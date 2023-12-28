北韓執政黨召開年終會議，金正恩下令加速作戰準備，反擊美國「對抗性舉動」
我們想讓你知道的是
金正恩27日在執政朝鮮勞動黨關鍵會議上就新年度政策路線發表談話時做了上述指示，還說平壤將擴大與「反帝國主義獨立國家」的戰略合作。北韓《中央通信社》報導，金正恩向人民軍和軍火工業，以及核武和民防部門下達加速備戰的軍事任務。
金正恩開執政黨年終會議，將宣布北韓2024關鍵政策
（中央社）北韓官方媒體27日指出，北韓已召開執政黨的年終會議，領導人金正恩也出席了會議，會中預料將公布2024年關鍵政策決定。
《法新社》報導，金正恩放棄過往曾是傳統的元旦文告，近年來以朝鮮勞動黨（Workers' Party of Korea）全體會議為平台，概述安全、外交、經濟等領域的政策。
今（2023）年的會議以北韓成功發射一枚偵察衛星、將其核武國家地位載入憲法、試射了最先進的洲際彈道飛彈（ICBM），為今年畫上句點。
北韓官方性質的北韓《中央通信社》（Korean Central News Agency）報導指出，在26日的會議上，金正恩將2023年定義為「有偉大轉折和變革的一年」，也是「非常重要」的一年。
據北韓《中央通信社》報導，金正恩表示，北韓在「社會主義建設及加強國家實力的各個領域，達成令人大開眼界的勝利和事件」。
他還表示，北韓的新戰略武器，包括間諜衛星，已經「堅定不移地」將北韓置於「軍事大國的地位」。
北韓《中央通信社》表示，會議將涉及6個主要的討論議題，包括回顧北韓一年來的國家政策實施情形，及展望2024年國家預算和「努力的方向」。
金正恩上週表示，如果受到核武「挑釁」，北韓會毫不猶豫地發動核子攻擊。
北韓上週試射一枚新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18），這是2023年以來的第3次測試。
北韓上週發射一枚軍事間諜衛星，並聲稱這枚衛星很快地就開始提供美國和南韓軍事地點的影像，進一步損害與南韓的關係。
那次試射打破南北韓之間為緩和朝鮮半島緊張局勢而簽訂的軍事協議，雙方隨後都將分隔兩國的非軍事區（DMZ）沿線安全做了升級。
金正恩下令加速作戰準備，反擊美國「對抗性舉動」
北韓官方媒體今（28）日報導，領導人金正恩已下令軍隊、軍火工業及核武部門加速作戰準備，以反擊他所稱美國前所未有的「對抗性舉動」。
北韓《中央通信社》報導，金正恩27日在執政朝鮮勞動黨關鍵會議上就新年度政策路線發表談話時做了上述指示，還說平壤將擴大與「反帝國主義獨立國家」的戰略合作。
北韓《中央通信社》報導，金正恩向人民軍和軍火工業，以及核武和民防部門下達加速備戰的軍事任務。
北韓持續擴展與俄羅斯等關係，華府指控平壤當局供應莫斯科軍備以用於俄烏戰爭，俄羅斯則回饋技術支援幫助北韓提升軍力。
報導指出，金正恩會中也提出新年度經濟目標，稱今年是完成國家5年發展計畫的「關鍵一年」。
北韓數十年來深受食物短缺所苦，包括1990年代饑荒，這往往是由天災造成。國際專家曾警告，北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間關閉邊界，讓糧食安全更加惡化。
受惠天氣條件良好，北韓今年作物產出預計較上年成長。不過南韓官員表示，北韓作物產量仍遠低於解決長期糧食短缺所需。
北韓勞動黨第8屆中央委員會第9次全體會議26日開幕，為北韓將核政策寫入憲法、發射間諜衛星及新型洲際彈道飛彈的這一年劃下句點。
新聞來源
延伸閱讀
- 美日韓啟動北韓飛彈即時資訊共享系統；朝鮮半島緊張，尹錫悅提名新外長及情報首長
- 北韓發射新偵察衛星，聲稱已經將美國白宮盡收眼底？
- 分析：普亭與金正恩交好、北京惴惴不安，中俄「不封頂關係」碰天花板
- 邪惡軸心上演一齣齣「魔幻現實」，全世界離第三次世界大戰或已不遠了
- 中國、俄羅斯、北韓外交動作頻頻，他們有可能形成「軸心國」嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。