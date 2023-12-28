破除吃火鍋常見迷思，專家：貝類殼開不代表煮熟、鹽水洗海鮮無法殺菌
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牡蠣或蛤蜊等貝類海鮮要煮多久是陷阱題，長榮大學食品安全衛生與檢驗學士學位學程副教授許淑真指出，很多人以為「殼開就熟了」即可撈起來吃，但正確做法應再多加熱至少多煮5到10秒，才能避免食品中毒風險。
（中央社）台灣人愛吃火鍋，天冷更是旺季，食藥署昨（27）日提醒吃鍋常見迷思，烹煮蛤蜊或牡蠣等貝類時，殼開不代表就熟了，要多煮5到10秒才安全，還有鹽水洗海鮮無法殺菌，反釀食物中毒危機。
氣溫降低，熱騰騰火鍋是不少人心頭好，衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富昨日在例行記者會中提醒，謹記洗淨、加熱、不生食的預防食物中毒小撇步。
林金富指出，火鍋的湯頭豐富多元，食材更有肉品、海鮮、豆製品、蔬果等千百種火鍋料，一旦食材品質不佳或未徹底加熱，過去經驗，發生食品中毒案件。
吃鍋盛行，長榮大學食品安全衛生與檢驗學士學位學程副教授許淑真破解常見迷思，首先是一定要「煮沸」再加食材或喝湯，若一次放很多食材，容易導致食材不熟，建議民眾可將肉片切薄、食材切小塊一點再放入。
牡蠣或蛤蜊等貝類海鮮要煮多久是陷阱題，許淑真指出，很多人以為「殼開就熟了」即可撈起來吃，但正確做法應再多加熱至少多煮5到10秒，才能避免食品中毒風險。
還有一大迷思是用「鹽水」沖洗可殺菌，海產常見的腸炎弧菌喜歡鹹的環境，用鹽水反而投其所好，達不到殺菌效果，至於淡水類水產品則可能藏有腸桿菌類微生物、大腸桿菌、沙門氏菌等，建議烹煮溫度超過攝氏65度到70度以上。
根據食藥署網站指出，腸炎弧菌存在於溫暖的沿海地區，在適宜的生長環境下（攝氏30到37度）繁殖速度很快，可在12到18分鐘內繁殖1倍。目前腸炎弧菌造成的食品中毒發生率在台灣排名第一，主要症狀為噁心、嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、頭痛、發燒、發冷。
此外，許淑真強調，要留意食材儲存條件，冷藏食品應存放於攝氏0至7度、冷凍食品應存放於負18度以下，並掌握先進先出原則；食材調理前解凍方式建議置於冷藏庫或以微波爐解凍、密封包裝後以流水解凍，並仔細清洗食材，蔬果清洗乾淨後再分切。
許淑真表示，部分民眾會有放冷凍不會壞的迷思，以微生物的危害來說，冷凍仍會有壞掉的一天，包裝食品在良好冷凍條件下，以保存期限為主，散裝食品較難推定，不知道前端經歷哪些食品變動，建議選購優良廠商，並儘速食用完畢。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。