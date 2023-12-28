東北亞經濟不穩，韓國Z世代興起「乞丐群聊」，「小氣理財」成主流消費趨勢

（中央社）專家觀察東北亞消費趨勢指出，台、韓、日、中的年輕世代都面臨生活壓力，韓國近期興起建議消費支出並自嘲的「乞丐群聊」，日本因日圓疲軟、特定產業績效良好，而中國年輕人則更願意為個人信仰花費。

東方線上27日發布新聞稿指出，年度趨勢研討會邀請韓國Embrain社長崔寅洙、日本伊藤忠商事資訊產業部長輔佐海老名裕、日本MACROMILL國際研究主持人岸原文顕，以及上海東方線上策略總監徐百威等專家，共同分享東北亞消費趨勢。

東方線上執行長蔡鴻賢表示，整個東北亞從韓國、日本，乃至中國市場，儘管漸漸步出疫情陰霾，消費市場卻未完全復甦，每個國家的年輕世代也都同樣面對生活成本壓力，台灣Z世代對長期規劃不在意，而是尋找更短暫的注意力焦點。

而韓國通膨持續，崔寅洙表示，內需低迷、出口不振、企業的經營績效惡化，低成長與經濟衰退的局面下，消費者切身感受物價的暴漲，「性價比消費」和「小氣理財」成主流消費趨勢。

崔寅洙進一步說明，韓國Z世代關鍵字的變化，從2021年「彈性消費」到2022年「無支出挑戰」，2023年則轉為「乞丐群聊」，意指許多匿名者聚集的線上聊天室，分享消費習慣和支出明細，彼此提供建議，也群體自嘲，「乞丐群聊」的出現，顯示韓國消費者對於經濟的不樂觀，在開銷上強烈控管與保守規劃。

海老名裕分享，日本股市飆升，日圓疲軟、人流恢復，則讓特定產業績效良好；而海外遊客復甦，更帶動國內消費經濟，且高價商品消費強勁。

岸原文顕指出，疫情嚴重打擊日本經濟，從2022年開始復甦，然而目前消費行為和情緒都未恢復到疫前水準，近期日本經濟再次陷入低迷，薪資漲幅跟不上2022年後物價漲幅。

而中國的部分，由於經濟持續低迷，消費者信心不明朗；上海東方線上策略總監徐百威觀察，在中國，消費者不願意多花冤枉錢，便宜只是基本。另外，國際供應鏈的失衡，也讓消費者回頭發掘老文化，輔以Z世代技術與視角，創造中國獨有美學。此外，願意為個人信仰花費的「新治癒消費時代」來臨，傾向更鬆弛而悅己。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺