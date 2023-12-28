北韓執政黨召開年終會議，金正恩下令加速作戰準備，反擊美國「對抗性舉動」

金正恩開執政黨年終會議，將宣布北韓2024關鍵政策

（中央社）北韓官方媒體27日指出，北韓已召開執政黨的年終會議，領導人金正恩也出席了會議，會中預料將公布2024年關鍵政策決定。

《法新社》報導，金正恩放棄過往曾是傳統的元旦文告，近年來以朝鮮勞動黨（Workers' Party of Korea）全體會議為平台，概述安全、外交、經濟等領域的政策。

今（2023）年的會議以北韓成功發射一枚偵察衛星、將其核武國家地位載入憲法、試射了最先進的洲際彈道飛彈（ICBM），為今年畫上句點。

北韓官方性質的北韓《中央通信社》（Korean Central News Agency）報導指出，在26日的會議上，金正恩將2023年定義為「有偉大轉折和變革的一年」，也是「非常重要」的一年。

據北韓《中央通信社》報導，金正恩表示，北韓在「社會主義建設及加強國家實力的各個領域，達成令人大開眼界的勝利和事件」。

他還表示，北韓的新戰略武器，包括間諜衛星，已經「堅定不移地」將北韓置於「軍事大國的地位」。

北韓《中央通信社》表示，會議將涉及6個主要的討論議題，包括回顧北韓一年來的國家政策實施情形，及展望2024年國家預算和「努力的方向」。

金正恩上週表示，如果受到核武「挑釁」，北韓會毫不猶豫地發動核子攻擊。

北韓上週試射一枚新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星-18」（Hwasong-18），這是2023年以來的第3次測試。

北韓上週發射一枚軍事間諜衛星，並聲稱這枚衛星很快地就開始提供美國和南韓軍事地點的影像，進一步損害與南韓的關係。

那次試射打破南北韓之間為緩和朝鮮半島緊張局勢而簽訂的軍事協議，雙方隨後都將分隔兩國的非軍事區（DMZ）沿線安全做了升級。

金正恩下令加速作戰準備，反擊美國「對抗性舉動」

北韓官方媒體今（28）日報導，領導人金正恩已下令軍隊、軍火工業及核武部門加速作戰準備，以反擊他所稱美國前所未有的「對抗性舉動」。

北韓《中央通信社》報導，金正恩27日在執政朝鮮勞動黨關鍵會議上就新年度政策路線發表談話時做了上述指示，還說平壤將擴大與「反帝國主義獨立國家」的戰略合作。

北韓《中央通信社》報導，金正恩向人民軍和軍火工業，以及核武和民防部門下達加速備戰的軍事任務。

北韓持續擴展與俄羅斯等關係，華府指控平壤當局供應莫斯科軍備以用於俄烏戰爭，俄羅斯則回饋技術支援幫助北韓提升軍力。

報導指出，金正恩會中也提出新年度經濟目標，稱今年是完成國家5年發展計畫的「關鍵一年」。

北韓數十年來深受食物短缺所苦，包括1990年代饑荒，這往往是由天災造成。國際專家曾警告，北韓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間關閉邊界，讓糧食安全更加惡化。

受惠天氣條件良好，北韓今年作物產出預計較上年成長。不過南韓官員表示，北韓作物產量仍遠低於解決長期糧食短缺所需。

北韓勞動黨第8屆中央委員會第9次全體會議26日開幕，為北韓將核政策寫入憲法、發射間諜衛星及新型洲際彈道飛彈的這一年劃下句點。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航