開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/28,
印太

北韓執政黨召開年終會議，金正恩下令加速作戰準備，反擊美國「對抗性舉動」

北韓執政黨召開年終會議，金正恩下令加速作戰準備，反擊美國「對抗性舉動」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

金正恩27日在執政朝鮮勞動黨關鍵會議上就新年度政策路線發表談話時做了上述指示，還說平壤將擴大與「反帝國主義獨立國家」的戰略合作。北韓《中央通信社》報導，金正恩向人民軍和軍火工業，以及核武和民防部門下達加速備戰的軍事任務。

金正恩開執政黨年終會議，將宣布北韓2024關鍵政策

（中央社）北韓官方媒體27日指出，北韓已召開執政黨的年終會議，領導人金正恩也出席了會議，會中預料將公布2024年關鍵政策決定。

《法新社》報導，金正恩放棄過往曾是傳統的元旦文告，近年來以朝鮮勞動黨（Workers' Party of Korea）全體會議為平台，概述安全、外交、經濟等領域的政策。

今（2023）年的會議以北韓成功發射一枚偵察衛星、將其核武國家地位載入憲法、試射了最先進的洲際彈道飛彈（ICBM），為今年畫上句點。

北韓官方性質的北韓《中央通信社》（Korean Central News Agency）報導指出，在26日的會議上，金正恩將2023年定義為「有偉大轉折和變革的一年」，也是「非常重要」的一年。

據北韓《中央通信社》報導，金正恩表示，北韓在「社會主義建設及加強國家實力的各個領域，達成令人大開眼界的勝利和事件」。

他還表示，北韓的新戰略武器，包括間諜衛星，已經「堅定不移地」將北韓置於「軍事大國的地位」。

北韓《中央通信社》表示，會議將涉及6個主要的討論議題，包括回顧北韓一年來的國家政策實施情形，及展望2024年國家預算和「努力的方向」。

金正恩上週表示，如果受到核武「挑釁」，北韓會毫不猶豫地發動核子攻擊。

北韓上週試射一枚新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18），這是2023年以來的第3次測試。

北韓上週發射一枚軍事間諜衛星，並聲稱這枚衛星很快地就開始提供美國和南韓軍事地點的影像，進一步損害與南韓的關係。

那次試射打破南北韓之間為緩和朝鮮半島緊張局勢而簽訂的軍事協議，雙方隨後都將分隔兩國的非軍事區（DMZ）沿線安全做了升級。

金正恩下令加速作戰準備，反擊美國「對抗性舉動」

北韓官方媒體今（28）日報導，領導人金正恩已下令軍隊、軍火工業及核武部門加速作戰準備，以反擊他所稱美國前所未有的「對抗性舉動」。

北韓《中央通信社》報導，金正恩27日在執政朝鮮勞動黨關鍵會議上就新年度政策路線發表談話時做了上述指示，還說平壤將擴大與「反帝國主義獨立國家」的戰略合作。

北韓《中央通信社》報導，金正恩向人民軍和軍火工業，以及核武和民防部門下達加速備戰的軍事任務。

北韓持續擴展與俄羅斯等關係，華府指控平壤當局供應莫斯科軍備以用於俄烏戰爭，俄羅斯則回饋技術支援幫助北韓提升軍力。

報導指出，金正恩會中也提出新年度經濟目標，稱今年是完成國家5年發展計畫的「關鍵一年」。

北韓數十年來深受食物短缺所苦，包括1990年代饑荒，這往往是由天災造成。國際專家曾警告，北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間關閉邊界，讓糧食安全更加惡化。

受惠天氣條件良好，北韓今年作物產出預計較上年成長。不過南韓官員表示，北韓作物產量仍遠低於解決長期糧食短缺所需。

北韓勞動黨第8屆中央委員會第9次全體會議26日開幕，為北韓將核政策寫入憲法、發射間諜衛星及新型洲際彈道飛彈的這一年劃下句點。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。