻道，收視率與本國節目自製比率要多好，才有資格作為替補頻道，翁柏宗表示，NCC屬於合議制，無法回覆還沒審議的議題，委員會已要求業者提出具體規劃內容，NCC內容處也要進一步整理過去頻道的自製率資料等。
翁柏宗強調，NCC沒有定頻權，尊重系統業者與頻道業者的商業協商，系統業者明年3月底前決定提原本的替補頻道、或是新頻道組合，NCC皆會尊重。
CATCHPLAY替補《衛視電影台》 期許讓電視更好看
（中央社）CATCHPLAY電影台27日宣布2024年1月1日起，承接《衛視電影台》、於有線電視61頻道為觀眾服務，除強檔歐美電影，也將增加國片獨家首播、開闢旗艦台劇時段。
迪士尼集團旗下11個頻道將撤台，其中需替補的5個基本頻道，包括《國家地理頻道》、《衛視中文台》、《衛視電影台》、《STAR Movies Gold》及《STAR World》。《衛視電影台》由CATCHPLAY電影台替補，其合作系統台業者，包括凱擘、台固、中嘉、台灣寬頻通訊（TBC）等53家系統經營者，再加上中華電信MOD，涵蓋範圍達全台500多萬家戶。
CATCHPLAY集團執行長楊麗貞感謝各系統台合作夥伴和主管機關給予機會，CATCHPLAY自2007年起深耕影視娛樂內容，從院線發行起家、跨足國際OTT平台和自製原創內容，隨著台灣有線電視數位化，2013年成立CATCHPLAY電影台。
楊麗貞表示，「今日有機會擴大服務版圖，成為全國普及率最廣的有線電視基本頻道之一員，希望不負眾望，能提供更潮、更值得看的影視娛樂內容給觀眾，讓電視更好看；也期許能利用院線發行、電視頻道和數位平台的串聯，擴大經濟規模，創造娛樂產業的多贏共榮。」
CATCHPLAY電影台自明年1月1日起，打頭陣推出電影《自由之聲》全台首播、自製旗艦台劇由隋棠、劉冠廷、王淨主演的《非殺人小說》、青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，以及新世代多元娛樂秀曾博恩的《破蛋者》等，將緊貼OTT數位平台節奏，讓傳統媒體與新媒體互補。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。