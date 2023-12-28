禁川普參與初選，美國科羅拉多法官接獲死亡威脅；密西根州最高法院不同調駁回聲請

美科羅拉多州禁川普參選，密西根州最高法院不同調駁回聲請

（中央社）美國密西根州最高法院27日駁回聲請禁止前總統川普（Donald Trump）參與該州共和黨初選的上訴，與科羅拉多州最高法院最近裁定有不同見解。

《路透社》報導，密西根州最高法院指出，將不會針對4名該州選民提出的上訴進行開審。這些選民希望禁止川普參加明（2024）年2月27日舉行的密州共和黨初選，原因是他在2021年1月6日國會山莊攻擊案扮演的角色。

這些選民主張，根據美國憲法第14修正案第3款，川普不得擔任總統。該修正案第3款明定，在以美國官員身分宣誓維護憲法後，從事顛覆或反叛國家的行為，將不得擔任官職。

密西根州被視為美國2024年大選搖擺州。密州傳統上支持民主黨，但代表共和黨的川普在2016年總統大選拿下該州，後來民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）在2020年大選收復失地。

本月稍早時，科羅拉多州最高法院曾依據憲法第14修正案第3款，裁定川普在2021年國會山莊襲擊事件的行為，使得他不具有出現在科州總統初選選票上的資格。

科州最高法院法官接獲死亡威脅，FBI介入調查

美國科羅拉多州法官裁定前總統川普因涉及2021年國會山莊暴動案不具有參加總統初選資格，因此接獲死亡威脅，科州警方和美國聯邦調查局（FBI）表示已介入調查。

《英國廣播公司》（BBC）報導，警方表示，他們正在這些法官位於丹佛市的住家周圍加強巡邏。

丹佛聯邦調查局辦公室表示，正在協助當地警方辦案。

科羅拉多州最高法院上週以4比3作出這項裁決，讓川普成為美國史上首位被視為不具角逐白宮大位資格的總統參選人，援引的依據是罕見引用的美國憲法第14修正案第3款，這項條款禁止曾涉及「作亂或反叛」的官員擔任公職。川普陣營批這項裁決「有缺失」、不民主，將提出上訴。

科羅拉多州法院裁定，川普在2021年1月6日國會山莊暴動期間的行為構成叛亂。

根據監控親川普網絡的非營利組織「推進民主」（Advance Democracy），判決消息一出，網路上旋即出現大量威脅法官的言論。

「推進民主」說，有些貼文包含個人詳細資訊，例如法官的地址和電話號碼。

有人在社群媒體X、Telegram、川普自創的Truth Social等平台Po文，揚言要吊死和槍殺這些法官；有些貼文已遭刪除，有些目前依然存在。

丹佛警方在聲明中表示，將「徹底調查任何有關威脅或騷擾的通報」，但以隱私問題和正在進行的調查為由，拒絕提供更多細節。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航